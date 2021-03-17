中国信通院敖立：未来五年将是 “双千兆”网络快速建设发展期

在昨日召开的 “2021 中国光通信高质量发展论坛系列——5G/F5G 双千兆技术与应用线上研讨会”上，中国信息通信研究院技术与标准研究所所长敖立发表了题为《推进双千兆协同发展 构筑高质量发展 “数字底座”》的演讲。

他指出，千兆光网和 5G 网络构成的 “双千兆”网络是新型基础设施的核心支撑和 “数字底座”，成为新时期我国高质量发展的重要支撑。目前我国宽带网络发展水平全球领先，从网络发展的规律看，我国 5G 和千兆光网正处于快速建设发展期，未来五年是关键期。同时，他在演讲时透露，推动千兆光网和 5G 融合协同发展，将是下一步我国网络发展的重要工作。

双千兆网络是高质量发展的重要支撑

信息基础设施综合集成新一代信息通信技术，构建无处不在的信息网络，为生产、生活和社会发展提供感知、连接、存储、计算和信息处理，是新型基础设施的核心使能者。光纤宽带和 5G 网络是信息基础设施的核心要素，成为支撑我国高质量发展的 “数字底座”。

在敖立看来，目前，我国千兆光网和 5G 网络发展快速。从千兆宽带接入业务的发展情况看，截至 2020 年，中国已经有 29 个省的 70 家省级电信运营商推出了千兆宽带商用套餐；我国千兆用户数达到了 643 万户，比上年末净增 553 万户。电信运营商服务高价值宽带用户，推动业务发展将促进千兆宽带用户快速增长。

在 5G 方面，如今，我国已建成全球最大规模的 5G 商用网络。数据显示，我国共计建设 71.8 万个 5G 基站，平均每周新开通基站 2 万余个；5G 在在全国 300 多个城市实现网络覆盖，同时正在加速实现重点区域深度覆盖延伸。还拥有超过 2 亿的 5G 连接数 ; 5G 手机终端出货量超过 1.63 亿部。

敖立指出，从网络发展的规律看，千兆光网和 5G 网络建设正处于明显的 “爬坡期”，预计 2021-2023 年是 10G PON 网络和 5G 网络规模建设期，应坚持网络 “适度超前”的原则，以加强网络能力建设为主要工作。通信网络建设需要先行于用户和应用发展，应用的爆发式增长明显迟滞于网络的规模建设和用户的规模增长。

在应用场景方面，我国千兆光网和 5G 的应用场景正在加快探索。他表示，千兆光网和 5G 应用场景均加快由 C 端向 B 端延伸；当前 5G 面向 B 端的应用探索是热点，行业融合应用正在加速推进；千兆光网应用探索相对 5G 较少，但也存在潜在多种应用，还需业界进一步孵化推进。可以说，当前我国光纤网络和 5G 网络水平已在全球领先，在 “双千兆”网络应用方面已进入 “无人区”，正处于集中探索研究阶段。

敖立称，推动千兆光网和 5G 融合协同，是下一步我国网络发展的重要工作。千兆光网和 5G 网络面向不同应用场景，发挥各自重要作用。比如，千兆固定宽带网络实现家庭和园区 / 专线接入。从业务体验看，家庭和园区 / 专线固定千兆接入更有保障。从建网成本看，光纤到户实现 10G PON 和千兆接入的平滑升级，节省投资；5G 网络需要全部重新部署建设，成本较高。

同时，5G 网络保障灵活广泛接入的移动应用场景。个人或多终端、移动连接、快速灵活、空间广域覆盖。传统移动宽带连接场景，由 4G 应用演进到 5G 应用。广覆盖、大连接，低时延、高可靠业务应用场景。

敖立指出，推动 “千兆网络 + 5G”协同发展，可建设 “端到端”的固移融合的 “双千兆 “网络。他还建议运营商的家庭宽带业务可捆绑 FMC 业务，帮助其增强客户粘性，降低客户离网率，提升 ARPU 值。

敖立认为，推动千兆光网和 5G 融合协同有很多优势。他详述道：“一、网络建设互促，千兆光网建设升级承载支撑 5G 网络加快发展部署，5G 网络带动千兆光网发展，推进我国加快建成下一代信息通信网络，网络发展迈入世界领先水平；二、应用优势互补，推进设施共享，产业协同，共同满足不同行业、不同场景差异化需求；三、创新业务融合，通过千兆光网和 5G 网络协同融合发展，带动固定和移动网络融合的业务模式创新，形成以建促用，建用并举的良好发展循环。四、运营商千兆固定宽带和 5G 应用融合，固网优势运营商 “以固护移”，可以推进 5G 业务发展；移动优势运营商 “以移补固”，可以通过移动业务推动固定宽带用户发展。”

我国双千兆网络发展挑战与解决之道

敖立指出，我国双千兆网络发展同时面临着挑战，主要体现在以下几个方面：一是技术支撑能力：技术标准仍在不断演进和完善，10G PON 技术成熟，5G SA 网络大规模商用还在加快；千兆光网行业应用的技术方案仍在探索，5G 端到端切片等技术方案仍需完善。

二是产业支撑能力：技术产业优势明显，但新形势下高端芯片制造面临制约；5G 模组目前价格较高，在千元以上；受高速光模块成本制约，10G PON 网络设备和终端成本均 GPON 高很多。

三是模式创新：“双千兆”应用核心价值仍在挖掘和探索，目前家庭千兆接入和 5G 业务并非 “刚需”；行业买单意愿不强，商业模式不清晰，运营商尚未找到好的盈利模式。

四是政策环境改善：“双千兆”网络建设和应用的顶层设计亟待推出；跨行业融合应用标准缺乏，创新模式下（例如虚拟专网），各主体对网元的所有权，使用权，数据的管理权等尚未明晰，监管政策有待明确。

他指出，产业界需凝聚共识，多方协作，推动双千兆网络在我国快速发展。一是不断推进双千兆技术标准研究发展，持续推进双千兆及演进关键技术研究应用，推动技术和标准不断发展。

二是加快推动千兆光接入网络和 5G 网络建设部署。继续实施网络改造升级，加快 10G PON 和 5G SA 网络建设；建设 “百城千兆”，大力推动双千兆网络全面覆盖；按照双千兆光需求，优化网络各个环节，加强网络体验监测，着力提升用户 “端到端 “网络体验。

三是大力推动双千兆创新应用，打造成熟商业模式。持续开展业务创新大赛、应用示范等工作，推进双千兆网络商业模式创新孵化。

四是根据技术演进规律，通过双千兆带动产业链协同发展。带动基础研究、核心芯片、光器件、光纤光缆、5G 终端及网络设备制造、光网络设备等产业链协同发展壮大。