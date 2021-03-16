马斯克宣布通过 NFT 卖歌，继续强推加密货币

北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）长期以来一直看好比特币和其他加密货币。本周他宣布，正在关注加密货币行业最时髦的领域：NFT（不可替换令牌）。

马斯克周一在 Twitter 上表示，将 “把一首关于 NFT 的歌作为 NFT 来出售”。这条 Twitter 消息包含一段大约 2 分钟的视频，视频中有一首以 NFT 为主题的电子舞曲。视频中，一个 NFT 主题的奖杯在太空中旋转，周围围绕着许多加密货币。奖杯的顶部是月亮，而月亮在币圈文化中也指代加密货币。

奖杯上还出现了首字母缩写 “HODL”，在币圈中意指 “为宝贵的生命坚持”。另外几个金色的小狗雕像暗指马斯克曾多次推广的加密货币狗狗币。

近期，围绕区块链的加密货币热潮正愈演愈烈。NFT 在本质上是授予买家对特定文件，例如歌曲、照片或视频所有权的数字契约。上周四，佳士得以 6900 万美元的高价拍出了 NFT 形式的纯数字作品。

马斯克对 NFT 的兴趣并不令人意外，他此前已经是比特币的主要支持者。特斯拉今年 2 月买入了价值 15 亿美元的比特币，并宣布未来将接受比特币作为一种支付方式。3 月初，马斯克的女友格里姆斯以近 600 万美元的价格出售了几件 NFT 艺术品。

目前尚不清楚，马斯克是否真的打算出售这首歌或附带的视频，也不清楚这件作品将在哪个 NFT 市场上架。

此外外界也不清楚，这首歌是否是马斯克亲自创作的。2020 年初，马斯克曾将自己创作的电子音乐《Don't Doubt ur Vibe》发布至 SoundCloud，并进入了平台的 10 大热歌榜。