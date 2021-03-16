Win10 三月更新蓝屏翻车，微软教你如何修复这重大 Bug

IT之家曾报道，微软此前向 Win10 用户推送了 3 月累积更新。然而，这次 Win10 的三月累积更新虽用于修复数个 Bug，然而似乎却又带来了更加严重的问题。

根据微软说法，他们一度中断了这些补丁的推送长达 8 小时，但随后再次开始推送更新补丁，而且这些补丁没有经过任何修改。那么如果你安装了这些补丁，要如何避免这个问题？

微软目前对这个 Bug 进行了回应。微软指出，这个 Bug 会影响 “类型 3”的打印机驱动，而不会影响类型 4 的打印机。微软分享了一个可以验证打印机驱动类型的方法。

· 打开 Windows 搜索

· 输入 “printmanagement.msc”

· 在打印管理的窗口，展开 “打印服务器”

· 点击 “电脑名称”，找到 “驱动程序”

· 选择打印机，查看驱动类型

在此之前，还需要在 Win10 中开启 “打印管理控制台”。这个很简单，在 Win10 中搜索 “管理可选功能”，随后添加功能则可以启用。

如果你发现使用的是类型 3 的打印机驱动，可以跳过更新或者回滚更新，或者也可以通过 “直接打印”的方法来避免蓝屏。

回滚更新

先来说说如何回滚更新。在控制面板中，找到 “程序和功能”，即可看到 “查看已安装的更新”，最后找到相关的更新卸载即可。

不过有用户反馈，会卸载失败，那么就可以使用命令行来执行以下命令。

Win10 2004 或者 Win10 20H2 输入：

wusa /uninstall /kb:5000802

Win10 1903 或者 1909 输入：

wusa /uninstall /kb:5000809

运行即可。

通过 “直接打印”避免 “APC_INDEX_MISMATCH”停止 Bug

1、打开命令行（管理员模式）

2、运行以下命令，需要用打印机的名称来替换 “KX driver for Universal printing”

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xg /n “KX driver for Universal printing”

3、上面的命令会打开打印机对话框，在 “属性”一栏，如果没有 “直接”，那么则运行以下命令手动开启直接打印这个特性：

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "KX driver for Universal printing" attributes +direct

同样需要注意的是，需要用打印机的名称来替换 “KX driver for Universal printing”

4、关闭打印界面和命令行窗口。

接着，使用 “直接打印”功能，就不会出现蓝屏问题了。

此外，微软已经确认已经正在准备另一次更新，以修复该问题，这个更新预计会在下周带来。