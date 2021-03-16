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79 元秒五大会员年卡：百度文库 + 去哪儿 + 腾讯视频 + 屈臣氏 + 懒设计

2021/3/16 19:52:06 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

百度文库旗舰店会员大促，79元秒五大会员年卡，包含百度文库会员（99.9元/年）+去哪儿钻石会员（176元/年，含腾讯视频12个月[198元]，需分月领取）+屈臣氏会员（25元）+懒设计会员（188元/年），点此购买

活动时间：3月16日 - 23日

会员到账说明：1、百度文库会员，去哪儿钻石会员，屈臣氏为直充商品，自从充值到您填写的手机号；2、懒设计会员为兑换码商品，会给您填写的手机号发送短信兑换码；3、如会员未到账，请及时联系客户查询到账情况。

去哪儿会员钻石会员年卡，内含腾讯视频会员1个月权益×12次，腾讯视频年卡权益需分月领取，去哪儿钻石会员年卡权益一次性到账。

去哪儿钻石会员→腾讯视频会员领取（需每月领取）领取方式：打开去哪儿App→我的→会员中心→当前权益展开→选择腾讯视频→填写需要充值的手机号（领取的腾讯视频会员不支持电视机上使用，只可在手机、平板、电脑使用）

• 影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价购买
五大会员（3月16日 - 23日）
五大会员年卡￥686.9/￥79
点此
五大会员年卡￥686.9/￥79
点此
QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日）
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
同程+腾讯视频（3月11日 - 17日）
黑鲸会员年卡+
VIP会员12个月		￥307/￥99点此
快看漫画（3月8日 - 4月30日）
VIP会员年卡￥188/￥120点此
VIP会员季卡￥50/￥35点此
VIP会员月卡￥18/￥12点此
WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日）
WPS会员年卡
+文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
WPS超级会员年卡
+文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日）
VIP会员年卡+
黄金会员半年卡		￥485/￥364点此
掌阅（3月13日 - 20日）
VIP会员年卡￥198/￥88点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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