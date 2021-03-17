看完 315 晚会后，我不要 “脸”了 ......

昨天 315 晚会上，央视曝光了人脸识别滥用、线上简历泄露、大数据杀熟 ... 等等众多问题。

在这之中，本网小编最关心的就是人脸识别滥用，毕竟小编我一向都是讲究——人，最要的就是一个脸面了。

可是！可是！最要脸面的小编我在这里宣布：

从今天开始，我不要 “脸”了 ！！！

这是怎样的一个世纪豪言呢？

接下来就跟着三金我在几个故事中体验一遭，为了人脸信息不被泄露，这些事我都忍住没有做，看看如果换作是你，你会选择要 “脸”还是不要 “脸”。

故事一：AI 生成云毕业照

去年毕业季，因为疫情原因嘛，很多高校都没有举行毕业典礼，同学之间也没有组织拍毕业照。

小编的学校也是这样，不过我一直心心念叨的冰冰女神却主动给我要照片了！！！

只可惜的是 ......

因为选择要 “脸”，我错失了和冰冰女神进一步发展的机会 ......

小声说一句，其实我也是怕毕业照前后差距太大被班花误认为是在欺骗她：

故事二：刷脸免费领纸

去年毕业之后，小编我一个人背着大包小包踏上了一条乱漂之路。在离乡的火车即将出发半小时之前，我正在长长的检票队伍中，突然离乡之情浓厚导致下腹一紧，忍不住想要去蹲坑。于是我三步并作两步，急忙找到了卫生间，可是哪想到这里也要排队 ......

终于在七八分钟之后排到了我，我赶忙冲进去，马上蹲下去就要解开裤子，却猛然想到自己没带纸。。。

一看周边也没有纸，这是什么垃圾厕所！

没办法我只好出来找纸，一直内向生涩的我不好意思向路人借纸，最附近也没有便利店，却突然发现卫生间外边有一个人脸识别供纸机：

说实话我很想去刷脸领纸，毕竟这个时候我快憋不住了，但是我又固执地不想人脸信息被采集，因为我曾在网上看到过：

所以说在那千钧万发之际，在没有纸的情况下，我上厕所也不是，不上厕所也不是。。。。

最后，因为选择要脸，我拉裤子了 [苦涩]......

故事三：xx 刷脸支付优惠

在不久前的过年回家期间，想着和老妈大半年不见了，为了增进我们娘俩儿之间的感情，就在大年初一，我主动选择和老妈一起出门去超市购物，购物的过程很愉快，我开心地就差坐在购物车里了。

然鹅就在我们要结账的时候，我老妈眼尖发现了下面这个 xx 刷脸支付每周五满 10 减 2，好像是刚推出的活动。

那我妈哪能放过这个，连忙叫我给帮忙刷脸支付，我说有泄露隐私的风险不想弄，我妈就说帮她弄一下她不怕泄露，一边说一边还在旁边计算了起来：“每周五来花一百就是一周省 20，这样一年就省上千 ......”

我忍不住和我妈长篇大论讲起了人脸识别的隐私隐患和隐患，我妈忙摇头说听不懂，还说我不孝顺，分明就是怕麻烦。。。

最后，因为选择要脸，我和我妈大吵了一架，互相生了一个星期的气，这个年也基本泡汤了 [叹气]......

其实吧，我就后怕，还好这是我妈，这要是搁到爱领免费鸡蛋的我奶奶知道省钱这事 ......

故事四：AI 看面相算命

这垃圾软件，说实话我都不想为它编个故事了。

这就是一个狗屁软件随机生成一套话术，这个软件的目的就是为了在无形中收集人们的照片。

但是很多人都掉以轻心、上当受骗了，因为它说的大体上都是好话，谁看了谁乐：

说实话要不是为了鉴别其中的骗术，我都懒得多看它一眼，我拿着我的照片亲自试了一下：

你看看上面这说的都是些什么话 ？？？

反正最后，为了选择要 “脸”，小编我现在写文章都开始不要 “脸”了，我牺牲好大 [撇嘴]。

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所以说，综合以上几个故事，从今天开始，我不要 “脸”了 ......

哦 NO! 大误，身为人我还是得要脸啊 .......

But，就算不要脸，这些场景还是没有放过我的脸 ......

场景一：凭 “码”出行

此 “码”非地铁码，而是健康宝 “检测码”。这款国民级小程序，每天和我们如影随形，如果不上传照片、审核通过，寸步难行。

去年健康宝就已经被曝出隐私泄露，公开售卖明星照片，2 元就可以打包 70 张，杨幂、范冰冰、刘诗诗、佟丽娅、杨超越、王俊凯、王源、白敬亭、虞书欣等一众顶流全部中招 ......

然鹅，明知存在风险，这脸还得刷，毕竟不刷不是中国人 ......

场景二：商场购物

商场、医院、学校、电影院 ..... 凡是公共场所我们都可以看到摄像头的身影，尤其是超市、各大商场，它们打着安全、防盗的口号，把摄像头安装到了各个角落，360 度无死角地盯着你，也不知道其中哪一个就有人脸识别功能。

据说，昨天 315 晚会曝光的科勒卫浴，只要进店就能获取人脸信息，两分钟抓拍三次，每次角度不同但都会生成同一个 ID，以后再去哪家店，它都会知道。

类似地还有宝马、MaxMara 商店，他们所使用的 AI 摄像头大部分来自：苏州万店掌、悠络客电子科技、广州雅量智能、深圳瑞为四家公司。

此前，悠络客电子的经理透露，“这种摄像头已经安装了几十上百万个了。”

苏州万店掌网络薛经理也表示，他们平台拥有的人脸数据量已经上亿。

听到这个消息，小编我一时也是不知如何是好，虽然被曝光的三家商户没有去过，但 KFC、喜茶、良品铺子、小米、苹果体验店……

这些线下零售门店可是一个也没落下，据说它们都安装过人脸识别摄像头。

也不知道我的脸在它们那里怎么样了。

场景三：身份核验

为了方便出行，现在高铁、飞机大部分都是刷脸核验了。只要是出远门，刷脸是不可能躲得过的，不过目前还没有曝出过信息泄露丑闻。

类似地，还有进出公司、学校、社区的人脸识别。

作为一名优秀的打工人，脸可以不要，但班是不可能不上的。

其实，这些场景目前还未普遍使用人脸识别。去年受到疫情的影响，部分地区为了严控外来人员才开始逐步在小区试行，现阶段也是遭到了不少用户的抵制，不过从安全角度来讲，采用人脸识别技术似乎是一种必然趋势。

具体的场景不再赘述，总之对于刷脸这事，我们已经防不胜防了。

来看一组可怕的数据：

从交通出行、身份验证、刷脸支付、银行办事，到门禁考勤、解锁密码、政府办事等等，这些与我们生活、工作紧密相关的场景，都遍布了人脸识别技术。

可以说，人脸识别已经无孔不入。

当然，作为一项先进的安全检测技术，人脸识别并不可怕。可怕的是数据泄露，一旦落入不发分子手中，他们获取的可能不仅仅是一张人脸照片，还可能有你的电话号码、身份证号、户籍、家庭住址、兴趣爱好、社会关系、名下房产等一系列个人信息，而由此可能会造成的生命及财产安全也就不言而喻了。

那我都有哪些对抗措施呢？

1、对抗样本

对抗样本是什么呢？就是给你的照片加上一点肉眼看不出来的噪声，然后图像识别系统会出现错误。最经典的案例，就是系统把 “熊猫”错认成了 “长臂猿”。

对于人脸识别系统，它就可能会把 “张三”认成 “李六”，或者把某人识别成 “不是人”。

这一招主要针对拍下来的照片，也就是说，在上面提到的 “云毕业照”等场景里，你可以在手机上传照片前先加个噪声。看看下图，左边是原始照片，右边是加了噪声的照片，认不出来吧？

然后，使用加了噪声的照片来训练的人脸识别模型，之后再遇到你也认不出来。这，也许就是世界上最遥远的距离。

这项技术名为 fawkes，由芝加哥大学计算机科学系开发。

论文地址：http://people.cs.uchicago.edu/~ravenben/publications/pdf/fawkes-usenix20.pdf

项目地址：https://github.com/Shawn-Shan/fawkes/tree/master/fawkes

那有些同学就在问了，之前没有想到这种方法，人脸信息已经泄露了，怎么办？

小编建议研究一下噪声化妆法，就是让你在摄像头面前自带对抗噪声。（自创词汇，别在意）

如果噪声化妆法开发不出来的话，还可以试试这个——对抗 T 恤衫。

这是美国东北大学和 MIT等共同提出的 Adversarial T-shirt——基于对抗样本的 T 恤衫。

穿上这件衣服，大摇大摆的走在街上，AI 也认不出你是人。这种方法也可以应对上述被摄像头采集人脸信息的场景。当然，前提是系统先进行是人 / 不是人的检测。

不怕 AI 认出，就怕你在人群中觉得孤独。

论文地址：https://arxiv.org/pdf/1910.11099.pdf

2、3D 打印人脸

那如果系统不检测是不是人，而是直接瞄准人脸（是否人脸）呢？别急，还有更妖的招儿。

Shuhei Okawara 在日本拥有一家店，名为「仮面屋おもて」（kamenyaomote），里面摆放着各种稀奇的面具。

但其中最令人好奇乃至恐惧的还是人脸面具，相当真实。他曾发起一项计划，即购买他人的人脸信息，然后做成逼真的 3D 面具。在发起计划后，曾有 200 多名来自世界各地的人提供了自己的人脸信息，最终 Shuhei Okawara 选中了一张女性人脸。

面具的逼真程度正如《朝日新闻》所言——下巴上的痘痘、前额发际处的胎毛、隐约可见的血管，都得到了完美还原。

以 Shuhei Okawara 的脸制作的面具也已开始预定，每款含税售价为 78,000 日元（折合人民币约 4787 元），2021 年 3 月 13 日起开始发货。

如果你买到了这款面具，就可以不用戴头盔去买房了。

某一天，某房产售楼部销售同时接待了五名不同姓名、年龄、身高、性别却长得一模一样的买房客。这名销售在第二天匆匆离职，永远消失在房地产行业。

3、deepfake

上面这款 3D 面具目前还有一个缺点，就是使用了塑料而不是硅材质，因此无法随着佩戴者的五官变化而变化，同时佩戴者的视野也会缩小，可能还会出现呼吸困难的情况。

我们还是回到人脸信息尚未泄露的情况。我们日常发朋友圈不只是晒照片，也会拍视频。这时候，有什么手段可以防止信息泄露呢？

那自然是大名鼎鼎的 deepfake 了，如今这项技术已经达到了相当逼真的程度。这不，最近就有人（账号 @deeptomcruise）冒充阿汤哥在海外版抖音 Tik Tok 上晒了好多天标志性狂笑，顺便收获了几十万粉丝。

这，真的不是阿汤哥。

视频里的汤姆 - 克鲁斯看起来要比 58 岁年轻很多，而且也要比真人高出很多。此外，他的声音也有明显的不同。目前来说 @deeptomcruise 账号里发布的视频并没有任何危害。

当然，这一招同样适用于照片合成，看看这几年 GAN 合成照片技术都发展到什么水平了。

什么，你不甘心一辈子用假脸，还是想晒真颜？

那好办，在朋友圈上晒你的真颜，然后素颜上大街。

咳咳，听说现在无论是化浓妆还是微型医美都很难躲过人脸识别了，建议好好研究噪声化妆法。

最后，戴头盔看房买房一定就安全吗？

魔高一尺道高一丈 ，既然大家都知道了人脸隐私的重要性，那我们以后多加防护不就行了？

比如说看房买房的时候戴上头盔：

然而技术是进步的、资本是逐利的。

谁也无法预料，突然哪一天他们就变本加厉了！

到了那一天来临的时候，他们将全面升级人脸识别系统为 -->全身生物信息特征识别系统！！！

系统会根据我们说话的声音和方式、根据我们的身高和外轮廓、我们走路的姿势习惯、我们帅气的抬手放手的习惯 ...... 给我建立了一个独属于我的生物行为特征。

我不要 “脸”还好，他们最多采集我的人脸信息，一旦我要 “脸”了，我全身的信息都要被采集走。。。

最后，因为选择要 “脸”，我的身子被 “看透了”。

所以说到时候要脸不要脸都一样没啥用，都拦不住我的隐私被泄露。AI 都直接绕过我的脸部进而监控我全身的生物信息，这还怎么玩？？？

到时候岂不是我的一举一动都会被 “老大哥”注视着 ？

所以，所以，从今天开始，我还是决定——不要 “脸”了 ......