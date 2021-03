简历泄露、面试涉黄，在线招聘走不出的怪圈

昨晚 315 晚会中,招聘网站再暴雷。

央视 315 晚会披露,智联招聘、前程无忧、猎聘网平台上大量简售卖个人求职简历信息。其中根据记者调查,在一个名叫 “58 智联粉”的 QQ 群里,记者向一位买家支付 7 元,便买到了一份智联招聘上求职者简历。进入群内仅几分钟便收到超过 99 条贩卖简历的信息。简历上求职者的姓名、性别、年龄、照片、联系方式、工作经历、教育经历等信息应有尽有。

此次在黑龙江大庆警方 “净网 2020”的专项行动中,成功破获侵犯公民个人简历信息案、涉及个人简历信息高达 1500 万条。

大数据时代下,又一次隐私泄露问题被重视。

事实上,简历泄露并不是近期才发生的,据猎云网记者了解 2018 年、2019 年均有相同的事情被曝。值得一提的是,早在 2018 年便有推特的用户表示,中国超 2 亿名用户的求职信息被泄露到外网。

简历泄露、面试涉黄、传销事件关于招聘网站的雷点一个又一个被曝光,此次央视点名不仅对智联招聘、前程无忧、猎聘网起到了巨大冲击,彼时正在筹备 IPO 的 BOSS 直聘或许也将受到波及。

负面新闻不断的招聘网站,本质上是行业陷入了巨大的怪圈,盈利模式过于单一、行业没有新鲜血液。

核心服务的是 B 端,不是求职者简历是如何泄露的?

只要注册智联招聘的企业用户就可以很容易的下载大量用户信息,据调查,通过企业账号,登录智联招聘,点击简历,看到了求职者的学历、工作经历等信息,但求职者姓名、电话、邮箱地址等关键信息却处于隐藏状态。

这时便会弹出了一个支付页面,支付 60 元后才能下载完整版简历。无需征得求职者同意,简历信息就被瞬间更新。隐藏的姓名、联系电话及邮箱地址等关键信息全部显示了出来。

企业主为什么有权力大量下载求职者的简历呢?

因为招聘网站核心服务的从来不是 C 端用户,而是 B 端企业。

在线招聘网站的盈利模式十分单一,广告位、竞价排名、企业会员业务。大多盈利途径均来自 B 端企业,对 C 端免费。此时所针对 C 端用户做出的优化系统页面、提升用户体验的本质,都是为了更好地服务 B 端用户。

据公开资料显示,2011 年智联招聘首页热门企业的广告位便已经卖到了 7 万一周。目前智联招聘以套餐的形式售卖广告,分季度、半年、全年。年度会员的费用在 2500 左右,广告费用仍是每周计算,价钱在 500-10 万不等。企业方可以电话与智联招聘的销售,与其沟通并确定相应的信息方位和费用,然后签署合作协议,签署协议并付款后便可以登上广告。在前程无忧中可以买到知名企业板块的广告,其价格在每周三千到一万不等。

另一收入来源为竞价排名,是针对精准搜索功能的。竞价后可以使得企业更靠前,更容易被消费者观察到,其价格也是按周收费费用在几千元左右。长期购买广告位和竞价排名的企业,最大的特性就是流动性高,而这种企业的存在也会对用户在求职过程中产生不良的影响。

通过在线招聘网站的盈利模式可以看出,其侧重点一直都不是 C 端用户。从平台属性来看,在线招聘行业难以留住 C 端用户,其粘性高和付费方均为 B 端企业。进而导致保护 B 端企业利益,造成 C 端用户损失。

智联招聘声称拥有 1.8 亿用户,视用户信息安全与隐私保护为自己 “生命线”,但 “生命线”最终没有抵得过变现的诱惑。没有真正保护 C 端用户的隐私,导致信息泄露被不法分子盯上。

警方调查发现,犯罪分子一方面通过企业账户获取简历;另一方面通过 QQ 群,批量购买简历。眉山市东坡区公安分局网安大队民警李瑞晶说:“这些数据都是在 QQ 群里面买的,大概 20 余万条。”

近年来,各地警方破获多起类似案件,黑龙江大庆警方在公安部 “净网 2020”专项行动中,成功破获侵犯公民个人简历信息案,涉及个人简历信息高达 1500 余万条,涉案金额 7500 余万元。

并购、投资,在线招聘拓宽边界

根据根据 Talkingdata 发布的《在线招聘行业研究报告》中显示,在线招聘平台在 2019 年底 MAU 突破两亿人,三年内增长三倍。其中智联招聘、猎聘、前程无忧、BOSS 直聘、拉勾网为第一梯队,坐拥大部分用户。

智联招聘以超 30% 的渗透率位居行业老大。

通过对第一梯队的在线招聘网站分析,近几年并购、投资的动作频频,巩固地位的同时拓宽多业态的产业链,垄断现象初现。第一梯队中除 BOSS 直聘通过另一种模式切入成为后起之秀外,再无新的黑马出现。

2017 年智联招聘私有化后,在 2021 年 2 月前获春华资本、方源资本战略融资。SEEK 在公告中表示,智联招聘的关键指标显示其业绩表现良好,交易完成后,智联招聘将拥有充足的资本和雄厚的财力,更好地支撑在本土市场份额的进一步扩张。而智联招聘确实也是这么做的。

智联招聘先后并购了中国人才网和 JobsDb 中国,进一步扩宽市场份额。同时参与了职问、铂略、猿圈、脉脉、51 社保、微测网的投资。被投企业职场相关的产业,这几次投资也帮助智联招聘拓宽了新的业态,延申自家产业链。

不仅是智联招聘,所有在线招聘企业均面临盈利模式单一的问题,而他们努力改变现状的方式均选择了投资和并购。

前程无忧则并购了社交商务领域的脉可寻,和在线招聘领域的应届生求职网。投资的企业中也出现了在线招聘行业以及社保领域,分别为拉勾网、CDP 集团。猎聘网投资了,仟寻招聘、问卷星、CGL、职忧你。也均为职场相关的产业。

涉足职场相关的产业,不仅稳固了在行业的地位,也将 C 端用户的使用频次提高。进而打破盈利模式单一,这一点不仅从投资动作可以看出,平台内上线的个人会员功能也体现了在线招聘企业打破困境的做法。

由此可见,第一梯队的几家在线招聘网站,在不断延申产业,面对用户红利市场,通过投资和并购的动作提升行业渗透率,争战市场存量。这也导致了,近几年在线招聘行业除 BOSS 直聘外,再无新人掀起波浪。长此以往,并不利于一个行业良性发展。

信任危机再现,行业将迎打击

此次央视点名,无疑是对整个行业的冲击。

2017 年传销事件、2020 年面试涉黄、2021 年简历泄露,信任危机再次出现在在线招聘行业中。315 点名后,正在求职的冯亿瑶删除了在智联招聘平台上的简历,并卸载了 APP。OPPO、VIVO 的应用商店内也下架了涉事企业的 APP。

一边是负面舆论不断,另一边是在线招聘并没能在资本市场上讲好一个故事。

2019 年 BOSS 直聘和拉勾网均传出赴美上市的消息,自智联招聘退市以来,在线招聘终于又出现准备冲击上市的企业。但至今,两家公司均未上市。

找工作是一件非高频的事情,这也是在线招聘的最大困境。而 BOSS 直聘凭借免费策略在发展前期迅速收获大量用户,随之而来的是同质化以及监管不严。BOSS 直聘的本质和其他的招聘平台并无区别,虽喊出找工作和老板谈的口号,凸显差异性。但目前平台上活跃的仍是 HR。2017 年,李文星事件后,BOSS 直聘封禁了平台的大量无辜账号。虽然错杀一千也不放过一个,可事情并没有改观,审查力度依旧不严格导致 2020 年的涉黄事件发生。

这些事件,都是 BOSS 直聘在急速奔跑后产生的影响,它的急速奔跑并不仅仅是用户增长,还有资本青睐。自成立起,共完成 5 轮融资,2016 年 9 月之前几乎每半年融资一次,投资方包括顺为资本、高榕资本、腾讯投资等知名风投机构与公司。

根据 BOSS 直聘的官方消息,BOSS 招聘在 2017 年实现盈亏平衡,2019 年营收达到 10 亿左右,仍处于微微盈利。和同为招聘平台的前程无忧、猎聘有较大差距。前程无忧及猎聘在 2019 年时全年营收分别达到了 40 亿元与 15.13 亿元。据财报显示,前程无忧 2020 年上半年营收为 16.2 亿元,猎聘同期营收也达到了 8.08 亿元。

虽然增速快,但信任危机摆在面前,负面舆论不断,对 BOSS 直聘的营收产生了影响。

BOSS 直聘为优化品牌形象,今年三月份就签下沈腾作为品牌代言人。据公开消息显示,BOSS 直聘计划 2021 年内赴美上市,融资金额达 5 亿美元。

此次 315 点名智联招聘、猎聘网等,虽并未和 BOSS 直聘产生直接关联,但处于准备 IPO 的 BOSS 直聘也会受到影响。前浪敲响的警钟,也重重的敲在了 BOSS 直聘的身上。