美国支付巨头 Stripe 估值大涨，创业公司高估值将成常态

北京时间 3 月 17 日上午消息，据报道，美国支付巨头 Stripe 在最近一轮融资中估值达到 950 亿美元，在不到一年的时间里上升至 2.6 倍。这样的情况并不是 Stripe 独有。根据美国媒体汇总的数据，去年涨幅最大的 6 家美国创业公司估值平均起来达到了前一轮的 3.6 倍，其中包括软件自动化公司 UiPath 和火箭发射公司 SpaceX。

估值的大幅上升反映了投资人的信心。他们相信，当这些创业公司最终上市时，这类投资能带来丰厚回报。荷兰的 Adyen 和美国的 PayPal 两家上市公司业务与 Stripe 有类似之处，股价在过去一年中上涨了超过一倍。另一家同行公司 Square 的股价上涨则超过了 6 倍。对未上市公司的高估值表明，某些快速增长的创业公司也可以在不上市的情况下生存的不错，只要这些公司的创始人希望这样做。

创业公司估值的重大变化也意味着整体市场行情正在快速转变。去年，美国所有创业后期融资的平均估值涨幅是前一轮的 2.36 倍。而今年到目前为止，这一平均值已经上升到 3.13 倍。创业后期融资的估值上升速度通常较初创阶段更快。

仅仅去年，Instacart 就完成了 3 轮融资。这主要是由于新冠疫情导致市场对其生鲜快递业务的强劲需求。有迹象表明，这家创业公司正在筹备上市。该公司最近完成了一轮 2.65 亿美元的融资，估值为 390 亿美元，是去年 10 月 177 亿美元的两倍多。

在 Airbnb 和 DoorDash 股价上市首日飙升之后，Roblox 推迟了原计划于 12 月进行的 IPO（首次公开招股）。这家游戏公司 1 月份启动了另一轮非公开融资，估值达到 295 亿美元，是去年 11 月时的 7 倍多。本月，该公司通过直接上市流程完成了上市。

Roblox 上市首日收盘价略低于每股 70 美元，市值比 1 月份非公开融资时还要再高出 56%。今年以来，Roblox 直接上市成功和其他科技公司的 IPO 进一步推高了非公开市场的公司估值。去年，许多公司的估值已经在上升，最初是创业后期公司，随后更年轻的公司也成为了受益者。

新入场的风投资金正在推高价格。去年，由于低利率和科技股股价大幅反弹吸引了机构投资者，风投基金完成 709 亿美元募资。

目前，风投投资人正押注于某些公司将成为疫情结束后的 “下一个亚马逊”或 “下一个谷歌”。他们也认为，消费行业向电商的长期转型将创造出比今天的巨头规模大得多的公司。韩国电商公司 Coupang 最近的 IPO 再次展现了这一全球性机遇。去年，Coupang 的营收几乎翻番。

Menlo Ventures 合伙人马特 · 墨菲（Matt Murphy）表示：“人们估计，公司将获得全然不同的估值。公司的增长速度更快，增长的时间更长。再加上金融系统内的大量资本，最终你会得到非常高的估值。”

Stripe 的创始团队已经为进入公开市场做好了准备，例如从大型上市公司招聘了首席财务官和其他高级管理人员。不过，该公司 CEO 帕特里克 · 科里森（Patrick Collison）表示，公司专注于首先打造核心的产品和功能。

Keefe, Bruyette & Woods 研究消费金融和支付公司的分析师桑杰伊 · 萨克拉尼（Sanjay Sakharani）认为：“现在，不上市可能有战略上的优势。你可以加速推动增长，而不必去满足公开市场投资者期望的标准。”

Stripe 的软件帮助 Wayfair、Lyft 和 DoorDash 等公司完成线上支付处理。在疫情爆发期间，电商活动的激增使得 Stripe 获得了更多的用户和收入。Stripe 于 2020 年 4 月完成了上轮融资。自那时以来，类似 Shopify 的其他电商软件公司业务和估值都在膨胀。因此，非公开市场投资者也愿意为 Stripe 的股票支付更高的价格。有投资者称，在二级市场，一些投资者 1 月份对 Stripe 的估值高达 1300 亿美元。

其他电商软件公司的增长表明，Stripe 未披露的财务报告可能包含强劲的业绩。

为 eBay 和 Gap 等公司提供服务的支付处理公司 Adyen 表示，该公司去年营收增长 28%，至 8.146 亿美元。息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.792 亿美元。过去一年，该公司股价上涨了 2.7 倍。

Square 的 37% 营收来自商户服务。去年，该公司营收为 95 亿美元，是上年的一倍，利润为 2.13 亿美元。Square 股价的前瞻市盈率已达到了惊人的 192 倍。