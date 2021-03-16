缺席「3.15」，特斯拉又让你们失望了

按照预设的剧本，近期事故频发的特斯拉应该会与今年的 315 晚会撞个满怀。

在这一年一度的消费者维权盛宴开始前夕，微博上关于 #特斯拉质量问题该不该上 315# 话题的讨论量就已经超过 56 万，其中由凤凰网科技创建的投票中，近 90% 的网友认为 “特斯拉应该上 315”。

网友们纷纷高呼 “不上 315 对不起中国消费者”“没有谁比特斯拉更有资格上 315”。

甚至在 315 晚会尚未开始之际，不少媒体就已经先下手为强，不约而同地推送了特斯拉与 315 相关的文章。

很可惜，这一次特斯拉又躲过了一劫（尽管它昨天上了广东 315 晚会）。

近些年，随着中国汽车保有量的增加，汽车行业早已成了消费者维权的重灾区。

全国消费者协会统计数据显示：2020 年全国消协共收到商品类投诉 439351 件。其中，交通工具类投诉为 52429 件，居商品大类投诉量第五。

具体到商品的细分类别，汽车及零部件投诉为 34897 件，投诉量仅次于食品，位居商品细分领域投诉量第二。

315 晚会亦曾多次重点关注汽车行业的消费者投诉问题，去年上汽通用五菱即因变速箱失速问题遭 315 晚会点名。

去年，受疫情影响，315 晚会一度推迟到 7 月，而在这半年里，特斯拉接连传出 “减配门”、刹车失灵、突然加速等负面消息，当时网络上一直流传着特斯拉即将登上 315 晚会的传闻。

然而，等了这么久，特斯拉又让网友们「失望」了。

事故频发的特斯拉

随着去年上海超级工厂的建成投产，特斯拉产能逐渐扩大，其在中国的销量不断攀升，中国消费者更是在 2020 年为特斯拉近 50 万辆的汽车销量贡献了近三成的份额。

然而，特斯拉销量大涨的背后，却是频频发生的因电池损坏、车辆失控、自动驾驶系统障碍物识别出错导致的事故。

根据相关报道，特斯拉 Model S 及 Model X 自上市以来，在充电、行驶过程中已经发生了超过 50 起燃烧、自燃及爆炸事故。

而在 2019 年年底实现首批交付的国产 Model 3 上，类似的问题更是频频发生。

2021 年 1 月，上海市闵行区某特斯拉 Model3 车主在将车驶入地下车库的途中发生自燃爆炸。

不久后，江西南昌一位特斯拉车主购买了仅 6 天的 Model 3，在一处超级充电桩上充电时，瞬间电流过载以致逆变器损毁，最终导致车辆断电无法启动。

除此之外，刹车失灵、突然失控加速等等，也是特斯拉汽车的常见事故。

有媒体曾统计，仅 2020 年，特斯拉在中国就发生了至少十几起车辆失控事故。失控的情形多种多样，有的在地库内突然加速撞墙，有的挂了倒挡却往前开，还有的直接往加油站、酒店大堂、居民楼等建筑物里面冲。

其中一起较为严重的事故发生在 2020 年 8 月。

一辆特斯拉 Model 3 在距离小区停车场 100 米左右的地方，突然自动加速，且制动失灵，驾驶员紧急干预无果，最终车辆以 100km/h 左右的速度撞开拦截杆，直直冲进停车场内，接连撞到多台车辆，酿成重大事故。身受重伤的司机被送进医院，历经七个多小时的手术才抢救成功。

而外界一直寄予厚望的特斯拉自动驾驶系统，问题也不少，其中尤以感知层识别出错的问题最为突出。

2020 年 6 月，深圳特斯拉 Model3 车主在南坪快速的中间车道行驶时，发生了交通事故。据车主描述，一辆大型渣土车变道驶来时，其驾驶的车辆正处于自动驾驶模式，然而系统并未识别到渣土车，反而直接加速往前撞去，最终导致事故发生。

同年 6 月，台湾高速公路上同样发生了一起特斯拉自动驾驶辅助系统引发的车祸：一辆正处于 Autopilot 模式的特斯拉 Model 3，以 110 公里 / 时的速度撞上了一辆早已侧翻在地的白色厢式货车。据称，司机发现前方有障碍物时，特斯拉 Model 3 完全没有减速，即使想要接管也已经来不及。

类似的事故还发生在几日前。美国当地时间 3 月 11 日清晨，一辆白色特斯拉 Model Y 在美国底特律西南部的一个十字路口处，撞上了一辆白色半挂卡车的侧面。

热衷于甩锅的特斯拉曾几度遭约谈

事实上，除了车辆安全性能本身让人感到不安以外，特斯拉事后的甩锅式回应也常常令消费者感到不满。

在江西南昌的电池故障事件中，特斯拉售后曾 “甩锅”国家电网，称故障是因充电瞬间国家电网电流过大导致。

该说法遭南昌电网官方回怼后，特斯拉官方火速回应，表示充电后的异常情况，初步判断是充电时瞬间电流过载导致，售后人员提及多种可能因素供用户理解时，沟通录音被选取了关于国家电网的部分进行剪辑了传播。

而在近日的海南特斯拉车主刹车失灵事件中，特斯拉则回应称，事故原因为地面湿滑，踩制动踏板较轻，导致制动距离变长，才造成了碰撞事故的发生。

与此同时，在其他多起因特斯拉无端加速而导致的意外事故中，当事车主们都坚称是汽车突然失控。然而特斯拉方面要么不回应，要么声称车辆无故障、系用户误操作导致，最后草草收场。

除了常常将事故原因归咎于驾驶者的操作失误外，特斯拉亦曾因区别对待中国市场，引发许多客户不满。

去年 3 月，国产 Model 3 和进口 Model 3 曾传出减配交付的问题。特斯拉在未告知消费者的情况下，以疫情原因导致供应不足为由，在部分车型上用 HW2.5 版本代替了 3.0 版本的芯片。

对此，马斯克曾在社交媒体上表示，“奇怪的是，那些投诉的车主其实并没有订购 FSD。或许他们不知道，如果在车辆交付后又订购了 FSD，车载计算机也是可以免费升级的。”

然而有媒体了解到，自 2019 年下半年开始，美国在售的所有特斯拉车型，无论有没有选装 FSD，皆搭载了芯片 HW3.0。

马斯克的这一回应显然不会让中国消费者满意。

不久后，工业和信息化部装备工业一司针对特斯拉 Model 3 车型部分车辆违规装配 HW2.5 组件问题约谈了特斯拉（上海）有限公司，责令其按照有关规定立即整改，确保生产一致性和产品质量安全。

而这也不是特斯拉唯一一次遭遇中国政府部门约谈。

今年 2 月，国家市场监督管理总局与中央网信办、工信部、交通运输部以及应急管理部消防救援局，就消费者反映的异常加速、电池起火、车辆远程升级（OTA）等问题共同约谈了特斯拉汽车（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司，要求其落实企业质量安全主体责任，维护社会公共安全，切实保护消费者合法权益。

结 语

作为行业的开拓者，特斯拉一直以来都是众多后来者的标杆，其在行业内的地位不言而喻。但是在往电动化、智能化的未来狂奔的途中，特斯拉无论是从电池到自动驾驶，还是从销售到事故调查处理，都还有很多地方亟待改进。

技术性的问题尚且需要时间进行更迭，但是在汽车销售、事故调查等服务层面，特斯拉的改进却是刻不容缓。

毕竟，消费者或许会对面向未来的科技宽容，却未必会对一家缺乏服务意识，甚至有些傲慢的企业抱有好感。