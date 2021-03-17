FF 任命陈雪峰为中国区 CEO，曾任奇瑞捷豹路虎执行副总裁

3 月 17 日，Faraday Future（FF）今天宣布陈雪峰正式加盟，出任 FF 中国区 CEO，并向 FF 全球 CEO 毕福康博士 (Dr Carsten Breitfeld) 直接汇报。陈雪峰将全面负责包括相关项目落地、生产策略、本地化产品开发以及用户生态构建等全部 FF 中国区相关业务。此外，陈雪峰也将会成为 FF 全球合伙人。

陈雪峰拥有近 20 年的汽车行业从业经验，具备丰富的豪华汽车品牌本地化导入、生产基地建设及投产、生产运营等全面企业管理经验。

FF 全球 CEO 毕福康博士表示： “陈雪峰的加盟，是 FF 中美双主场战略全面加速的重要人事任命，相信他在豪华车品牌全面的管理运营经验会加快 FF 中国相关业务的落地，对 FF 全球战略发展是重大利好。”

陈雪峰于 2002 年正式开始了他的汽车行业生涯，此后先后在长安福特、长安马自达、福特亚太设计中心和奇瑞捷豹路虎任职。2013 年 1 月，陈雪峰加入奇瑞捷豹路虎汽车有限公司，担任制造执行副总裁。2015 年 11 月，他晋升为执行副总裁，时年 39 岁的陈雪峰也成为中国汽车行业最年轻的合资车企中方掌门人。陈雪峰 1999 年毕业于武汉理工大学汽车设计与制造专业。

陈雪峰表示：“很高兴能够加入 FF 构建共享智能出行生态的伟大事业当中，FF 打造的英雄联盟合伙人制更是让我们这些梦想、使命、愿景和价值观相同的人，拥有了共同创业、共享价值的广阔平台，我将与 FF 全球合伙人和全体员工一起努力，尽快实现 FF 中美双主场的战略目标。”

目前，FF 正在全力推进 FF 91 交付相关准备工作以及中国业务的全面落地。

FF 近日宣布了与 Property Solutions Acquisition Corp. "PSAC"（纳斯达克交易代码：PSAC）的合并交易计划。该交易预计将于 2021 年第二季度完成，交易完成后，FF 的股票将开始在纳斯达克交易，股票代码为 “FFIE”。此次交易验证了 FF 打造基于技术和产品创新的出行生态系统的创始愿景。

陈雪峰履历：

陈雪峰，男，汉族，1976 年生人，重庆人，武汉理工大学，汽车设计和制造专业，硕士学位。

2021 年 3 月起 - Faraday Future (FF)中国区 CEO

2015-2021 年 2 月 - 江苏省政协委员；奇瑞捷豹路虎汽车有限公司常务副总裁

2012-2015 - 奇瑞捷豹路虎汽车有限公司，制造部执行副总裁

2009-2011 - 长安福特马自达汽车南京公司，项目部部长 / 车型总监 / 规划总监

2005-2009 - 长安福特马自达公司（南京），战略规划经理

2004-2005 - 福特澳大利亚公司（福特亚太设计中心），工程师

2002-2003 - 重庆长安福特马自达汽车公司，工程师

2000-2002 - 宗申汽车公司，项目经理