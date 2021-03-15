十年来首次：主打科技股的纳指连续四周表现逊于道琼斯工业指数

北京时间 3 月 15 日早间消息，据报道，科技股在过去 10 年表现非常优异，但现在投资者开始大举撤出科技股。

以科技股为主的纳斯达克综合指数连续第四周落后于道琼斯工业平均指数。这也是 2011 年以来道琼斯指数击败纳斯达克指数的唯一一年。同时，这还是自 2016 年 4-5 月以来持续最久的股市连续上涨。

多年来，市场专家一直都在预测技术类股票的热潮将会降温，但这样的预测从来都没有真正应验——这要归功于苹果和亚马逊等超高市值科技股日益占据主导地位、围绕特斯拉股票的狂热以及市场消费支出向云计算的大规模转移。

克雷塞特（Cresset）首席投资官杰克 · 艾布林（Jack Ablin）掌控着 125 亿美元的投资盘子。他说，这次感觉和以前不太一样了。从去年第四季度开始，他的公司推出了新的 “优质股策略”，将客户的资金从技术类股票逐渐转移到工业、金融、材料和能源类的股票。当时，他押注民主党将在 11 月总统大选中大获全胜，然后该党将会推出大规模经济刺激计划，将大量资金注入经济，导致通货膨胀和利率上升。

确实，在上周五，10 年期美国国债收益率升至一年多来的最高水平，来到了 1.642%。利率的上升会促使投资者将资金转向固定收益，而通胀往往会给成长型公司带来巨大影响，因为对未来利润的预期遭到抑制。

与此同时，美国总统周四签署了 1.9 万亿美元的新冠救助计划。根据该计划，大多数美国人将直接收到 1400 美元的支票，此外还将扩大儿童税收抵免，并提供租金和公用事业援助。

再加上美国总统宣布到 5 月 1 日所有美国成年人都将有资格接种新冠疫苗，美国经济在今年将有望出现大幅反弹。

艾布林认为，过去一年，人们外出办事、度假、去酒吧和餐馆的需求被疫情大幅压制，而现在，人们将会开始大量花钱消费。

尽管国会都重点关注绿色能源产品，但人们即将开始旅游和重返工作岗位的前景正使传统的石油和天然气公司受益。在标普 500 指数中，能源类股票今年表现最好，整体上涨了 40%。上周表现最好的股票是那些非必需消费品、房地产和公用事业类的股票。

道琼斯工业指数上周上涨了 4.1%，收于创纪录的 32778.64 点。在连续三周下跌后，纳斯达克指数也上涨了 3.1%，来到 13319.87 点。今年，道指共上涨了 7.1%，而纳指则上涨了 3.4%。

当然，艾布林也知道，此时轻言胜利还有点太早。尽管科技股普遍表现不佳，但有大量资金流入了更具投机性的资产。比特币今年的价格几乎翻了一番。周三，艺术家贝普尔（Beeple）的一枚非同质化代币（non-fungible token，NFT）在佳士得拍卖行以 6900 多万美元的价格成交。

艾布林说，他上周四刚被一个客户问及 NFT 的事情。他说，他对投机性资产并不热衷，但如果刺激资金的接受者选择进行高风险投资，而不是去旅游和购买消费品，那么未来几个月市场的表现可能会大相径庭。

艾布林称：“如果政府发放的资金没有被花掉，而是被投入到市场中，那我们目前的投资策略就将失去意义。比如，如果人们不去度假，而是将钱拿去买了特斯拉的股票。”特斯拉的股价本周确实上涨了 16%。但这是在上个月下跌 30% 基础上的上涨。