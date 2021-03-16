特斯拉汽车业务总裁改任卡车项目负责人

北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，根据 2021 年 3 月 11 日的一份监管文件，特斯拉已将其前汽车业务总裁杰罗姆 · 吉伦（Jerome Guillen）任命为重型卡车业务总裁。

这一变化意味着吉伦的责任减少了。自 2018 年第三季度被任命以来，吉伦一直负责该公司的整个汽车业务。他曾担任过特斯拉卡车项目的负责人，自 2016 年起担任卡车和项目管理副总裁，致力于研发 8 级纯电动卡车。他在领英（LinkedIn）上的个人资料显示，在被任命为汽车业务总裁后，他仍然兼任卡车项目负责人的职位。

在他担任汽车业务总裁期间，特斯拉在上海开设了第一家海外工厂，并扩大了电池供应合作伙伴关系。自 2018 年 9 月以来，特斯拉的股价已飙升超过 1000%，已成为高产量的电动汽车制造商。但特斯拉也在努力解决汽车质量问题，这些问题在美国和国外已导致多起汽车召回事件，而且《消费者报告》(Consumer reports)和 JD Power 等机构对特斯拉的可靠性报告评级也较低。

特斯拉的半挂车最初于 2017 年宣布，后来被推迟多次。

美国最大的啤酒制造商安海斯 - 布希 (anheuse - busch)、DHL 集团、百事可乐和沃尔玛等公司预订了卡车后，特斯拉在 2019 年第三季度的财报电话会议上宣布推迟半挂车生产，并在 2020 年 4 月再次宣布推迟。

在 2020 年第四季度股东大会上，特斯拉表示，该半挂车项目仍在 “开发中”，但承诺特斯拉将于 2021 年开始交付车辆。在向美国证券交易委员会提交的 2020 年年度财务文件中，特斯拉没有重申半挂车交付期限。

吉伦自 2010 年 11 月以来一直在该公司工作，直接向首席执行官马斯克汇报。

特斯拉上周五宣布了吉伦的职位变化，但并没有引起多少关注，因为周末马斯克一直发推文向他的数千万粉丝介绍了该公司的自动驾驶系统、狗狗币加密货币和 “觉醒”文化。自动驾驶系统被宣传为 “完全自驾”，尽管这并没有让特斯拉汽车实现无人驾驶。

周一，特斯拉和马斯克上了头条，并在社交媒体上引起了轰动。他们提交的一份文件将马斯克命名为这家电动汽车公司的 “技术大王”，并任命首席财务官扎卡里 · 科克霍恩（Zachary Kirkhorn）为 “硬币大师”。