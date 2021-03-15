太空风口真来了：美国已出现 PPT 太空酒店

太空建筑公司 Orbital Assembly Corp.（OAC）的 CEO John Blincow 告诉《华盛顿邮报》，他们打算在近地轨道上开建世界上第一家「太空酒店」，最早于 2027 年开放。500 万美金，住三天半。为了让这张去往太空的票价看起来更值，Blincow 承诺，「我们每晚都准备了两场秀，想请 Sting 和碧昂斯这些流行巨星上来表演。」

面前是劲歌热舞的流行天后，空间站舷窗外是缓缓转动的蓝色地球，很难说哪一个更能抓住旅客的视线。但前提是，Orbital Assembly 所说的「太空酒店」真的能够建成。

这个太空酒店项目背后的牵头人有 Blincow 这样有 20 多年飞行经验的老手，也有曾在 NASA 做了 20 多年工程师的老兵 Thomas Spilker。但就是在这种投资回报周期特别长的项目里，OAC 却选择了众筹。在今年的筹资直播上，公司的商务主管喊话，「我们想在向机构和战略投资者募集资金之前，给您一个参与的机会。」随后他引导在线观看者到 Netcapital 筹款页面，很快就筹到了平台设置的金额上限：100 万美元。

但这或许算不得开了一个好头，因为 OAC 要想在太空中放入比国际空间站还要重 5 倍的旋转空间站，还需要几百亿美元才能实现。

把一个自行车轮子放上天

OAC 设计的太空酒店，名为「旅行者站」。从图纸上看，旅行者站就像是一个自行车轮子，有轮毂和辐条。

这个轮子的设计蓝本，是 NASA 阿波罗计划主要策划者之一的 Wernher von Braun 在上世纪 50 年代提出的概念方案。这种车轮形状的空间站，通过旋转，能够产生人造重力。「空间站的旋转是至关重要的，因为在没有重力的情况下，让人在空间站呆很长时间是不可行的。」Blincow 介绍说，「旅行者站可以帮助了解我们的身体到底需要多少重力，因为它能够增加或减慢旋转速度，以获得更高或更低的重力。」

OAC 表示，旅行者站上的重力大致和月球重力相当。在这种重力环境下，住惯了地球的旅客们可以体验到更大的失重感，比如在旅行者站打篮球，人们能跳起来的高度要乘上 6。

旅行者站的外环，连接着紧挨在一起的吊舱，这就是太空旅客们落脚的房间。环的最外层有 24 个吊舱，均长 20 米，宽 12 米。每个吊舱都将拥有从酒店房间到电影院的不同功能。旅行者站将配备餐厅、电影院、水疗中心以及可容纳 400 人的房间。这 400 人里，有 100 多人将是旅行者站配备的「机组人员」。「所有你在游轮上能够看到的，这里也有。」OAC 表示。

这些吊舱都有独立的通道管，这样旅客要到目的地就不用穿过别人开的房了。另外，吊舱之间还配有逃生飞行器，在这种环形结构的酒店里，一旦发生意外，旅客都能快速撤离。

OAC 由 Gateway 基金会在 2018 年孵化，后者在 2012 年成立。旅行者站上的部分吊舱由基金会直接运营，直接租给太空旅客，剩下的吊舱会租赁或出售给私营公司和政府，比如，其中一些吊舱可以出售给 NASA 和欧洲空间局（ESA）等机构进行太空研究，以及宇航员培训。

史上最大的太空人造物是怎么建成的？

如果 OAC「太空酒店」的构想得以实现，旅行者站将会是有史以来最大的进入太空的的人造物。

据 OAC 披露，国际空间站长 73 米，宽 109 米，而圆环形的旅行者站直径达到 200 米，重量也达到 2418 吨，比国际空间站的重了近 5 倍。

OAC 计划分阶段建设旅行者站，在开建之前他们会先建造两个原型，一个是「添砖加瓦」的建筑机器人，另一个是缩小版旅行者站。

旅行者站靠模块化组装起来，是桁架结构。搭这个架子用到的，是 OAC 说的 STAR 组装机器人。据基金会介绍，他们今年年初测试的是一个 40% 比例的 STAR。这个先在地球上测试的机器人原型重近 8 吨，由钢材、电子和机械部件构成，它「搭起一个足球场大的桁架，只需要 90 分钟」。OAC 表示，全比例的 STAR 在轨道上高效配接和移动构件的能力得到了验证。

半自动机器人，在处理零重力下的组装工作|OAC

如果一切顺利，基金会会部署飞行原型机 PSTAR，这同样是一个圆环形的桁架，是等比缩小至 40% 大小的旅行者站。PSTAR 也是 OAC 拿来「试水」的，但他们也表示这个重力环也会作为一个难得的研究工具，为 NASA、ESA 等航天机构，以及私营公司、大学提供重要数据，「让他们探索能旋转的空间站的优点。」

他们希望能在 2026 年左右开始在太空组装旅行者站，2027 年开放。

钱从哪里来？

愿景美好，但 OAC 要在天上开门做生意，就少不了资金支持。

拿已有 22 年历史的国际空间站作对比，在尚不需要考虑人工重力的情况下，国际空间站在 1998-2015 年期间的建造和维护成本高达 1500 亿美元。它能在微重力下容纳 7 人。

而要比国际空间大得多的，且同时接待几百人的旅行站，成本不菲。OAC 为了打消潜在投资者的顾虑，表示旅行者站会在多个服务市场「一展身手」，比如旅游、媒体、娱乐、广告、生命科学研究、电力销售、微重力制造、远程航天器的加油设施、深空通信服务等等，据他们估计，这些市场每年能达到 1470 亿美元。

如果说 OAC 对市场的预期太过玄虚，那他们的架构师 Tim Alatorre 则稍微像是落到了地面，他将太空酒店运营成为可能归功于私营航天企业，「长期以来，火箭运载每公斤的成本大约是 8000 美元。但有了 SpaceX 的猎鹰 9 号，你可以用不到 2000 美元的价格做到这一点。而等到星际飞船上线，它的成本就只要几百美元了。」

正是因为近年来星际飞船和其他未来完全可重复使用的航天器，使得空间站的建设和运行更加可行。也因此涌现出了一批企业，开始筹划小行星采矿、太空旅游这样的生意。

据 OAC 在筹资页面上的介绍，「我们的愿景是创建一家太空建筑公司，用于设计、制造和组装太空中的大型结构，包括商业空间站、太空太阳能发电平台和推进剂库。」但如果把这段话和他们的财政状况和筹资方式比较，人们很难不产生质疑。

根据 OAC 提交给 SEC 的文件，他们在上一个财年结束时只有 497 美元的资产（并没有少写了个「亿」或者「万」）。Gateway 基金会似乎想借助彩票的力量，「去年，美国的彩票创造了 700 亿美元，在全球范围内，人们创造了 3000 亿美元。」他们的官网上写道，「从这个角度来看，这是建造国际空间站的成本的两倍，这些钱还是在一年内就有的。」

不要让幻想阻碍了现实

在 OAC 之前，也有不少公司宣称要建「史上第一个太空酒店」。比如，Orion Span 想建造「极光空间站」，在他们的设想中，旅客可以在大小和大型私人喷气式飞机差不多的结构体里面，在地表 200 英里之上遨游太空。但现实是 Orion Span 没有筹集到任何资金，而且已经沉寂了很长时间。

Orion Span 设计的「极光空间站」，舱体长度达 43.5 英尺、直径达 14.1 英尺|Orion Span

十多年前，Galactic Suite 提出了一个模块化太空酒店的想法；一家名为 Orbital Technologies 的俄罗斯公司「预计在 2020 年之前就会在太空酒店迎来第一批客人」。很显然，这些设想都没能实现，只是承载人类壮丽想象的 PPT。

值得一提的是，也有比较「踏实」的想做太空酒店的竞争者——Axiom Space。和 OAC 相比，前者的做法是更渐进式的：他们会先把模块连接到国际空间站上，以后可以分离成一个独立的空间站，用于旅游，但也可以用于研究和其他应用。Axiom Space 最近还筹集了 1.3 亿美元，并且拥有一个由前 NASA 老兵和宇航员组成的领导班子。

在今年年初那场筹资直播里，我们可以看到人们对太空建设有着偏离实际的热切。直播接近尾声之前，人们都在针对 OAC 太空建设细节进行提问，最后才想起钱要从哪里来的问题。在 OAC 一番解释之后，才承认要建成旅行者站还要数百亿美元，线上筹到的 100 万美元甚至还够不上首付。OAC 目前还在向私人投资者开放，以每股 0.25 美元的价格出售公司的股份，直到今年 4 月 1 日。

《2001 太空漫游》海报|IMDb

NASA 阿波罗计划主要策划者之一的 Wernher von Braun 在上世纪 50 年代就提出了旋转空间站，即便直到今天，这个概念方案还未成真。但那张图纸，却启发了正在导演《2001 太空漫游》的库布里克。那个环形空间站，跟随这部伟大的电影一起不朽。

OAC 的太空梦，大概率会成为承载着人类壮丽想象的 PPT，但他们的想法和筹划可能也会对催熟产业产生影响。他们可能也在警示人类：少一些想象上的奠基，不要让幻想阻碍了现实。