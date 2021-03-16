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哔哩哔哩通过港交所上市聆讯：陈睿享有 44.6% 投票权，美股盘前涨超 5%

2021/3/16 16:52:34 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家3月16日消息 据港交所文件，哔哩哔哩现已通过港交所上市聆讯。受此消息影响，B 站美股盘前涨超 5%。

截止发稿，上海宽娱数码科技有限公司报价 116.87 美元，涨幅约 5.22%。

IT之家了解到，B 站此前已公布 2020 财年第四季度以及全年财报，全站总净营收达 38.40 亿元，与上年同期相比增长 91%；净亏损 8.44 亿元，同比扩大 118.08%。2020 财年净亏损 30.54 亿元，同比也继续扩大。

在热门游戏《命运 - 冠位指定》《公主连结 Re：Dive》《碧蓝航线》等带动下，B 站游戏业务 Q4 收入同比增长 30% 至 11.3 亿元，贡献了这一季度总营收的近三成。

除去亏损值，B 站毛利率连续七个季度实现增长，且全年营收大涨 77%，再度引起市场热捧。

Bilibili 港交所聆訊後资料集点此下载，点此分类查看。

招股书显示，董事及高级管理人员方面，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿持股14.2%，享有44.6%的投票权；哔哩哔哩创始人兼总裁徐逸持股8.0%，享有24.7%的投票权；副董事长兼COO李旖持股2.3%。

其它主要股东方面，腾讯持股12.4%，拥有24.7%的投票权；淘宝中国控股有限公司持股6.7%。

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关键词：哔哩哔哩

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