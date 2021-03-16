媒体再次获得胜利：Facebook 和默多克新闻集团达成澳洲业务合作

3 月 16 日早间消息，据报道，全球新闻媒体行业和谷歌、Facebook 两大广告巨头正在进行一场 “较量”，媒体要求两巨头支付新闻授权费。3 月 15 日，新闻集团（News Corporation）宣布和 Facebook 在澳大利亚业务上达成三年期合作协议，在上述这场较量中，媒体又获得了一次胜利。

上个月，澳大利亚议会通过了一部新的媒体法律，要求谷歌和 Facebook 向新闻媒体支付授权费。这一法律引发了争议，Facebook 一怒之下甚至一度在平台上封杀澳大利亚媒体，但是后来和监管部门达成和解。

澳大利亚的举动引发了全球关注，加拿大、英国等国家也在考虑类似的立法或是措施，要求谷歌和 Facebook 在经济上补偿本地新闻机构。

周一，新闻集团首席执行官汤姆森表示，和 Facebook 达成的协议对于新闻行业是一个里程碑事件，将会对新闻集团澳大利亚业务产生实质性影响。他也表示，这一次的合作得来不易，经历了十多年的准备期。

二月份，新闻集团也和谷歌达成了合作协议，内容包括付费订阅产品、共享广告收入，以及在 YouTube 平台制作视频新闻等。

Facebook 和新闻集团周一宣布的合作协议主要覆盖了新闻集团在澳大利亚的一些资产，包括《澳人报》、新南威尔士州的《每日电讯报》，另外 “天空新闻台澳大利亚分支”也和 Facebook 签署了协议。

2019 年，Facebook 和新闻集团的部分美国业务签署合作协议，主要是为旗下的 “Facebook 新闻”产品获得内容授权。周一的新协议，也是双方合作的一次扩大。

Facebook 负责澳大利亚和新西兰合作伙伴计划的高管亨特（Andrew Hunter）表示，公司下一步将把 “Facebook 新闻”产品带到澳大利亚市场。