另类在线接单网站 Cameo 火了：注册名人超 4 万，可花钱和偶像 “唠嗑”

宋丹丹和赵本山的小品《白云和黑土》有这么一个经典桥段，当崔永元问二位的梦想的时候，白云老太太大喊「我十分想见赵忠祥！」，黑土大爷当即报复：「倪萍就是我梦中情人！」不得不说，由于赵忠祥老师已经在 2020 年仙去，白云的梦想可能实现不了了。但是如果是在美国，黑土大爷倒是极有可能花上千八百块，和前知名央视主持人兼演员的倪萍「唠十块钱」。

因为美国就有一个网站叫 Cameo，偶像明码标价在线接单，从演员，YouTube 网红、到篮球运动员，录生日祝福视频，打电话，帮送礼物。有人光靠 Cameo 一年就能挣上百万美金。

明星赚了票子，顺便帮你赢了面子

Cameo 本身就是客串、小配角的意思。毕竟一线大牌不会自降身价「在线恰饭」，起初它找来一些名气小的明星，虽然成立在 2017 年，直到去年 Cameo 才迎来真正爆发。

Cameo CEO Steven Galanis 后来总结，「Cameo 上最受欢迎的名人往往『个性真实、强大』」。比如《哈利波特》中「马尔福少爷」的扮演者 Tom Felton（一则 Cameo 价格 599 美元），史诗巨作《权力的游戏》中的许多演员。无论是 NBA 球星蒂姆 · 哈达威、嘻哈大佬 Snoop Dogg、还是《老友记》中扮演哈克先生的 Larry Hankin…… 也许真得可以找到你喜欢的那个。

2020 年的「销售冠军」是出演 The Office 的演员布莱恩 · 鲍姆加特纳，第二名是被誉为「传奇四分卫」橄榄球运动员布雷特 · 法弗，排在第六位的是因为 Netflix 纪录片《养虎为患》出名的卡洛尔 · 巴斯金。用美国媒体 VICE 的话说，「这是为小众明星创造的零工经济。」

名人给粉丝录视频几乎没有成本，照着粉丝下单时写好的文案说，轻轻松松分成四分之三。除了录制视频，Cameo 还提供粉丝跟偶像 Zoom 通话功能。除此之外，Cameo 还在测试其他功能：与明星在线聊天，一对一视频通话。

「Cameo 的使命是创造最个性化和真实的粉丝关系。」Galanis 说道。

不知道是不是受到 Cameo 的启发，彭博社报道 Facebook 也在开发一款能够让粉丝和偶像互动的应用，名叫 Super。「Super 让创作者、企业家和名人举行在线视频活动。观看者可以打赏，或付钱与名人一起出镜，创作者也可以在直播中销售商品。」彭博社写道。

从 2017 年到 2020 年，Cameo 营收每年增加一个数量级。2018 年底 medium 称 Cameo 有 5500 位名人，而现在这一数字超过 4 万。Cameo 并非开辟了一个全新领域，但是它的成功之处在于不仅能让偶像轻松赚钱，而且利用名人效应建造了新型社交关系平台。

Cameo 为什么火了？

然而 Cameo 还不局限是一款「饭圈应用」那么简单。

传统明星代言要经过品牌、经纪公司、律师的层层递进，除了代言费，这些成本加起来也是不小的一笔钱。实际上，有一些品牌和商家，比如一个汽修连锁夫妻店也可以找 Cameo 名人来做推广，Cameo 简化了名人接单流程，承担了一个「传统经纪公司」的角色。

其入驻名人广泛，演员、政客、甚至投资人，比如明星投资人 Kevin O’Leary 说，让他录视频的 99% 是创业者、商家，他们把视频作为背书发布在社交媒体上。「Cameo 最酷的地方在于它适合每个人，它是民主的。」

Cameo 上不乏偶像直接捞金的现象，平台也从未避讳谈及这点。但是仍有许多明星和粉丝感激这个平台让双方走得更近了。

「不仅粉丝看到了他们喜爱的人，我们也看到了粉丝。我在和你说话，我在和你生命中重要的人说话，这种联系非常强大和重要。」音乐家 Michael Franti 说，「社交媒体的出现让我们一次能与成千上万粉丝交流，但是 Cameo 让我们回到一对一交流的模式，对于艺术家本身来说是有价值的，让我能够一对一感谢支持我音乐的人，因此我在制作每一个 Cameo 时都非常用心。」

说白了，我赚你钱是真的，但我给你送温暖也是真的。

过去所谓「追星」的意思是，粉丝是仰视偶像的。但是 Cameo 创造了一个相对平等对话的地方，让名人卸下「偶像包袱」。比如 Tom Felton（马尔福扮演者）在每一则视频中都没有精心打扮，有时候穿件花花绿绿的「睡衣」就出镜了，非常「亲民」。相反粉丝可以为偶像打分，评价，网友可以清晰看到这个偶像值不值得「下单」。

因此无论是明星还是粉丝都愿意主动将视频发到网络上，给 Cameo 带来新的增长。

中国为什么做不起来？

在国内其实是有相似的产品的，比如 WishR，一个最大的区别就是「贵」。打开 WishR，稍微有些名气的明星都要几万块人民币，相比之下 Cameo 实在许多，虽然名人标价从 10 美元 - 2500 美元不等，但是超过 1000 美元的名人只有个位数。

Cameo 上做了较为清晰的分类，比如价格段位、几星好评、评价多少、回复时间，而在 WishR 上，由个人下单数量极少，多是明星为商家品牌录制的推广视频，因此你不会在上面感受到浓厚的「人情味」。

不像 Cameo 上一条对布雷特 · 法弗的评价写道，「我每看一次还是会哭，在我艰难的 29 岁末尾，布雷特送了我一份最好的礼物。我十分感激，每一次都能看到从他眼中传递出的幸福感和希望。你给一个从一开始就尊敬你的人生活带来了巨大的变化。」

而其他所谓的「饭圈 App」还是运营粉丝社群，公布明星动态，粉丝刷数据「打榜」，购买偶像周边衍生品来氪金。同样是花钱，在这些应用中，粉丝依然是为偶像「服务」的，而在 Cameo 上，用户会有一种感觉：自己是独特的，以及偶像是在为自己创造价值。

说到底，这还是与文化和社会环境有关。为什么有时候大家觉得国内明星挣钱太多？「其实过去几年，中国的明星市场就出现了这样的问题，大家的报价太扯了，明星片酬在影视剧投资里面占的比重可能会超过一半。因为整个市场没有一种比价机制。美国电影市场其实就是特别公开透明的，每个明星的片酬有一个基本数字。」WishR 的创始人雷涛曾在一次采访中表示。

「如果说商业代言是一个明星商业价值上限的话，那录 ID 可能是一个明星商业价值的下限。」

但在国外本来也有请明星到私人派对「露脸」的传统。用户的喜好可能更加多元化，不是你报了更高的价格，就能证明你更出名，相反可能没人来找你录视频。在 Cameo 评论中，反倒是视频是否有趣，明星是否用心才是用户关注的重点。Cameo 模式或许很难在国内走通，因为每一款产品都带着社会环境和文化的独特性，而成功的产品一定是从社会文化中「长」出来的。

在 Cameo 上，如果用户觉得录视频依然很贵，没关系，也可以花 2.99 美元在线聊天，而平台会尽可能削弱明星光环，让粉丝有种花了钱能被「特殊对待」的感觉。而这在国内是几乎无法实现的。