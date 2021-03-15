SA：2020 年智能手机应用处理器增长 25%，高通、苹果、海思、联发科、三星前五

3 月 15 日消息，Strategy Analytics 手机元件技术 (HCT)服务近期发布的研究报告称，自 2016 年以来，全球智能手机应用处理器 (AP)市场在 2020 年首次恢复收益增长。

该报告指出，尽管经历了 COVID-19 疫情，但全球智能手机应用处理器市场仍显示出弹性，并在 2020 年实现同比增长 25%，达到 250 亿美元。2020 年高通、苹果、海思、联发科和三星 LSI 在高度动态的全球智能手机应用处理器市场收益份额排名前五。

高通以 31% 的收益份额保持其在智能手机应用处理器市场的领先地位，其次是苹果 (23%)和海思 (18%)。

2020 年，5G 应用处理器出货量激增，占智能手机应用处理器总出货量的四分之一以上。

台积电在 2020 年凭借超过三分之二的市场份额领先智能手机应用处理器代工市场，其次是 Samsung Foundry。两家代工厂都对 7nm 和 5nm 应用处理器有强劲需求。7nm 和 5nm 应用处理器广受欢迎，占 2020 年所有智能手机应用处理器出货量的近 40%。

人工智能（AI）继续是智能手机应用处理器供应商战略的重要组成部分，到 2020 年，具备设备端 AI 引擎的智能手机应用处理器的出货量达到了 9 亿。