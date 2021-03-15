任天堂力求 2022 财年 Switch 游戏机和游戏软件销量双双刷新纪录

北京时间 3 月 15 日下午消息，据报道，任天堂的合作伙伴和供应商表示，该公司将在未来一年实现创纪录的软件和 Switch 游戏机销售额，远超投资者预期。

来自任天堂供应商以及与该公司有业务往来的软件发行商和零售商的高管透露，受益于 OLED 版本的推出，任天堂希望在截至 2022 年 3 月的财年内实现等于或略高于前一年 Switch 游戏机销量。而分析师预计，这款游戏机的销量将在下一财年下滑。

任天堂的合作伙伴和供应商还表示，一系列新发布的大型游戏有望推动下一财年的软件销量达到 2.5 亿份，远超当前财年 2.05 亿份的创纪录预期。分析师同样预计任天堂软件销量将在下一财年下滑。

部分供应商已经了解了相关情况，还有一些合作伙伴则是根据订单情况做出了自己的预测。但任天堂发言人拒绝对此置评。

新冠疫情的爆发起初也对任天堂造成了冲击，但随着居家隔离政策推升人们的娱乐需求，该公司也迎来了加速发展。任天堂的《集合啦！动物森友会》（Animal Crossing: New Horizons）成为了理想的减压游戏，推动 Switch 销量一路走高，也加快了从盒装软件向数字化下载软件的转型进度。

游戏咨询公司 Kantan Games 的 Serkan Toto 说：“到下一财年，《集合啦！动物森友会》就起不到这么大帮助了，但一些更好的大型游戏和新款软件可以起到对冲作用。”

之前有报道称，任天堂计划在今年下半年发布改版的 Switch 游戏机，届时将配备更大、更好的显示器，连接电视时的图像效果也将升级。Switch 上的部分畅销游戏由任天堂自主开发，这为其贡献了不菲的利润，也推动了硬件销量。今年还有多款新游戏尚未正式发布。

Astris Advisory Japan 的大卫 · 吉布森（David Gibson）认为，由于索尼 PlayStation 5 和微软 Xbox Series X 的供应不畅，Switch 和 Switch Lite 仍将保持不俗的销量。但由于目前难以判断任天堂今后的游戏发布计划，所以外界担心该公司难以延续近期的成功。

“无论是否升级 Switch，任天堂的硬件销量都很可能在 4 月开始的下一财年下滑。”彭博社旗下 Bloomberg Intelligence 分析师马修 · 坎特曼（Matthew Kanterman）说。

由于电子企业普遍遭遇芯片供应短缺，因此包括任天堂在内的许多企业都难以满足市场需求。知情人士表示，除了要从台积电等企业采购足够的芯片外，任天堂还面临显示驱动集成电路和蓝牙模块等常规部件的短缺。零部件供应商表示，这一短缺现状至少会持续到 6 月，下半年的情况或许也难以改善。

NAND 闪存芯片是盒装 Switch 软件的主要销售载体，而知情人士表示，这种芯片的制造商计划在下一财年提高供应量。软件开发商也在加大对 Switch 平台的重视程度，因为这款游戏机的销量几乎肯定会突破 1 亿台，因此可以确保足够的用户数量。截至 2020 年底，任天堂已经出售了 8000 万台 Switch 设备。

今年已经发布的游戏包括几款宝可梦游戏，以及《Fall Guys》等第三方游戏。吉布森表示，尽管任天堂今年下半年的游戏发布计划仍未可知，但他们上月公布《喷射战士 3》将在 2022 年发售，令市场颇感惊喜，表明长期的游戏管道整体向好。

“Switch 还处于生命周期的中期阶段。”任天堂社长谷川俊太郎（Shuntaro Furukawa）今年 2 月说。