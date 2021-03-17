中兴通讯：2021 年公司手机没有计划采用华为鸿蒙系统

IT之家 3 月 17 日消息 据同花顺金融研究中心报道，近期有投资者向中兴通讯（000063）提问，有报道说中兴的制造和销售手机业务这几年每况愈下，想问的是中兴手机 2021 年是否有计划采用鸿蒙操作系统来重振中兴手机？中兴公司分拆子公司科创版上市的进展如何？

中兴通讯公司回答表示：感谢您的关注。2021 年，公司基于自身技术实力，努力把握 5G 换机窗口期，统一运作中兴、努比亚、红魔三大手机品牌，全面展开运营商和公开市场运作，实现手机业务的发展。公司没有计划采用鸿蒙操作系统。关于子公司分拆上市情况，公司会根据战略规划和业务开展情况对子公司经营进行管理。

华为 2019 年开发者大会上，华为正式推出了鸿蒙 OS 系统，并首先应用在智慧屏产品上。2020 年华为开发者大会上，余承东宣布，2021 年华为智能手机将全面升级支持鸿蒙 2.0。

华为消费者 BG 软件部总裁王成录此前表示，鸿蒙 OS 不是安卓的拷贝，也不是 iOS 的拷贝，它是真正面向未来 IoT 时代的一个全景操作系统。

在 2021 年，鸿蒙系统的目标是，华为自有设备装机量 2 亿台，或者远超 2 亿台 ; 第三方设备的装机量达到 1 亿台。这样加起来，2021 年鸿蒙系统富设备的硬件基础将有 3 亿到 4 亿台。

IT之家了解到，上个月华为 Mate X2 手机发布会上，华为常务董事、消费者业务 CEO 余承东表示：“今年 4 月份开始，华为旗舰手机可陆续升级鸿蒙 OS，华为 Mate X2 折叠屏将首批升级。”