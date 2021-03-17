合 233 元 / 年，微软 Microsoft 365 五年订阅家庭版新低

微软 Microsoft 365（原Office 365） 一年订阅版官网个人版定价398元、家庭版定价498元；现在大福龙数码天猫专营店针对Microsoft 365推出特惠活动，家庭版订阅低至258元/年，相当于立省240元，点此购买。

此外，可以购买两年至五年订阅版，订阅越久越便宜，折合分别253.5元/年、248.67元/年、242元/年、232.8元/年。

自2018年10月2日起，Office 365个人版和家庭版订阅用户权益升级：个人版和家庭版订阅用户安装设备将不再设限，每个账号最多可激活5个设备，家庭版从5个账号增加到6个，还有1TB OneDrive扩容。因此推荐选购家庭版订阅，性价比更高。



自2020年4月22日起，Office 365 现已无缝升级为 Microsoft 365，新服务旨在取代和增强Office 365，订阅价格保持不变。Microsoft 365的核心功能与Office 365一致，包括对Office应用的访问和OneDrive服务等，不过Microsoft 365也添加了许多新特性和新功能，比如新增了家庭安全（Family Safety）应用程序及消费者版Microsoft Teams。

本文用于传递优惠信息，节省甄选时间，结果仅供参考。

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