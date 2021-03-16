《文明 VI》上线葡萄牙 DLC，推出丧尸模式

IT之家 3 月 16 日消息 《文明 VI》官方在其 YouTube 频道宣布了《文明 VI：新纪元季票》的第六款 DLC “葡萄牙包” ，同时表示该 DLC 将在 3 月 26 日推出。“葡萄牙包”需有《文明 VI》才能游玩，且将提供给任何拥有《文明 VI：新纪元季票》的玩家。

IT之家了解到，“葡萄牙包”带来了新领袖及新文明、可选新游戏模式 “丧尸之围” 、2 个世界奇观 “贝伦塔 “和 “埃特曼安吉神庙”以及全新的湿地地图。

在 “丧尸之围” 模式中，不安分的活死人会长期存在，对世界文明不断构成威胁。每个单位死亡后，均有一定几率化身为凶残的丧尸。丧尸单位将攻击距离最近的非丧尸单位，而遭其残杀的单位将被感染，变为新的丧尸单位。玩家可以在自己或中立领土上建造全新的 “陷阱”和 “路障”改良设施，用以拦截对手的攻击单位。此外，各文明可以利用 2 个全新的项目来短时压制城市范围中的丧尸单位，使其能为玩家所用，攻击对手的地区或吃掉对手的士兵。与此同时，玩家还可以利用 “丧尸爆发”间谍任务尝试在其他玩家城市的已改良单元格中生成丧尸单位。

而在全新的湿地地图中，陆地作战单位的移动速度会被大大降低，玩家可以利用湿地这个特殊地形来布设远程攻击单位，远距离杀伤对手的步兵单位。

在视频的最后，《文明 VI》开发团队也送出了自己的祝福：

宣传视频：