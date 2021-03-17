吞噬 LTPS LCD，TrendForce 机构：今年 39% 的智能手机将使用 AMOLED 显示屏

IT之家3月17日消息 外媒 Neowin 报道，研究机构 TrendForce 的最新数据显示，由于 AMOLED 在价格具有竞争力的中端市场的使用越来越多，今年市场上 AMOLED 智能手机的数量将达到 39%。其发现，a-Si LCD 机型在中低端市场仍有需求，但 LTPS LCD 机型的市场份额在持续下降。

IT之家获悉，报告称，2019 年，LTPS LCD 渗透率为 40%，AMOLED 为 31%，a-Si LCD 为 29%。2020 年，AMOLED 和 a-Si LCD 分别增长到 33% 和 30%，而 LTPS LCD 下降到 37%。到了 2021 年，估计 LTPS LCD 会继续下降到 33%，AMOLED 会大跃进到 39%，而 a-Si LCD 会稍微回落到 28%。

TrendForce 指出，自 2020 年下半年以来，面板供应商一直在积极为其刚性 AMOLED 面板定价，客户订单也因此增加。该机构表示，随着时间的推移，它预计 AMOLED 机型将 “逐渐吞噬”LTPS LCD 机型在中端和高端中端市场的市场份额，导致该技术在低价位的设备上被采用。分析师还预计，目前被应用在折叠屏手机上的柔性 AMOLED 面板将继续被订购到高端和旗舰领域的手机上。

关于智能手机销售的话题，TrendForce 表示，尽管生产受到多种因素的挤压，但随着越来越多的人接种疫苗并开始恢复到疫情前的生活方式，我们将看到 2021 全年对智能手机的需求增加。