中国脑机接口公司 NeuraMatrix 获数百万美元 Pre-A 轮融资：由清华大学孵化

IT之家 3 月 13 日消息 国内脑机接口公司 NeuraMatrix 近日已完成数百万美元 Pre-A 轮融资，由经纬中国领投。本轮融资将主要用于 NeuraMatrix 现有系统级产品的量产和销售，新产品研发以及人才引进等方面。

据 QYResearch 的最新数据，2019 年全球脑机接口市场规模已经达到了 12 亿元，预计 2026 年将达到 27 亿元，年复合增长率（CAGR）为 12.4%，其中北美地区将成为全球最大市场，占总市场份额超过 60%。我国此前也将 “脑科学计划”作为重大科技项目列入到十三五规划中，市场潜力巨大。

NeuraMatrix 由清华大学孵化，成立于 2019 年 11 月。与国内的 BrainCo、脑陆科技等非侵入式脑机接口产品不同，NeuraMatrix 采用的是侵入式技术，公司定位于新一代脑机接口平台开发，其业务涵盖脑机接口芯片、系统化设备、软硬一体化平台，以及针对医疗、科研等行业的专用解决方案。

IT之家了解到，虽然距公司注册成立不到一年半，但 NeuraMatrix 在接受 36 氪记者采访时表示，公司团队在脑机接口技术上已经有 10 年的经验积累，团队自 2010 年起就在德国马克斯 - 普朗克研究所和宾夕法尼亚大学开始了相关学术研究。目前，NeuraMatrix 团队规模约有 50 人，以研发人员与产品工程师为主。

在脑机接口芯片上，经过几轮迭代，NeuraMatrix 的信号采集精度上可以与 Neuralink 对标，还能做到产品系统功耗降低一个数量级，从而缩小电池体积，进而实现整机体积大幅减小。目前已正式完成流片，即将面世。

在科研系统产品上，NeuraMatrix 革新了传统有线脑机信号采集设备，改变了通信采集方式。NeuraMatrix 的无线传输采用的是医用频段而非蓝牙，使得产品采集的脑电数据传输量更大，并可以 “无缝对接”医疗器械。目前已制成样机并投入科研使用，预计下半年可量产出货。

IT之家了解到，NeuraMatrix 已与清华长庚医院、首都医科大学三博脑科医院、北京天坛医院达成神经疾病治疗辅助设备方案的初步合作意向。下一步，随着设备的铺开和数据的积累，NeuraMatrix 还可以探索更多的人机交互场景，拓展脑机接口数据的价值空间。