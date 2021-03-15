怪兽充电刚跑赢 IPO，又遭美团拦截

共享充电宝行业迎来收割季。

3 月 13 日，国内共享充电宝龙头怪兽充电向美国证券交易委员会 (SEC)提交了 IPO 上市申请文件，计划在纳斯达克挂牌上市。在招标书中，怪兽充电披露了其 D 轮融资的具体规模，融资金额为 2.34 亿美元，阿里、凯雷、高瓴、软银亚洲等多家资本巨擘跟投。

除了怪兽充电外，去年 7 月，“三电一兽”之一的小电科技也接受了上市辅导，拟在今年三季度于科创板上市。曾被无数人看衰的共享充电宝企业，如今已经成为了资本青睐的对象。但在上市狂欢下，共享充电宝的行业故事，还远远没有来到终局。

暴利的共享充电宝

其实，起步初期的共享充电宝，也曾经历过一轮行业大洗牌。2017 年，共享充电行业迎来 28 笔融资，但厂商疯狂补贴的战争仅持续了几个月就偃旗息鼓：泡泡充电、河马充电、小宝充电、PP 充电、创电、放电科技、乐电等企业纷纷倒下，就连美团也不得不退出，彼时的共享充电市场规模不到百亿，市场容量天生受限。

挺过混战时期，最终活下来的厂家，要么是有着投资大户加持，有一定的资金实力，例如背靠顺为资本的怪兽充电和被聚美优品收购的街电；要么就是眼光独到，提前拿下细分市场，代表是抓住火车站充电场景的来电。烧钱大战后，“三电一兽”纷纷宣布盈利，并形成了今天的市场格局，共享充电宝 “由亏转盈”，靠的是刚需和场景消费的有机结合。

时至今日，智能手机的续航进步并没有彻底解决用户的用电焦虑。智能手机的电池创新主要体现在快充功率、电池最大循环次数等指标上，但最根本的电池续航依然受限于电池容量。如今手机重量和尺寸已经达到了用户能接受的最大限度，电池容量的未来提升幅度有限，充电宝依然是刚需产品。

但仅有 “刚需”还不够，若想让共享经济健康发展，成本成为了绕不开的一个坎，低成本也是共享充电行业的优势所在。

相较于共享单车等重资产行业，共享充电宝的技术成熟、成本低廉，设备损耗率只有百分之一，远低于共享单车的两位数损耗率。另外，目前活下来的共享充电宝厂商，大都有专属的合作伙伴，怪兽充电和紫米科技合作、小电则选择了飞毛腿和比亚迪，由于技术成熟，单个充电宝的每月维护费用仅有 1.5 元。

共享充电宝也成为了互联网厂商入局本地服务的入口，互联网企业凭借支付体系解决了最棘手的押金问题。2017 年 8 月，支付宝就联合各大充电宝企业推出 “1 分钱免押金”活动，微信支付分也随后跟进，充电宝企业进一步降低了拉新成本。

当刚需和低成本两大要素凑齐，共享充电宝企业要做的就是地推。共享充电宝的命脉在于地段，在一些体量较大的热门酒吧，共享充电宝的准入价已经达到了 30 万元 / 年，在不少小餐馆，商家也能拿到一半左右的利润分成。

怪兽充电表示，哪怕在疫情影响下的 2020 年，单个充电宝的平均收入也能达到 570 元，这对于商家非常具有吸引力。面对不断上涨的租金，充电宝企业也可以将成本转嫁给消费者。如今，一线城市的共享充电宝价格已经上涨到了每小时 3-4 元，“一元时代”一去不复返，虽然充电宝从 2019 年开始涨价，但充电人次并没有因此减少，依旧实现了稳步增长。

经历了一番混战后，共享充电宝行业进入到稳步赚钱的轨道，但对于以怪兽充电为首的巨头来说，他们更希望通过充电场景来 “入侵”本地生活的市场。

怪兽充电凭什么突围？

作为 “三电一兽”中最年轻的公司，怪兽充电在共享充电宝行业的大潮中实现了后来居上。根据艾瑞咨询数据，以收入维度算，怪兽充电已经是中国共享充电宝龙头，欧睿国际也表示，怪兽充电占据了中国共享充电宝市场三分之一份额。

怪兽充电的成功，向我们展现了共享经济的成功秘诀：规模和运营。在初期没有专利优势的时候，怪兽充电就是凭借运营和效率实现了用户的快速增长（CEO 蔡光渊语）。从营收结构来看，营销和推广方面的开销占据了怪兽充电总支出的七成，同时，怪兽充电有 42% 的设备铺设在三线及以下城市，超过行业平均水平。

除了提高铺设数量外，怪兽充电也在场景化营销上有着颇多尝试。过去两年，怪兽充电与进博会、草莓音乐节、奶茶餐饮等品牌进行了多次合作，并陆续推出了动漫定制充电宝、潮牌定制充电宝、城市充电宝等特别活动，通过这些举措，怪兽充电力求提高消费者的品牌忠诚度，并积极打入线下品牌的会员体系进行联动。

除此之外，怪兽还在配送安装、应急运维等层面上做了很多努力，如今可以做到四小时内完成损坏设备更换，保证了小商户的租赁体验。怪兽的高效运营，有效提升了它在疫情下的抗打击能力。去年疫情期间，和其他共享充电宝企业不同，怪兽很少传出 “资金困难、高管减薪”的新闻，依然在 2020 年实现了盈利。

笑到最后的却是美团？

但随着美团入局，怪兽充电在规模和运营上的优势遇到了挑战。

去年 3 月，美团正式成立了共享充电宝事业部，并在下半年开始扩张模式，根据IT时报的报道，美团给店主的利润分成达到 60%，高于行业平均。同时在美团 App 中，充电宝也拥有了独立入口。

小电公关总监刘彬曾举过一个例子，在广州某区的晚 10 点到凌晨 3 点，小电充电宝在酒吧等娱乐场所的使用率暴增，其中大部分为男性，这就能推断出用户的生活和消费习惯，企业可以据此推荐附近电影院、餐馆和定制化服务。共享充电宝企业，其实就是一个基于本地生活的充电服务商，美团显然不希望共享充电企业过度插手到本地服务中。

怪兽充电的财报显示，它在 2020 年的营收创了新高，为 28 亿人民币，但这对于市值 1.87 万亿港元，单季度营收达到 354 亿人民币的美团不值一提。相较于美团立志打通的本地服务，怪兽充电能提供的想象空间实在太少。对于美团来说，共享充电宝业务是美团本地服务的完善，只要能阻挡共享充电宝企业入局，它并不会在乎小小损失，这可能也是各家共享充电宝企业急于上市的核心原因。

虽然美团具有资金优势，不怕烧钱，但它也要面临市场增长的问题。如今，共享充电宝在一线商铺的覆盖率已趋饱和，企业需要考虑充电宝在医院、火车站、便利店等非常规消费场景上的盈利前景，在这些美团也不太熟悉的领域，它和共享充电宝企业依然处于同一赛道上。

但美团也并非毫无优势，怪兽擅长的精细化运营更适应多元消费场景，但随着共享充电宝的不断下沉，曾经被忽视的用户教育将成为新问题。价格制定、异地归还、超时计费，这些操作会成为阻挡在新晋用户前的高墙。

在锋见的采访中，将近一半左右的一线年轻用户不知道如何实现异地归还，共享充电宝的使用主力年轻人尚且如此，那么对于中老年人，这些操作更是难上加难。和依托于小程序、强调即时消费的共享充电企业不同，有着本地应用的美团可以更加贴近用户，充分利用多层级的内容菜单实现用户教育。

锋见认为，随着美团的入局，共享充电战场将来到一个新时代，运营将会替代充电宝技术成为新的市场增长点。在技术上解决异地归还之后，如何在规模上建立一张被用户认可的 “充电宝网络”，让店内的充电宝走出去，跟随顾客一起消费，才是未来共享充电企业们真正需要讲的故事。