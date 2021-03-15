攀升黑色侧透电竞主机：十代 i7+RTX 2060，全系标配 16G 3200 内存

IT之家3月15日消息 攀升多款游戏主机今日起开始大促活动，参与折扣并且享受满减。其中攀升新款主机配备了黑色侧透机箱，前面板一角也采用了透光设计，简约中凸显性能。这款主机配置为英特尔酷睿 i7-10700F 处理器、RTX 2060 6G 光追显卡，标配 16GB DDR4-3200MHz 内存，到手价 6799 元。

这款主机采用了 500W 电源，配备四铜管 CPU 散热器以及 480G 固态硬盘。机箱侧面钢化玻璃面板有着铰链设计，方便玩家单手打开。机箱提供大量风扇位，玩家可联系客服选配 RGB 风扇或升级内存、硬盘等配置。

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针对高端游戏用户，攀升还提供了 RTX 3070 显卡配置的主机可供选择。这款主机采用了更大尺寸的侧透机箱，同样搭载 i7-10700F CPU，配备 500G NVMe 固态硬盘、650W 80Plus 电源，售价 11399 元。

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IT之家此前报道，攀升还推出了战境 S5 系列主机，配备 i5-10400F 处理器 + GTX 1650 4G 显卡，标配 16GB DDR4 2666 内存以及 480G 固态硬盘，鲁大师跑分 72 万分以上，目前到手价仅为 3999 元：点击购买

除此之外，攀升战境 S5 还提供了 AMD 平台的主机。锐龙 R5-5600X+RTX 2060 显卡的配置，到手价 6999 元：点击购买