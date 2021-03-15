大众宣布将在欧洲建 6 座电池工厂，到 2025 年在中国增加 1.7 万个充电站

北京时间 3 月 15 日晚间消息，据报道，大众汽车正加紧努力，希望成为全球最大的电动汽车制造商。为此，该公司今日宣布，计划在欧洲建立六座电池工厂，并在全球范围内投资充电站。

大众汽车今日在一份声明中称，至于这 6 座电池工厂的选址，之前已经确定了两座，并签署了协议。目前，正在为其他四座工厂选址。到本世纪末，这些工厂的总产能将达到 240 千兆瓦时。

大众汽车拥有业内最全面的电动汽车计划，根据该计划，到 2030 年大众汽车将增加约 50 款纯电池驱动的汽车。大众汽车 CEO 赫伯特 · 戴斯（Herbert Diess）称：“当前，我们正在系统地整合价值链中的更多阶段。在争夺最好电池的竞赛中，我们赢得了长期的有利地位。”

按照计划，这些工厂的装机容量为每家 40 千兆瓦时。目前，大众正在为其中四家寻找合作伙伴进行开发。

之前，大众汽车曾计划与瑞典电池制造商 Northvolt AB 合作建立一家电池工厂。但如今，大众汽车改变了路线，准备在德国萨尔茨吉特（Salzgitter）自行建造。虽然如此，大众汽车与 Northvolt AB 仍保持合作伙伴关系。并且，大众汽车将从 Northvolt AB 订购价值 140 亿美元的电池。

当前，大众汽车正对其电动汽车战略进行迄今最深入的尝试。显然，电池是其中关键的一环，并已成为核心战场。为此，大众汽车也效仿特斯拉和通用汽车，于今日举行了一场专门的电池活动 “电池日”（Power Day）。

大众汽车今日在 “电池日”上还表示，2025 年之前将投资 4 亿欧元（约合 4.77 亿美元），在欧洲建设急需的充电基础设施。去年，大众在欧洲的电动汽车销量已超越中国。

在北美，大众汽车今年将增加 3500 个充电站。到 2025 年，将在中国增加 1.7 万个充电站。大众汽车表示，在充电领域的合作，以及电池战略合作，将有助于稳定公司的财务目标，包括到 2025 年资本投资率达到 6%，调整后的年度净现金流超过 100 亿欧元。

大众汽车今年的目标是，在纯电动汽车交付量中，所占市场份额至少翻一番，从而进一步缩短与特斯拉距离。在多年落后于特斯拉之后，如今大众汽车的 ID.3 和保时捷 Taycan 表现良好。

随着汽车制造商逐步扩大电动汽车的供应，特斯拉和蔚来汽车等其造车新势力，正在积极推进其电池计划。例如，特斯拉正在建设中的柏林汽车组装厂，将增加一座电池工厂。特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）在去年 11 月的一次电池会议上表示，该工厂最初的年装机容量将超过 100 千兆瓦时，最终将达到 250 千兆瓦时。