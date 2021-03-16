苹果 2020 年第四季度继续主导可穿戴设备市场：出货 5560 万件，业务规模相当于一家财富 120 强企业

IT之家 3 月 16 日消息 据 MacRumors 报道，根据 IDC 今天公布的最新出货量统计数据，苹果在 2020 年第四季度继续占据可穿戴设备市场的主导地位。本季度，苹果公司销售了 5560 万件可穿戴设备，市场占有率为 36.2% 。

这与苹果在 2019 年第四季度占有的市场份额相同，但是整体设备出货量比 2019 年第四季度的 4370 万部有所上升。苹果的竞争对手根本无法与之相提并论。据估计，小米的可穿戴设备销量为 1350 万台，市场份额为 8.8% ，紧随其后的是三星 ，销量为 1300 万台，华为销量为 1020 万台。

得益于 Apple Watch Series 6、 SE 和 Series 3 有着不同的定价区间，苹果手表的出货量估计增长了 45.6% ，AirPods Pro 和 AirPods Max 的出货量在本季度出现了激增。

IT之家了解到，整个 2020 年，IDC 认为苹果销售了 1.514 亿可穿戴设备，占有 34.1% 的市场份额。小米是 2020 年排名第二的可穿戴设备制造商，出货量为 5070 万台，紧随其后的是华为和三星，分别出货量为 4350 万台和 4000 万台。

苹果公司没有提供苹果手表和 AirPods 机型的具体出货数量，所以 IDC 的数据是基于其估计数据。在一月份的盈利电话会议上，苹果公司表示，相较于 2020 年第四季度，预估可穿戴设备在 2021 财年第一季度将创造新的营收纪录。苹果的可穿戴设备业务规模相当于一家财富 120 强企业。