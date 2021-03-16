大众变身电池工厂：同时研发四种电芯，还要便宜 50%

全球最大的汽车集团正在变成一家动力电池公司！

就在昨晚，汽车行业的龙头企业大众集团举办了一场名为 Power Day 的活动，主要介绍了大众集团的电池技术和充电方面的布局。

在电池方面，大众的研发中心正在研发四种电芯，其中包括磷酸铁锂电池、三元锂电池、高锰电池和固态电池，其中固态电池将会在 2025 年将会实现 17 分钟充满电，未来将会把充电时间缩短到 12 分钟。

此外，大众集团还在自研一种标准尺寸电芯，未来将会有 80% 的车型都采用这一电芯。大众集团认为，电动汽车的研发应该是以电芯为基础来设计汽车，而不是过去的为汽车寻找电芯，所以大众也研发了 CTC 技术，电芯可直接集成到底盘上。

基于这些技术，大众有望将入门款车型的电池成本降幅逐渐提升至最多 50%，量产车型上也能看到最多 30% 的电池成本下降，大众汽车电池系统的每千瓦时成本有望降至 100 欧元（约合人民币 775 元）以下。

而且大众将会参与动力电池的生产，到 2030 年，大众将会需要 240GWh 的动力电池，为了满足这个缺口，大众将会在欧洲建立 6 个动力电池工厂，每个工厂的年产能将会达到 40GWh。

在充电方面，大众目前正在积极进行充电桩的建设。在中国，大众和一汽集团、江淮汽车、星星充电成立了合资公司正在建设充电桩。今年计划建成 500 个充电站，6000 个充电桩，覆盖国内 8 个主要的新能源汽车市场。

目前，大众汽车集团已经制定了完善的电动化转型方案，计划在 2030 年纯电动汽车的销量占比为 60%，为了实现这样的计划，大众集团必须要在动力电池和充电基础设施上增加投入，而本次 Power Day 活动也展示了大众在这方面的布局。

大众是全球最大的车企，这项计划说明了大众在动力电池领域将会坚定自研为主，供应商为辅。这对于整个行业来说都是一个重要的信号，此前包括特斯拉在内的车企也都有这样的信号传出。

正由于传统车企有这样的研发实力，所以他们的入局势必会改变行业格局，而车企切入动力电池领域也将会成为一种新的趋势。

▲大众 Power Day 现场

一、自建动力电池研发体系 还在研发 CTC

作为汽车行业的龙头企业之一，大众在电动化转型方面的速度非常快，在 5 年前就推出了专用的电动汽车平台。而现在其他汽车才开始转型，大众则已经开始享受到纯电平台的成果了。

根据迪斯的介绍，大众的电动汽车已经占据西欧电动汽车市场的四分之一。在其他市场上，也正在进行扩张。

▲大众 CEO 迪斯

在完成了纯电平台的搭建之后，接下来能制约大众电动化发展的就只有动力电池了，大众也正在想办法解决这个问题。

事实上，大众集团在动力电池领域的布局已经有一段时间了，现阶段，大众集团设立了卓越中心，主要在进行动力电池的研发，大众集团的电池技术都将在保时捷的跑车上进行应用，会直接在赛道上跑来检测结果，这样做既能提升保时捷的电动化水平，又能让大众集团积攒更多的电池技术。

据介绍，大众集团正在设计一些非量产的电动跑车，也将会用上大众的电池技术。根据大众集团自己的说法，其动力电池的研发能力和专业的动力电池供应商已经不分伯仲了。

在电池技术方面，大众在磷酸铁锂电池、镍钴锰三元锂电池、高锰电池以及固态电池方面都有布局。

大众汽车认为，磷酸铁锂电池的成本低安全性好，电池的循环周期也更多，因而在入门级的短续航车型上可以很好的发挥作用，而镍钴锰三元锂电池能够带来更好的续航能力，也非常重要。

▲大众 Power Day 现场

高锰电池的镍钴含量都比较少，能够节省成本，也能够带来更好的续航能力。

而固态电池则是未来的重要发展方向，电池的重量会下降，充电时间会缩短。相应的，车辆的续航里程会进一步提升，且安全性会更高。目前大众已经在和合作伙伴合作开发这种电池，现在 20～30 分钟可充电 80%，能够实现 480 公里的续航，大众认为到 2025 年，这一充电时间将会缩短到 17 分钟，未来会缩短到 12 分钟。

在电池的负极方面，大众汽车将会着重开发硅基技术，相较于现有的石墨负极体系，硅基负极能够将车辆的续航里程提升 10%，且充电能力也会进一步提升。

大众集团目前正在开发一种标准化电芯，到 2023 年将会全面实施，按照大众集团的设想，这款电芯将会覆盖集团旗下 80% 的车型，另外 20% 的车型需要独立的电池设计。

▲大众 Power Day 现场发布内容

而这种标准化电芯也能给带来成本上的节省，在电芯的设计阶段就能降低成本 15%，在生产阶段能够降低成本 10%，电极成本降低 20%，在电池系统方面也能降低 5% 的成本。

▲大众 Power Day 活动发布内容

因而，大众有望将入门款车型的电池成本降幅逐渐提升至最多 50%，量产车型上也能看到最多 30% 的电池成本下降，大众汽车电池系统的每千瓦时成本有望降至 100 欧元（约合人民币 775 元）以下。

说到这里，大众集团也介绍了他们对于电池组的思考，之前大众集团是先搭建纯电平台，然后再适配动力电池，在新思路中，大众集团将会把动力电池放在设计阶段，围绕着动力电池来设计汽车。

▲大众 Power Day 现场发布 CTC 技术

因而，大众集团也将会把电芯直接集成到汽车底盘上，这也就是目前比较流行的 CTC 技术，特斯拉和宁德时代也都在研发这项技术。

采用这项技术之后，电池生产线的占地面积将减少 50%，生产效率提升 30%，还能大量减少二氧化碳的排放。

▲大众 Power Day 现场发布内容

在生产方面，大众集团希望跳出原来的思考模式，和更多的合作伙伴来合作提升动力电池技术，满足顾客更多样的需求。

另外，大众集团还建立了动力电池回收工厂，采用了湿法冶金的回收方法，最多可以回收 95% 的原材料。通过动力电池回收，能够让每一辆车减排 1 吨二氧化碳，也能帮助消费者降低成本。

二、新平台车型 2024 年首发 将建设 6 个电池工厂

有了动力电池，还需要更好地和车型结合起来，大众汽车此前推出了 Trinity 项目，将会着力打造下一代电动汽车技术。大众希望在 2024 年推出第一款车型，目前该车已经完成了概念验证，这款车将会是大众新电动平台的先锋。

该车也将会是第一个使用标准化电芯的车型，CTC 技术也会率先落地这一车型。

根据大众方面的预计，等到 2030 年，大众集团内部的电动汽车占比将会达到 60%，将会需要 240GWh 的动力电池供应，而目前的动力电池供应显然达不到，大众也将会自己参与动力电池的生产。

目前大众汽车与瑞典动力电池企业 NorthVolt 的合资公司正在建设当中，年产能将会达到 30～40GWh，主要给豪华车生产电芯。此外，大众还会和 NorthVolt 合作开发新的动力电池。

除了这家合资公司，大众还将会建立一个 40GWh 的动力电池工厂，为量产车提供动力电池，两个工厂的初步产能将会达到 80GWh。

▲大众要建立 6 座产能 40GWh 的电池工厂

之后大众还将会在南欧建立一家动力电池工厂，在西欧还可能再建立一家工厂，早期规划的是四个动力电池工厂，每家产能均为 40GWh。到 2030 年前，大众还将在欧洲建立两个同等规模的动力电池工厂。

而在商用车方面，大众集团也将会开启电动化转型，专门为重载商用车设计的动力电池实验室将会在今年秋季投入使用。

三、正在全球积极建桩 还在研发双向充电

通常情况下，用户在购买充电动车的时候一定会考虑充电设施和续航里程的问题，这两个问题不仅仅是某一个国家或地区的问题，而是在全世界范围内普遍存在的。

大众集团的策略则是在各个国家寻找不同的合作伙伴，来共同解决这个问题。

在中国，大众已经制定了明确的电动化转型计划，MEB 平台的年产能为 65 万台，电动车占在华销售车型的 35%，也就是 150 万辆新能源汽车，大众预计到 2030 年在中国售出 1200 万辆电动车。

目前大众集团已经成立了大众（安徽）有限公司，首款车型将会在 2023 年投产，奥迪与一汽合资的电动汽车品牌首款车将会在 2024 年下线。

为了更好地打开中国市场，大众集团需要在充电桩方面付出更多的努力，大众中国调查显示，虽然在 2020 年底，中国已经有 80 万个公共桩，但其中 80% 都是慢充桩，30% 的充电桩会被油车占据，而 30% 的充电桩还会存在故障，因而仅有不足 30 万个充电桩能够正常使用。

因而大众调查显示，有 25% 的中国用户觉得充电不方便，50% 用户觉得车辆的续航里程不够。

在 2019 年，大众中国和一汽、江淮、星星充电共同成立充电公司 CAMS，已经推出了一个手机 APP，用户可以在上面预约桩、完成解锁充电，而且充电时会向用户推荐餐厅和有意思的店铺，充电完成后，可以直接通过 APP 付款，非常方便。现阶段，已经在北京、成都、深圳建立了 40 个超充站。

▲CAMS 充电桩

今年随着 ID.4 的交付，超充站的数量还将进一步增加，2021 年计划完成 500 个充电站，6000 个充电桩，覆盖 8 个城市，约 80% 的新能源汽车市场。到 2025 年，则将充电桩的数量提升到 17000 个，覆盖绝大多数城市。

大众中国 CEO 冯思瀚认为，CAMS 将会在 4 年内实现盈亏平衡，9 年内实现盈利。

而在世界上的其他地方，大众也在和合作伙伴共同建设充电桩，在美国，大众和合作伙伴从 2018 年开始，每周建设四个充电站，目前在美国有 540 多个充电站和 3500 个大功率充电桩。

▲大众美国合作伙伴建设的充电桩

大众方面计划在 2021 年增加到 800 个充电站以上，涵盖美国 45 个州和加拿大 4 个省。

在欧洲，充电基础设施提供商 Ionity 已经和大众建立了合作关系，平均每三天新增一个大功率充电站。在意大利、西班牙和英国也都在和合作伙伴共建充电桩。

▲大众欧洲合作伙伴建设的充电桩

此外，大众还在推动自有桩的建立、4S 店充电网络的建设，以及目的地充电桩的建立。现阶段，大众集团方面也推出了一些关于充电的设备，最有趣的为自动充电机器人，能够找到车辆的充电口并自动完成充电。

而公共充电桩、壁挂式充电盒，下一代的墙充盒等产品也都在现场进行了展出。

比较有趣的一点是，目前大众汽车集团正在进行双向充电的研究，根据介绍，大众 MEB 平台在 2022 年将会支持双向充电。以大众 ID.3 为例，电池容量为 77kWh，能够提供 5 天的家庭用电。

而这一设计的初衷则是为了更好地提升能源的利用率。大众汽车数据显示，在德国，每年有 6500GWh 的太阳能和风能被白白浪费掉了，这些能源能够驱动 270 万辆电动汽车的运行。所以大众的双向充电设计，就是为了让汽车成为一个储能产品，更好地利用可再生能源。

结语：大众为电动化火力全开

提起传统车企的电动化转型，大众集团一直是不得不提的一个，早在 2015 年就决定要进行全面化转型，而且还耗资打造了一个纯电动的 MEB 平台，目前该平台的首款车型和第二款车型已经开始量产交付了。

与其他传统车企相比，大众集团的动作更快。在转型过程中，大众集团也认识到了动力电池供应不足和充电设施不完善的问题，在本次的 Power Day 上，大众集团直接瞄准这两个问题。

6 个年产能 40GWh 的动力电池工厂和全球各地都在快速增加的充电桩是大众集团给出的答案，这也意味着大众集团不但进入了动力电池领域而且还进入了充电桩领域，下定决心要走好电动化转型这条路了。

在电动化转型火力全开之后，大众的明天也更加令人期待。