备份地球生物基因：月球方舟拟储存 670 万个物种 DNA

IT之家 3 月 16 日消息 据 LiveScience 报道，3 月 7 日 ，科学家们在 IEEE 航空航天会议上展示了他们的 “月球方舟”计划，该会议原本预备在 2019 年召开，但由于新冠病毒疫情爆发而推迟到今年举行。

该计划建议将地球上目前已知的 670 万种物种的 DNA 样本送往月球保存，整个项目有望在未来 30 年内完成。不过，他们也指出，整个项目将耗资数千亿美元，而且仍面临不少技术难题。

这些 DNA 样本将被安全地隐藏在月球中空的隧道和洞穴中，而这些洞穴是 30 多亿年前就在月球上形成了，可以保护 “方舟”免受流星撞击和可以破坏 DNA 的辐射的影响。同时存储 DNA 样本的基因库将由太阳能电池板提供动力。研究人员表示，这将保存地球上已知的 670 万种植物，动物和真菌的基因样本，这至少需要 250 次火箭发射才能运送到月球。

研究报告作者、亚利桑那大学的杰坎 · 桑加（Jekan Thanga）教授称，“月球方舟”将在发生全球灾难时保存地球的基因多样性，这些灾难包括：超级火山爆发、全球核战争、小行星撞击、流行病、气候变化加速、全球太阳风暴和全球干旱。

桑加教授表示，“我们与自然之间存在着紧密的联系。”。“我们有责任成为生物多样性的守护者，并提供保护生物多样性的方法。”

创建基因库以恢复生物多样性的想法很久以前就有了。目前，科学家们在位于挪威北极圈内的斯瓦尔巴德全球种子库中储存了超过 100 万个种子样本。

IT之家了解到，将此类设施建立在地球上并非万无一失。例如，全球变暖导致的海平面上升将使斯瓦尔巴德种子库消失在海浪之下。因此，只有将这些基因信息储存在太阳系其他地方，才能确保它们在地球面临任何生存威胁时能幸存下来，而月球是外太空 “方舟”理想的栖身之所。主要原因在于：月球离地球只有 4 天路程，比火星更近；另外，在轨道上建立 “方舟”也不安全，因为有可能被流星或陨石摧毁，而建立在月球上的洞穴内就可以保证 “方舟”的安全。

不过，桑加也表示，实现这一雄心勃勃的项目仍面临不少挑战。首先，成本高昂，“建造方舟和运输样品将花费数千亿美元”。此外，样品必须在零下 180 至零下 196 摄氏度的极低温度下保存，因此需要机器人开展作业，但如此低的温度对机器人的稳定运行也是一个极大的困难。