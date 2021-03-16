美股道指、标普创新高，苹果上涨 2.45%，360 数科大跌 7%

北京时间 3 月 16 日消息，市场预期 1.9 万亿美元刺激计划将帮助已经重启的美国经济加速增长，道指和标普 500 指数创下有史以来新高。截至收盘，道指涨 174.82 点，涨幅为 0.53%，报收 32953.46 点；标普 500 指数涨 25.6 点，涨幅为 0.65%，报收 3968.94 点；纳指涨 139.84 点，涨幅为 1.05%，报收 13459.71 点。

美国主要科技巨头多数上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股大多数下跌：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 500 彩票网完成矿机收购交易，算力增长 1127%

3 月 15 日晚间，500 彩票网公告称，已经完成了此前与部分非美国公民（卖方）签订的比特币矿机购买协议。根据协议，公司将以每股 1.21 美元（每美国存托股价格为 12.10 美元——2021 年 1 月 8 日收盘价）的价格增发 11882860 股的 A 类普通股。500 彩票网 2021 年 1 月 11 日公布了这一交易，其中包含 S17、T17、M20 和 S9 等机型。此次收购的矿机最大算力约为 918.5 PH/s。矿机全部部署后，公司预计其拥有的比特币矿机总算力将达到 1000 PH/s，增长 1127%。受过去 24 小时比特币交易价格下跌约 6% 的影响，常规交易中 500 彩票网股价下跌 0.76 美元，跌幅为 3.5%，报收于 20.94 美元，盘中一度摸高 23.15 美元。盘后交易中 500 彩票网股价一度上涨 1.48%。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股大多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ Facebook 与新闻集团达成协议，向澳大利亚用户提供新闻内容

新闻集团星期一宣布，它已达成一项为期 3 年的协议，向澳大利亚 Facebook 用户提供新闻内容。澳大利亚议会上个月通过一项法案，要求 Alphabet 旗下谷歌和 Facebook 为它们平台上的内容向传媒公司付费。此前，Facebook 在澳大利亚屏蔽了所有新闻内容。星期一公布的协议涉及全国性报纸《澳大利亚人报》，以及新南威尔士州的《每日电讯报》。新闻集团称，澳大利亚天空电视新闻网也与 Facebook 达成一项新协议。新闻集团 2019 年 10 月曾与 Facebook 达成一项协议，它在美国的出版物将获得报酬，向 Facebook News 提供更多内容。今天常规交易中，Facebook 股价上涨 5.35 美元，涨幅为 1.99%，报收于 273.75 美元，盘中一度摸高 275.96 美元。

▲ 特斯拉将遭遇 “慢慢觉醒”的大众，股价一度下跌 1.4%

随着大众星期一披露降低电池成本和运营大规模充电网络的计划，电动汽车行业的竞争将更加激烈。在其首个 “电力日”（ Power Day）上，大众称它将依靠欧洲的 6 家超级工厂供应电池。大众理事会主席赫伯特 · 迪斯（Herbert Diess）表示，电动汽车已经成为公司 “核心业务”，新计划的出炉，正值主导电动汽车产业的竞争日趋激烈之际。领头羊，明年大众在电动汽车销量方面就能赶上特斯拉。瑞银称，随着汽车厂商纷纷推出电动汽车，预计电池供应 “今年将出现地区性紧张，2025 年将出现全球性短缺”。大众表示，为了确保电池供应，到 2030 年，它将依靠 6 家工厂供应电池。大众电池生产合作伙伴 Northvolt 星期一表示，它已获得大众价值 140 亿美元的电池订单。大众还表示，它将考虑在未来 10 年降低电池成本至多 50%，电池是降低电动汽车成本的关键。大众 2023 年将推出一种全新电池，电池成本的降低将以某种形式体现出来。大众技术理事会成员托马斯 · 席幕尔（Thomas Schmall）说，“我们计划降低电池成本和复杂性，同时提高其续航里程和性能。这将使得电动汽车出行的价格更加平民化，成为占有主导地位的出行技术。”为了支持电动汽车的大规模普及，大众计划到 2025 年将欧洲电动汽车充电网络规模扩大 5 倍。大众计划未来数年运营 1.8 万家公共快速充电站，2021 年底在北美建设另外 3500 个充电站，到 2025 年通过一家合资企业在中国建设 1.7 万个充电站。汽车产业分析师马提亚 · 施密特（Matthias Schmidt）称，以大众为代表的汽车巨头 “在慢慢觉醒，开始向外界表明对于电动汽车的未来而言，规模非常重要”。常规交易中，特斯拉涨 14.21 美元，涨幅为 2.05%，报收于 707.94 美元，盘中一度探底 684.04 美元，跌幅达到 1.4%。