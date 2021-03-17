首页
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
投稿
订阅
软媒应用
首页 > 数码之家>奇趣电子

超大空间 + 极速下载：百度网盘超级会员年卡 198 元大促

2021/3/17 16:59:14 来源：IT之家 作者：杰克 责编：杰克
评论：

百度网盘超级会员年卡 原价 360元，限时低至198元：

天猫百度网盘 超级会员 年卡 12个月198元直达链接

百度网盘超级会员畅享5T超大空间+极速下载特权，V3及以上等级福利专享额外存储空间，最高享16T超大空间。

百度网盘超级会员存储免费自动扩容，有网友变成 14TB 空间

注：

1、充值手机号请先确认是否只有一个百度账号，手机号同时绑定多个百度账号时，需要关闭其他百度账户的手机号登录，才能确保充值到需要的百度账号。

2、现购买权益时长+已有权益时长，不能超过3年，否则会充值失败。

• 影音会员大促合集：

会员名称原价/活动价购买
百度网盘（3月9日 - 31日）
超级会员年卡￥360/￥198点此
超级会员年卡￥360/￥198点此
五大会员（3月16日 - 23日）
五大会员年卡￥686.9/￥79
点此
五大会员年卡￥686.9/￥79
点此
QQ音乐+百度文库（3月15日 - 22日）
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
豪华绿钻年卡
+文库会员月卡		￥204.9/￥129点此
同程+腾讯视频（3月11日 - 17日）
黑鲸会员年卡+
VIP会员12个月		￥307/￥99点此
快看漫画（3月8日 - 4月30日）
VIP会员年卡￥188/￥120点此
VIP会员季卡￥50/￥35点此
VIP会员月卡￥18/￥12点此
WPS+百度文库（2月1日 - 3月31日）
WPS会员年卡
+文库会员年卡		￥188.9/￥99点此
WPS超级会员年卡
+文库会员年卡		￥278.9/￥179点此
樊登读书会+爱奇艺（3月9日 - 15日）
VIP会员年卡+
黄金会员半年卡		￥485/￥364点此
掌阅（3月13日 - 20日）
VIP会员年卡￥198/￥88点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

天猫百度网盘 超级会员 年卡 12个月198元直达链接

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

【广告】
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：会员

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 6655网址之家 Win10之家 Win8之家 Win7之家 Vista之家

软媒旗下软件： 魔方 旗鱼浏览器（极速内核） 云日历 酷点桌面 闪游浏览器（IE内核） Win7优化大师 Win8优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用