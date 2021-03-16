79 元秒五大会员年卡：百度文库 + 去哪儿 + 腾讯视频 + 屈臣氏 + 懒设计

百度文库旗舰店会员大促，79元秒五大会员年卡，包含百度文库会员（99.9元/年）+去哪儿钻石会员（176元/年，含腾讯视频12个月[198元]，需分月领取）+屈臣氏会员（25元）+懒设计会员（188元/年），点此购买。

活动时间：3月16日 - 23日



会员到账说明：1、百度文库会员，去哪儿钻石会员，屈臣氏为直充商品，自从充值到您填写的手机号；2、懒设计会员为兑换码商品，会给您填写的手机号发送短信兑换码；3、如会员未到账，请及时联系客户查询到账情况。

去哪儿会员钻石会员年卡，内含腾讯视频会员1个月权益×12次，腾讯视频年卡权益需分月领取，去哪儿钻石会员年卡权益一次性到账。



去哪儿钻石会员→腾讯视频会员领取（需每月领取）领取方式：打开去哪儿App→我的→会员中心→当前权益展开→选择腾讯视频→填写需要充值的手机号（领取的腾讯视频会员不支持电视机上使用，只可在手机、平板、电脑使用）

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会员名称 原价/活动价 购买 五大会员（3月16日 - 23日） 五大会员年卡 ￥686.9/￥79

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点此 QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日） 豪华绿钻年卡

+文库会员月卡 ￥204.9/￥129 点此 豪华绿钻年卡

+文库会员月卡 ￥204.9/￥129 点此 同程+腾讯视频（3月11日 - 17日） 黑鲸会员年卡+

VIP会员12个月 ￥307/￥99 点此 快看漫画（3月8日 - 4月30日）

VIP会员年卡 ￥188/￥120 点此 VIP会员季卡 ￥50/￥35 点此 VIP会员月卡 ￥18/￥12 点此 WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日） WPS会员年卡

+文库会员年卡 ￥188.9/￥99 点此 WPS超级会员年卡

+文库会员年卡 ￥278.9/￥179 点此 樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日） VIP会员年卡+

黄金会员半年卡 ￥485/￥364 点此 掌阅（3月13日 - 20日） VIP会员年卡 ￥198/￥88 点此

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