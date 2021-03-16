苹果 iPhone 12 mini 费尽心思，却只能取悦少数人

5G 似乎没有成为 iPhone 的强心剂。

根据日经中文网之前的报道，苹果在近期通知供应商下调了 2021 年上半年的 iPhone 计划生产量，预期将生产 7500 万部，相比 2020 年 12 月时的预估量减少了约 2 成。

不过，iPhone 12 Pro 和 iPhone 12 Pro Max 并没有受到太大的影响，真正被削减生产量的是 iPhone 12 mini。

消息人士称，一部分零部件厂商已被苹果要求暂停生产 iPhone 12 mini 专用的零部件。虽然上半年的生产计划有不小变化，但苹果并没有修改全年的生产总量，仍计划在 2021 年生产 2 亿 3000 万部 iPhone。

在 iPhone 12 系列登场之前的两年里，外界对苹果最大的期待，除了屏幕形态和外观层面变化，就是 5G。几乎所有人都认为，5G 会是苹果重振 iPhone 销量增长的强心剂，但从实际销售表现、外界舆论以及苹果生产需求变化来看，期望扑了空。

不叫座的 “好手机”

比起 iPhone 12 系列其他产品，消费者可能真的不太喜欢 iPhone 12 mini，至少中国消费者是这样看的。

京东自营数据在一定程度上说明了问题：迄今为止，iPhone 12 有 70 万条评价，尺寸和前者一致的 iPhone 12 Pro 有 10 万条评价，定价万元的 iPhone 12 Pro Max 有 30 万条评价，而 iPhone 12 mini 仅有 7 万条评价。要知道，定价上与其类似的前代产品 iPhone 11，一年半时间攒下的评价数量是 400 万。

这真的很奇怪，iPhone 12 mini 从来都不是一款没有亮点的手机。

首先它足够便宜，官方售价是 5499 元起，而在一些第三方渠道，用户甚至只需要花 4500 元就能买到这么一台国行版、搭载 A14 芯片还支持 5G 的 iPhone。

iPhone 11 如今的官方售价是 4799 元，这款手机能长卖至今，就是靠着同时期更低的售价。iPhone 向来定位高端市场，群众一直对低价 iPhone 报以呼声，希望能用中端产品价格买到同样具备流畅体验和 iOS 生态的手机。已经下架的 iPhone SE，也验证过这个观点。

其次，iPhone 12 mini 是消费者呼唤已久的小手机。移动互联网内容在十多年时间内爆炸式增长，间接影响到手机屏幕和整体尺寸不断提升，以至于有人调侃，“没有大手机，只有更大的手机。”大屏手机将娱乐体验普及到更多用户，却也因同样增加的体积重量而被人诟病。

无论从哪个角度去看，iPhone 12 mini 都足够小：5.4 英寸屏幕、131.5mm*64.2mm*7.4mm 的 “三围”、重量还只有 133 克。只说数据还不够直观，之前苹果产品线最小的 iPhone SE2，在它面前都大了一整圈。安卓阵营手机的主流尺寸是 9mm 厚度和 190g~200g 的重量，iPhone 12 mini 摆在其中像个孩子。

售价足够便宜，也顺应市场需求将机身做得足够小，同时和整个系列保持着高度一致——iPhone 12 的计算摄影双摄、A14、磁吸无线充电、显示规格、屏幕面板、防水防尘还有不落后时代的 5G 支持，都出现在 iPhone 12 mini 上。

具备多项公认爆点，却还是出现了销量不佳和生产计划缩减，数次改变行业的苹果，在这款手机究竟做错了什么？

费尽心思，却只取悦少数人

既然 iPhone 12 mini 的问题来自不符合预期的销量，那我们先来看看用户是怎么看待这款手机的。

在肯定产品价值并用真金白银向苹果表态的人群中，声量最大的是锋见（ID：feng_keji）的同行，也就是科技媒体从业者们。他们无一例外地称赞了苹果将 2020 年顶级旗舰硬件塞入小手机的实力与勇气，认为它找回了最初接触手机时的感受，提升了使用效率。不过也都没有回避 iPhone 12 mini 的致命缺陷，那就是续航。

iPhone 12 mini 的电池容量仅有 2227mAh，即使 iOS 针对 5G 和移动应用耗电做了更细致的优化，也很难和电池容量动辄 4000mAh 以上的安卓手机相提并论。大量用户反馈称，如果高强度使用将避免不了一天多充，小白测评续航测试显示，它远没有同期的大容量电池手机耐用。

“阅机无数”的评论家之所以能在续航面前给出高评价，是因为没人把它当成一个完整的智能手机，更多是纯粹的移动通信工具。接打电话、收发消息、偶尔刷刷微博时会使用到手机，但在游戏、影音、工作等高强度场景会换到电脑等设备，使用频率少了续航够用也就不成问题。

知名自媒体 “老师好我叫何同学”发起的少用手机实验，从侧面给到支持：影响手机续航的最大因素不是内容和应用，而是人用手机玩乐的欲望。有明确需求，还能对自己日常使用主动克制的人，才是能够将 iPhone 12 mini 用得开心的群体。苹果或许也是参悟到了这一点，可他们还是高看了人性。

资深数码爱好者赵凡对锋见（ID：feng_keji）表示，他购买 iPhone 12 mini 就是因为小尺寸带来的手感提升，和已经拥有的数款手机相比足够特别也足够方便。除了随时能换其他手机使用，他在工位和家中都布置了无线充电器，手机随用随充就没见过电量不足提示。

冯梨园的看法或许能代表一部分女性用户，更符合女性生理特征的尺寸以及苹果生态独有的影像质感、应用质量，都让她对这款手机动心多时。最后选择购买安卓旗舰，则是希望获得大屏幕下的影音内容体验，以及更有安全感还不需要带移动电源的续航。

企业中层郭大辉观点更加直接，他认为小手机与人们重度使用移动设备的进化方向完全相反，只是为了噱头而抛弃效率，根本不可能在这个学习、工作、社交、娱乐都在手机上完成的时代有销量。老白的购机选择也践行了他的态度，买了重量接近 300 克的可折叠手机，并经常展开使用。

这一次，是人类的欲望战胜了看似纯洁的理想。“小巧、纯粹”手机的理想很丰满，但人们高强度使用手机欲望越发膨胀，现实也就越发骨感。就像 iPhone 12 mini 真实的销量售价还有苹果砍掉的订单量，一面还有人在不断叫好，一面却在逐渐收紧。

做低价 iPhone 不能敷衍

这已经不是苹果首次误判市场形势，或是被用户意见所误导，或是被自己一厢情愿的市场需求所蒙蔽，伟大的企业也会有栽跟头的时候。

iPhone 5C 是 iPhone 12 mini 出现前最经典的案例，苹果认为消费者想要更加年轻化的手机，于是推出了由五种彩色塑料（聚碳酸酯）制成的产品，而不是像往年那样，将市场表现不错的全金属手机 iPhone 5 降价与 iPhone 5S 共同销售。

苹果错在了高端体验认知上，消费者认为换用了塑料机身的产品理应更加便宜，却不想苹果给到了和原先金属手机同等的定价。一路高歌猛进的 iPhone 首次遭遇危机，首季度销量预估直接砍去了 3 成以上，产品生命末期也是靠着不断下调的定价才逐渐拉回市场热度。

iPhone SE2 也是类似的案例，体验足够优质定价也够低，但就是 “生不逢时”。在这款手机上市的 2020 年，手机市场上已经是全面屏手机的天下，上到万元下到百元无一例外，而它还保留着上下有非显示区域的过时设计。就算降到中端安卓手机价位，也少有人问津。

从 iPhone 5C 到 iPhone SE2 再到 iPhone 12 mini，都暴露了一个问题：苹果并没有切实认识到，应该如何做一款市场认可的低价 iPhone，往往是利用现有资源加上主观认知，就这么将产品推到了消费者面前。然而 iPhone 崇拜早已祛魅，没有人会为了 logo 而选择不合适的产品。

在 iPhone 12 mini 减产一事上，广发证券分析师 Jeff Pu 给出了一种看法：“由于 5G 尚未真正普及，很多消费者对 5G 的期待并不强，在差不多的价格之间，很多消费者会选择屏幕较大的上一代 iPhone11。”

iPhone 11 是苹果少有的押对了宝的产品，从上面提到的 400 万评价就能说明，它的市场认同度延续自上一代机型 iPhone XR：基于同期旗舰，在屏幕规格、设计细节等用户并不太在意的部分缩减，又保证芯片、影像、系统等核心规格不改变。最重要的是，续航够长。

iPhone 12 mini 用减产的教训向行业传递出消息：续航始终是智能手机绝对不可忽视的一大需求，甚至会直接影响到市场反馈。此外，消费者嘴上说的和心里想的、实际使用中需要的，从来都是两码事。