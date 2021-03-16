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安防摄像头公司 Verkada 遭黑客入侵后续：产品遭大型供应商停售

2021/3/16 8:06:10 来源：新浪科技 作者：- 责编：远洋
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北京时间 3 月 16 日早间消息，据报道，美国安防摄像头公司 Verkada 的现任和前任员工披露，在黑客公布其摄像头拍摄的实时和存档视频后，大型科技产品供应商 CDW 已经停止向客户出售该公司的摄像头。

Verkada 和 CDW 均未对此置评。Verkada 在周一的声明中表示，他们正在调查黑客入侵事件。

根据 1 月 18 日的 CDW 网站快照，该公司共计出售 68 款 Verkada 产品。但本周一在该网站上搜索 “Verkada”却无法返回任何结果。

视频监控行业研究公司 IPVM 政府业务总监康纳 · 希利（Conor Healy）说：“CDW 是 Verkada 最大的合作伙伴之一，也是向终端客户出售产品的主要渠道，所以失去 CDW 将对 Verkada 造成严重影响。”

入侵 Verkada 系统的黑客可以看到该公司的 15 万个摄像头拍摄的实时画面和存档视频。他们通过使用 “超级管理员”工具实现这一点，而其中一名黑客表示，他们在互联网上找到了公开曝光的管理员帐号和密码。

之前有报道称，共有 100 多名 Verkada 员工可以使用 “超级管理员”工具，因此他们都可以通过摄像头观察该公司的客户。

黑客进入 Verkada 的系统后，也可通过摄像头刺探该公司的客户，包括特斯拉、医院、学校和监狱。此次黑客事件发生后，科技公司 Cloudflare 表示将 “关闭”其正在使用的 Verkada 摄像头。

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关键词：黑客

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