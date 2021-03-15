又到一年 “3·15”，面对大数据时代的消费，在给我们的日常生活带来不少便利，但同时也带来了一些隐忧。

比如在某电商平台上搜索某款产品，而后你会在其他 App 看到相关产品的广告。有时和朋友闲聊到某款产品，刷信息流时就会被精准推送相关内容；甚至当你前往一个陌生城市，App 们还会为你推送各种当地的吃喝玩乐内容……

你是否被互联网平台精准 “算计”？又如何解决？

大数据 “杀熟”背后 平台的精准 “算计”

最近，大数据 “杀熟”再次成为网民关注焦点，甚至因为这个问题上了热搜，事件起因是一位复旦大学的教授带领自己的团队，经过 800 多次的测试，使用不同价格不同款式的手机发现了一个非常大的问题。那就是，在使用打车软件的时候，不同价格不同品牌的手机，打的网约车价格也是不一样的。这不得不让人，怀疑是否又是大数据杀熟。

为什么会有大数据杀熟呢？其实早些时间这个概念就被网友热议，同样的产品或者服务，在面对老用户时反而比新用户的价格要贵，商家用大数据分析消费者的数据，用消费者的消费喜好，消费习惯，收入水平等，将同一商品或服务以不同的价格卖给消费者，以此来达到精准营销。

据了解，初代的大数据杀熟，依靠的是算法的简单判断，比较典型的就是 “熟客卖高价”。比如，新客通常会在不同平台比价，因此，平台对新客展示的是低价；如果是老顾客，那自然价格就会高一些。和 “熟客卖高价”相类似的还有 “新人插队”。二代大数据杀熟中的 “熟”，已经不是 “熟客”，而是被平台充分掌握个人信息的 “熟人”。

家住北京的李女士就向笔者反映，她和朋友要去外地旅游，在某平台查询当地酒店价格，结果发现平台给出的价格有近 200 多元的价格差，而她的朋友恰恰使用的是新款 iPhone，而她自己是一部普通安卓手机。这是否是大数据杀熟？

专家认为，“大数据杀熟”说到底是依据大数据所形成的用户画像和消费习惯进行精准溢价，既可以 “向恶”杀熟，也可以 “向善”为用户服务，选择权在商家手上，也在法律法规和环境改善上。

如何躲 “坑”？专家建议多平台参考比价，比如购买产品时在不同平台查询价格；用不同品牌手机查询价格；选入购物车观察价格变化，帮助明辨是真降价还是真套路；对高频使用的平台停用几天，它会用更优惠价格 “讨好”你，这样会避开大部分的 “坑”。

App 为何做到 “先知先觉”

刚和朋友聊起某款产品，App 就给你推送产品广告；和朋友谈论孩子教育，App 又推送上了培训机构 .... 让人不得不怀疑，手机 App“偷听”情况是否存在？

前段时间，央视就 “App 能精准推荐广告是否因为手机被监听而致”进行了揭秘。根据专家做出的测试显示：

假如发一个语音，当手松开了以后，这个录音事实上还在继续；甚至在手机处于锁屏的情况下，录音依然可以持续进行一段时间，但都会自行终止。只是不同的手机操作系统，锁屏下持续录音的时长略有不同。也就是说，“监听”在技术上是可以实现的。但成本高、效率低、法律风险大，目前尚未发现真正意义上有哪款 App 出现过这种把语音信息上传之后的偷听行为。

而之所以 App 能精准推荐广告，是因为它们对你的购买、浏览、搜索记录以及是下载过的应用程序清单等信息进行了大数据分析，甚至还汇总你的好友信息和其他 App 数据。

2021 年刚进入第二个月份，工信部已通报了第 2 批存在问题的应用软件名单，问题在于存在违规调用麦克风、通讯录、相册等权限侵害用户权益行为。工信部公告还指出，本次检测还涉及平台管理主体责任落实不到位的问题。其中，腾讯应用宝、小米应用商店、豌豆荚发现问题分别占比 22.3%，12.0%，10.3%。

在这些 App 乱象中包括：App 滥用麦克风权限、App 读写相册、App 索要用户通讯权限、App 难以关闭广告弹窗等，而这些权限都指向了同一个不可侵犯的领域——用户隐私。

有专家表示，当用户点开 App 的 1 秒内，其特征已经被分析并发给了广告主，谁出价最高，那么用户手机上就会显示谁的广告，这就是竞价交易。而 App 广告的精准投放与竞价交易，是建立在过度索权、收集个人信息基础上的。

因此，很多 App 在没有合理场景的情况下，依然频繁索要用户权限，目的不单是为用户提供有意义的服务，而是瞄准了用户隐私关联的广告收益。

去年 6 月份，苹果透露，将把 iOS14 系统的 “广告标识符（IDFA）”分享功能由默认开启的状态变为默认关闭，这样会致使 App 不能直接收集用户数据用于个性化广告，而需要先征求用户允许，否则将会被移出苹果应用商店。

在魅族 18 发布会上，魅族公布了自己研发的一款 App——隐私风险自测，大小仅 3.9MB，可供安卓用户检测自己手机的隐私防护性能。

用户自身如何防范隐私被收集，首先要做的就是管好 App 应用权限，麦克风、位置、相机、存储、通讯录等都是关乎个人数据隐私，需要谨慎授权。如果一款 App 需要授权，你不确定就可以先拒绝，使用时如果遇到问题，App 自然会提醒你，需要时再打开。而遇到那种有着 “不同意就不能安装”或者索要根本不必要权限的 App，大家还是远离为妙。