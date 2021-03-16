消息称淘宝特价版将上线微信小程序，App 端还将支持微信支付

IT之家3月16日消息 今天有媒体报道称，阿里将首次支持微信支付。根据曝光的签署网商银行账户开通协议显示，淘宝公司将拟开通淘宝特价版微信小程序，并在特定场景下支持淘宝特价版 App 端的微信支付等支付通道。

下面是曝光的内容：

签署网商银行账户开通协议

为了助力商家成长，满足广大消费者的多元化购物需求，拓展多元化的商品销售和支付渠道，营造开放透明的商业环境，浙江淘宝网络有限公司、淘宝 (中国)软件有限公司及其关联公司 (包括杭州今日卖场供应链管理有限公司)拟开通淘宝特价版微信小程序 (微信小程序名称可能会发生变化，以实际显示为准)并在特定场景下支持淘宝特价版 App 端的微信支付等支付通道。

为了解决您通过微信小程序渠道商品销售商品和买家通过微信支付渠道支付货款时商家贷款收取的问题 , 您需要与淘宝特价版签署《淘宝特价版商家服务协议补充协议》并与网商银行签署《订单账软管理服务合同》，由网商银行为您提供订单账款管理服务，请您签署协议签前仔细阅读相关条款，确保已经阅读并理解相关条款的含义，如有疑问可咨闻淘宝特价版、网商银行客服。