红旗 Asianux 服务器操作系统 (欧拉版) V8.1 开放下载：基于华为 openEuler

IT之家3月17日消息 3 月 16 日，由中科红旗（北京）信息科技有限公司研发的红旗 Asianux 服务器操作系统 (欧拉版)V8.1 正式开放下载。此次发布的红旗 Asianux 服务器操作系统 (欧拉版)V8.1 定位于面向小微企业、开发者和 Linux 爱好者的高性能服务器操作系统。

IT之家获悉，官方介绍，红旗 Asianux 服务器操作系统 (欧拉版)V8.1 是中科红旗基于华为 openEuler20.03 LTS SP1 进行二次开发的商业发行版，支持 AArch64、X86_64 及其它多种处理器架构，能够充分释放计算芯片的潜能，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。

华为 openEuler 是一个开源、免费的 Linux 发行版平台 , 将通过开放的社区形式与全球的开发者共同构建一个开放、多元和架构包容的软件生态体系…… 更多信息，请访问华为 openEuler 官网：https://openeuler.org/zh/

发行日志

版本信息：基于 openEuler20.03 LTS SP1，最新版本为 V8.1；

架构支持：支持 AArch64、X86_64 架构 ;

核心组件版本：Kernel 4.19.90 、Glibc 2.28 、GCC 7.3.0 、Systemd 243 ；

标准符合度 ：符合 POSIX 标准 ;

核心支持能力 : 支持的最大内存为 2TB 、最大文件大小 16TB （ext4 文件系统） 、最大支持 1EB 硬盘 （ext4 文件系统） 、支持双核及多核处理器支持并优化 NUMA 体系架构；

安装引导 ：提供文本 / 图形安装界面 、提供光盘、U 盘、网络引导安装方式 、支持 Kickstart 自动化安装、x86_64 下支持 BIOS 和 UEFI 两种，aarch64 下支持 UEFI 模式；

系统工具 、提供软件包升级工具，支持 dnf/yum 软件包管理和升级 、提供防火墙的配置管理工具 ；

虚拟化支持 ：提供对 KVM 的虚拟化支持（ KVM 版本和内核一致） 、提供对 Qemu 4.0.0 和 Libvirt 5.5.0 的支持 、提供虚拟化管理工具实现单机环境下的虚拟机创建、配置与管理 ；

容器支持：提供对 Docker 18.09 的支持 、提供对轻量化容器引擎 iSulad 0.1.0 的支持 ；

开发工具 ：支持 GCC 包含的 C、C++、Objective C、Fortran 、支持 Java、Go 相应支持库 、支持 Python2/Python3、Perl、Shell 等脚本语言 ；

IO 性能优化：优化 IOVA 页表查找和页表释放算法，提升 IO MMU 子系统性能 ；

支持多版本 JDK 版本，支持 Java 11 ；

软件源：提供红旗 repo 源，支持 openEuler 官方源 ；

内核特性增强：支持华为 1822 HBA 卡驱动、支持 NVDIMM 提升大数据等业务场景性能、支持飞腾 CPU FT2000+/64 通用计算、支持 iscsi work 线程按 numa 亲和性绑核，提升 IO 性能、文件缓存 percpu 免锁优化，减少原子开销，提升并发访问文件性能，提升 Nginx 场景性能 ；

虚拟化特性增强：ARM 虚拟化支持 CPU / 内存热插、提高资源配置灵活性、使能 KVM CPU 可配置为 custom 模式（ARM），实现虚拟机测 CPU feature 的自定义配置、运维工具 VMTOP，支持虚拟机陷入陷出等性能指标快速采集、虚拟化支持安全启动，提高虚拟机安全性。

镜像下载地址

http://www.linuxsir.cn/?download.htm