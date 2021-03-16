国外的短信诈骗：报告披露针对 SMS 消息的新型攻击

Motherboard 的一份报告中发现了一种针对 SMS 消息的新型攻击。受害者几乎意识不到，并且似乎受到了电信行业的默许。

该攻击似乎与我们的电信诈骗有些相似，它主要针对企业的短信管理服务，将受害者的短信悄悄地重新定向给黑客，让他们可以访问通过短信发送的任何双因素代码或登录链接。

有时，提供服务的公司不会向正在重定向的号码，发送任何形式的征求许可的消息；甚至通知用户他们的短信现在将发送给其他人。使用这些服务，攻击者不仅能够拦截传入的短信，而且还可以回复。

Motherboard 的记者 Joseph Cox 让人成功地对他的号码实施了攻击，而攻击者只花了 16 美元。当他联系其他提供短信重定向服务的公司时，其中一些公司报告说他们以前见过这种攻击。

据报道，Motherboard 所使用的服务商已经修复了该漏洞，但还有很多类似的漏洞——似乎没有人追究这些公司的责任。

当被问及此类攻击可能的发生原因时，AT&T 和 Verizon 向媒体表示，让他们去与无线行业贸易组织 CTIA 联系。

不过 CTIA 尚未立即发表评论，但它告诉 Motherboard，“没有迹象表明有任何潜在的威胁，也没有任何恶意活动使用户受到影响。”

黑客发现了许多利用 SMS 和蜂窝系统获取他人文本的方法，SIM 交换和 SS7 攻击之类的方法已经出现数年。不过旧的攻击办法下，很容易就能发觉用户正在受到攻击：用户的手机将完全断开与蜂窝网络的连接。

但要识别 SMS 重定向这种攻击并不容易，可能要花相当长的时间，用户才会发现其他人正在收到自己的消息——这就意味着攻击者有足够的时间来侵入。

SMS 攻击的主要问题是，它们可能对用户的帐户安全性产生影响。如果攻击者能够将密码重置链接或代码发送到用户的电话号码，他们就有机会访问并进入帐户。有时也会使用文本消息来发送登录链接，例如 Postmates，WhatsApp 和 Bumble。