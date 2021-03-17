美股涨跌不一，荔枝暴涨近 30%，特斯拉下跌 4.39%

北京时间 3 月 17 日消息，在令人失望的零售数据，以及美联储明天公布政策会议决议等消息影响下，星期二美股涨跌不一，微软、苹果和谷歌等科技大盘股令纳指得到支撑。截至收盘，道指跌 127.51 点，跌幅为 0.39%，报收 32825.95 点；标普 500 指数跌 6.23 点，跌幅为 0.16%，报收 3962.71 点；纳指涨 11.86 点，涨幅为 0.09%，报收 13471.57 点。

美国主要科技巨头全线上涨：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 做空机构香橼看多荔枝，称股价还有 184% 上涨空间

在做空机构香橼编辑安德鲁 · 莱福特（Andrew Left）表示对荔枝的喜爱后，星期二荔枝股价一度上涨 45%。莱福特在两条推文中称荔枝集 “Clubhouse、Roblox 和 Now 约会应用”于一体，并给出 30 美元的目标股价，这意味着与星期一收盘价相比，荔枝股价有逾 184% 的上涨空间。莱福特借用一段 Youtube 视频称荔枝的 “重心由游戏扩大到约会”。他说，从市值角度看，与竞争对手 Yalla 相比，荔枝有极大优势，星期二 Yalla 股价一度上涨 16.2%，“按 2021 年的预期计算，荔枝市销率为 1.4 倍，远低于 Yalla 的 17.2 倍。荔枝还将受益于中国科技巨头的去平台化。星期二看多荔枝的推文，是莱福特自 2 月 25 日以来首次发布推文。他当日在推文中建议 GameStop 董事会考虑收购 Esports 娱乐集团。但也有媒体指出，进入一个新领域，并不意味着会获得领先优势，在某一领域市场份额领先的公司，进入新领域后未能大获成功的例子比比皆是。现在，荔枝需要证明它不会 “辜负” 莱福特信任。今天常规交易中，荔枝股价上涨 3.11 美元，涨幅为 29.51 美元，报收于 13.65 美元，盘中一度摸高 15.28 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股涨跌不一，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 摩根士丹利称电动汽车有望跌破 5000 美元，特斯拉应声下跌

摩根士丹利分析师亚当 · 乔纳斯（Adam Jonas）发表投资报告，维持对特斯拉股票的 “增持”评级和 880 美元目标股价，称产量不断增加最终将导致电动汽车价格下跌。包括特斯拉在内的电动汽车厂商已多次下调产品价格，乔纳斯说，“至少未来 10 年”，这一趋势不会发生改变。StreetInsider 刊文称，乔纳斯在投资报告中写道，根据与汽车厂商、供应商和电动汽车行业专家的沟通，“对于许多电动汽车价格最终会跌到 5000 美元以下，我不会感到意外”。乔纳斯强调了汽车产业早期阶段生产效率的影响，并预计这种批量生产革命也将出现在电动汽车产业，“投资者应当为此做好准备”。Global Equities Research 分析师特里普 · 乔德瑞（Trip Chowdhry）曾表示，特斯拉 “在电池技术方面有代际领先优势”。StreetInsider 援引乔德瑞的报告刊文称，按每千瓦时计算，新型号电池价格下跌 56%，生产成本下降 69%。据乔德瑞称，特斯拉卡车 Semi Truck 的生产也在 “加速”。常规交易中特斯拉股价下跌 31.06 美元，跌幅为 4.39%，报收于 676.88 美元。

▲ Wedbush 称云计算业务给力，微软还有 27% 上涨空间

据投资公司 Wedbush 称，由于企业向云计算的转型才刚刚开始，微软股价还有充足上涨空间。Wedbush 星期二发表投资报告，维持对微软股票的 “跑赢大盘”评级和 300 美元目标股价，这意味着它还有约 27% 上涨空间。经济重启的前景促使投资者抛售高成长大盘股，买进周期性股票，最近 1 个月微软股价累计下跌约 4%。但 Wedbush 预计，远程办公和云计算等趋势不仅不会消失，还会继续增长。Wedbush 认为 2021 年云计算驱动的IT增长将超过 2020 年，企业将 “在数字化转型中放弃临时措施”，对云计算服务进行升级。鉴于 Azure 庞大的用户规模，微软将 “不成比例地受益于此”。常规交易中，微软股价上涨 2.9 美元，涨幅为 1.24%，报收于 237.71 美元，盘中一度摸高 240.05 美元。