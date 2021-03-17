超大空间 + 极速下载：百度网盘超级会员年卡 198 元大促

百度网盘超级会员年卡 原价 360元，限时低至198元：
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1、充值手机号请先确认是否只有一个百度账号，手机号同时绑定多个百度账号时，需要关闭其他百度账户的手机号登录，才能确保充值到需要的百度账号。
2、现购买权益时长+已有权益时长，不能超过3年，否则会充值失败。
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|会员名称
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|百度网盘（3月9日 - 31日）
|超级会员年卡
|￥360/￥198
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|超级会员年卡
|￥360/￥198
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|五大会员（3月16日 - 23日）
|五大会员年卡
|￥686.9/￥79
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|五大会员年卡
|￥686.9/￥79
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|QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日）
|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
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|豪华绿钻年卡
+文库会员月卡
|￥204.9/￥129
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|同程+腾讯视频（3月11日 - 17日）
|黑鲸会员年卡+
VIP会员12个月
|￥307/￥99
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|快看漫画（3月8日 - 4月30日）
|VIP会员年卡
|￥188/￥120
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|VIP会员季卡
|￥50/￥35
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|VIP会员月卡
|￥18/￥12
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|WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日）
|WPS会员年卡
+文库会员年卡
|￥188.9/￥99
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|WPS超级会员年卡
+文库会员年卡
|￥278.9/￥179
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|樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日）
|VIP会员年卡+
黄金会员半年卡
|￥485/￥364
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|掌阅（3月13日 - 20日）
|VIP会员年卡
|￥198/￥88
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