HTC One M8：7 年前的 HTC 神机，理念不输 2021 年的旗舰

极客博物馆又来和大家来聊手机了，这次我们淘来了一款极具前瞻性，又不失年代特色的产品，它发布于 7 年前的 3 月份，虽然时间久远，但它的很多功能理念，正是如今的手机厂商开发布会时高喊的卖点。但可惜的是，由于种种原因，这款神机却成为了品牌陨落的转折点，本期极客博物馆我就带大家一起来回顾下它，HTC One M8。

设计界的一代宗师

HTC One 从不缺少魅力，光是「全球首款全金属机身」这一个头衔就能吹一辈子了。我们淘来的 M8 是系列第二款产品，与前代 M7 相比，它升级为 Unibody 一体化金属机身，金属后盖直接过渡到中框，没有和其他材质拼接，全身看不到任何一颗螺丝钉，设计出色，外观华丽，配色沉稳，比那时的 iPhone 5s 看着还要高级不少，也引领了一波金属机身的风潮。

硬件方面，作为一款旗舰机型，各种顶级配置一个不落，搭载骁龙 801 芯片，有着与 iPhone 相媲美的 LCD 屏幕，息屏唤醒手势搞得非常不错，还有科技感满满的点阵保护壳。特别具有前瞻性的是前置对称式双扬声器，还有 NFC 和红外遥控，大家发现了吧，这不正是 2021 年我们所追求的旗舰标配么？HTC 早七年就都有了，我们现在玩的好像都是它玩剩的东西。

哦对了，双摄也没有落下，这在当时是很罕见的，M8 有两个摄像头，多出来的那个不是凑数的，它负责记录深度信息，可以先拍照后对焦，系统内还有很多有趣的玩法，原理当然很简单，本质上就是靠算法抠图，不过在当时确实是一种开创性的功能。除此之外，在大家争相比拼像素数的时候，HTC 很早就走上了「大面积像素」的道路，也就是 UltraPixel 技术，如今，这种通过大面积像素、或者是多合一像素来换取画质的思路已经成为行业共识了。

理念超前却稍欠火候

听了这么多，你可能会觉得 M8 并没有什么槽点，但其实这样一款太过于超前，或者说特立独行的产品，往往在技术上都欠点火候，同时也很难被大众所接受，还是接着摄像头说，虽然有两颗，看起来相当唬人，但最重要的主摄却还是 M7 上面那个旧款，仅有 400 万像素不说，紫边现象依然没改进，解析力也不强，只是夜景表现相对好些。

作为一个普通小白，我并不关心你使用了什么新技术，反正我一听 400 万像素就立马劝退了…… 这就是一种正常消费者的看法，而且，当年的手机影像竞争，也确实需要先把像素数提上来、对焦速度，色彩调节这些基本功也得打好，然后再去追求其他的玩法。我们不可否认 UltraPixel 的创举，但在第二代产品上依然没有明显提升，反而是是把多摄当成刚需来做，这多少有点本末倒置或者说是噱头的意味了吧。

系统层面，我们这次搞到了 Android 和 WP8.1 两个版本的 M8，这就很有意思了，可以直观的对比哪个更差。先来说 Sense UI 吧，还记得 HTC 经典的翻页天气时钟吗？还记得它人性化的菜单排列吗？还记得它华丽的界面设计吗？对不起，在 M8 上面这些全都不见了，走到 Android 4.4 这一步，Sense UI 的特色逐渐消失，定制化程度越来越低，失去了早年的灵性，成为了一张大众脸，而且，还长着四重下巴…… 不管是为了容下双扬声器，还是坚持虚拟键设计，但确实影响了观感。

不过 Sense UI 再怎么差，好歹在今天还能用上 2021 年的 App，另一个 Windows 版本可就太惨了，Windows Phone 8.1 本来就是个过渡产物，系统体验并不出色，应用生态也半残不全，微软自己恐怕也没啥信心，两年后就停止了支持，后来更新 Windows 10 干脆就了放弃 M8，如今这款手机连应用商店都打不开，啥软件都装不了，当成老人机用都嫌弃，谁当年要是买了它可真的是肠子都悔青了。你说这让消费者去哪说理呢，是找微软还是 HTC 呢？我看都不如找 12315。

话说回来，大家有没有觉得很多国际手机厂商的命名规则都很奇怪，索尼就不谈了，我到现在都没搞明白，HTC One 也一样，每一部都叫 One，外观配色就和俄罗斯套娃一样，很多消费者分都分不清，没啥记忆点，要知道人家隔壁的三星虽然是大塑料，但在命名和营销上可是很有一套的，广告就不说了，光是在《来自星星的你》里面，千颂伊和都教授人手一部三星，人见人爱花见花开，带货能力就高的可怕。而 HTC，你光在台剧里小打小闹能带多少量呢，酒香还怕巷子深呢？

M8 之后再无 HTC

在极客博物馆中，我们通常会以批判的眼光来评判产品，毕竟以史为镜可知兴衰，本期极客博物馆也同样如此，可能说的有点过，但谁让 M8 本身就是一款很有议论性的产品，它是 HTC 的巅峰之作，引领了金属机身的工艺浪潮，拥有极致的硬件性能，双扬声器也提供了一流的影音体验，这些都是值得称赞的点。它的缺点也同样明显，大像素和双摄的想法很好，但技术不成熟，最终体验得不偿失，当然，这可能也是当时即将没落的 HTC 的无奈之举，既然拿不出更好的技术，那索性就走一条和别人不一样的路吧。

对于很多人来说，M8 之后再无 HTC，之后的 M9 乏善可陈，处理器都换成了联发科，而到了 HTC 10 这代，算是彻底丢下了偶像包袱，连引以为傲的工业设计都没有了。之后的时间里，同年的 iPhone 6 成为史上最畅销的 iPhone，三星帝国也变得愈发强大，国产厂商「华米 OV」即将走上舞台中央。在竞争如此激烈的手机市场中，原地踏步的 HTC 逐渐淡出了人们的视野。

本来这期到这就该结束了，但我发现这已经是极客博物馆做的第 6 个 HTC 产品了，HTC 也成为了出镜次数最多的品牌，我们讲过世界上第一部安卓手机 G1、讲过让人爱不释手的刷机神器 HD2，还有红极一时机皇 G7，当然还有我手上这台引领金属风潮的 M8，这些产品拥有太多故事，让很多人爱上了数码产品，只可惜早已物是人非，如今只留下了一场回忆。