17 岁少年黑入苹果、马斯克等 Twitter 账号诈骗比特币，被判入狱 3 年

IT之家 3 月 17 日消息 据《坦帕湾时报》报道，佛罗里达州一名被指控是 2020 年 7 月 Twitter 黑客事件的 “主谋”的少年，已经同意了一项认罪协议，他将在监狱中度过三年。

这名少年名叫格雷厄姆 - 伊万 - 克拉克（Graham Ivan Clark），其与其他人一起，入侵了 130 家知名公司和个人的推特账号，以诈骗比特币，骗取了超过 10 万美元，苹果公司、特斯拉 CEO 埃隆 - 马斯克、美国前总统奥巴 马、微软前 CEO 比尔 - 盖茨、亚马逊 CEO 杰夫 - 贝佐斯和美国总统乔 - 拜 登的账号都被黑入。

克拉克本周将对州政府的指控认罪，将被判 3 年监禁和 3 年缓刑。由于事件发生时克拉克只有 17 岁，他将以 “少年犯”的身份被判刑，并可能有资格在军事式的新兵营中服役部分时间。

IT之家了解到，根据认罪协议的条款，克拉克在没有执法部门的许可和监督下，不得使用电脑。

Twitter 在漏洞事件发生后做了内部调查，发现黑客以 “电话钓鱼攻击”为目标，诱使员工以为是在与其他 Twitter 员工通话，以获取 Twitter 的内部工具。

来自英国的 Mason“Chaewon”Sheppard 和 Nima“Rolex”Fazeli 两人也在此次攻击中受到指控，并将面临监禁。