自动驾驶商业化提速：2020 年融资总金额 436.3 亿元，同比增长 136.9%

IT之家3月16日消息 自动驾驶已进入高速发展的 “黄金十年”。交通运输部发布的《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》提出，到 2025 年建成一批国家级自动驾驶测试基地和先导应用示范工程，在部分场景实现规模化应用。如今，不少自动驾驶公司已经开始探索商业化，2020 年自动驾驶赛道不断传出好消息，接连不断的融资也让整个行业如沐春风。

企查查数据显示，目前我国在业 / 存续的 “自动驾驶”相关企业共 2934 家，其中广东（917 家）、江苏（366 家）、辽宁（193 家）数量最多，2020 年全年新增 405 家，2021 年 1-2 月共新增 28 家。

日前，企查查大数据研究院发布《近十年自动驾驶项目投融资数据报告》，从年度融资数量、金额变化，与单个项目融资状况的盘点，解读自动驾驶赛道的资本热度。

2020 年披露融资总额达 436.3 亿元，同比增长 136.9%

企查查数据显示，近十年自动驾驶项目投融资事件共 376 起，披露的融资总金额近 2377.5 亿元。

从各年的融资情况来看，2013 年开始，自动驾驶赛道进入萌芽期，贵州翰凯斯智能技术有限公司作为行业先行者，于 2013 年 3 月 1 日获得数十万美元的种子轮融资，是最早获得融资的自动驾驶企业。此后几年，相关的投融资事件开始增多，2016 年行业进入快速发展期，全年投融资事件达到 43 起，同比增长了 87.0%。

2018 年，自动驾驶相关的企业共新注册 472 家，达到过去十年的巅峰期。智能驾驶领域也热火朝天，全年投融资事件达 78 起，披露投融资总金额高达 811.0 亿元，是过去十年中披露金额最大的一年。

2019 年开始，融资事件数和披露的金额均有一定程度的下降。2020 年，持续两年之久的资本寒冬叠加新冠疫情，致使开年后一级市场投融资交易陷入低谷。但自动驾驶领域不仅没有断水断粮，反而在此期间茁壮成长，全年投融资事件达 60 起，仅比 2019 年下降 2 起，披露投融资总金额却大幅增长，高达 436.3 亿元，同比增长 136.9%。2021 年开年，自动驾驶赛道热度不减，前两月的投融资事件已达 24 起，披露投融资总金额为 176.4 亿元。

2020 年细分赛道：自动驾驶技术研发商、人工智能企业、新能源车企备受青睐

2020 年，威马汽车、小鹏汽车、Faraday Future（法拉第未来）、滴滴自动驾驶等知名品牌融资成绩斐然，其中最为突出有小鹏汽车，年内获得 4 次融资，披露融资总金额达 99.5 亿元；图森未来，年内获得 3 次融资，披露融资总金额达 23.1 亿元；小马智行，年内获得 2 次融资，披露融资总金额达 50.7 亿元。

值得一提的是，从 2020 年获得投融资的自动驾驶项目类型看，企查查数据显示，除了自动驾驶技术研发商备受投资者青睐，以人工智能解决方案为核心的科技创新企业，以及新能源汽车及出行方案提供商也获得了资本的极大加持。此外，自动驾驶芯片研发商、自动驾驶激光雷达等相关的品牌也获得了不错的融资成绩。

从融资轮次来看，企查查数据显示，去年自动驾驶品牌的 60 起投融资事件中，有 27 家品牌在 a 轮 - b 轮段，有 11 家品牌在 c 轮 - e 轮段，有 17 家品牌处在战略投资阶段。其中处在 c 轮 - e 轮段以及战略投资阶段的品牌有威马汽车、图森未来、小马智行、地平线机器人、智行者、纵目科技、滴滴自动驾驶、Faraday Future 等知名品牌，可见这条火热的赛道中，头部企业纷纷加码布局，无论是顶尖的车企，还是头部造车新势力，抑或是野心勃勃的跨界科技巨头们，行业内头部效应逐步显现。

融资金额 TOP10：Magneti Marelli 摘得魁首，法法汽车排第三

从近十年来自动驾驶品牌的融资金额排名来看，前两名均被国际知名品牌的中国区子公司获得。企查查数据显示，Magneti Marelli（马瑞利，意大利自动驾驶汽车激光雷达系统研发商）以 391.3 亿元摘得魁首，Nvidia（英伟达）以 330.8 亿元位居第二，法法汽车 (中国)有限公司以 329.6 亿元位居第三。此外，入围融资金额 TOP10 的自动驾驶品牌还有威马汽车、小鹏汽车、乐视汽车、地平线机器人等。

融资次数 TOP10：小鹏位列第一，图森未来、法法汽车紧随其后

从近十年来自动驾驶品牌的融资次数来看，企查查数据显示，小鹏汽车以 13 起融资事件位列第一，图森未来以 10 起融资位列第二，法法汽车以 9 起融资紧随其后。此外，入围融资次数 TOP10 的自动驾驶品牌还有地平线机器人、文远知行 WeRide、智行者等。

IT之家了解到，潜在的千亿市场加上各地政府有关部门在关于自动驾驶的测试牌照、测试基地和研发基地等方面的政策利好下，自动驾驶无疑将在接下来的 3-5 年间成为又一大风口，哪一家企业能够率先胜出，还需要时间来考验。