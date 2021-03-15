民航局新规九月实施：飞机票退票后七个工作日内退款

IT之家 3 月 15 日消息 今天上午，中国民航局召开 3 月例行新闻发布会，运输司主要负责人进行解读《公共航空运输旅客服务管理规定》。近日，《公共航空运输旅客服务管理规定》正式颁布，将于今年 9 月 1 日正式实施。

民航局运输司主要负责人介绍，与原规章相比较，新《规定》主要有以下变化：一是扩大适用范围，统一国内国际运输服务管理；二是深化简政放权，充分释放市场活力；三是坚持真情服务，突出消费者权益保护；四是切实加强监管，确保规章严格执行。

负责人举例指出，在票务服务方面，为解决民航退票速度慢的问题，要求航空公司和航空销售代理人在 7 个工作日内办理完成退款手续。

IT之家获悉，在乘机服务方面，《规定》要求航空公司和机场管理机构制定针对旅客突发疾病、意外伤害等情形的应急处置预案。在投诉处理方面，《规定》明确所有被投诉企业必须在 10 个工作日内处理完毕。

另外，民航局发展计划司副司长张清表示，“十四五”时期，中国民航将实施上海浦东、广州白云、深圳宝安、西安咸阳、重庆江北、乌鲁木齐地窝堡、长沙黄花、福州长乐等枢纽机场改扩建和厦门新机场、呼和浩特新机场等项目，到 2025 年，力争全国运输机场设计容量达到 20 亿人次。