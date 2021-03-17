消息越传越多，苹果 iPhone 折叠屏、全面屏将更早推向市场

头部手机厂商三星、华为相继推出两三代折叠屏手机产品后，来自供应链关于苹果折叠屏手机的消息也愈演愈烈。

今年年初开始，市场、供应链启动新一轮苹果折叠屏手机的泄密消息。1 月，彭博社称，苹果已经开始研发可折叠屏手机，并制作原型机。苹果正考虑生产一种「几乎看不见铰链」的可折叠屏手机，大小与 iPhone 12 Pro Max 相近，不过最终推向市场可能仍需要数年时间。

而来自海外知名科技博主乔恩 · 普罗瑟（Jon Prosser）、Digitimes、台湾《经济日报》消息显示，苹果折叠屏手机方案类似于三星 Galaxy Z Flip（上下翻盖），正在台湾富士康进行测试，苹果折叠屏手机的发布时间，可能比我们想象中的节点更早推向市场。

相较于产品发布传言，苹果折叠屏专利最先打响市场前哨战。

早在 2016 年，美国专利商标局就公布了一项柔性 OLED 显示屏的可折叠 iPhone，外形类似于 90 年代摩托罗拉的翻盖手机。2018 年 Q2，苹果递交的专利显示，iPhone 折叠屏手机合上后，会留下一个类似于触控栏的显示条，方便用户读取信息。2020 年 2 月、3 月、10 月，苹果又在铰链折痕、显示屏寿命、折叠双屏联合协作、减少屏幕划痕、凹痕方面获得专利 ......

苹果折叠屏专利迭代速度之快，但熟悉科技企业商业运作的人一定知道，专利布局与产品推向市场，两者之间没有必然联系。这更为苹果折叠屏手机时间表增添了神秘感。不只是折叠屏手机，苹果全面屏手机也不断「跳票」。外界都在猜测，苹果全面屏和折叠屏手机哪个能最先面世。自初代 iPhone 开创了全面触摸屏时代后，苹果手机极简的设计语言、注重细节的产品逻辑一直是众多手机厂商模仿、对标的对象。但到了全面屏、折叠屏时代，苹果的领先性仿佛开始「失效」。

全面屏缺席背后有因

2018 年、2019 年安卓手机阵营开始「反超」苹果，各大手机厂商试水全面屏手机。



2018 年 6 月，OPPO、vivo 率先推出没有任何缺口的全面屏手机，OPPO Find X 采用升降式摄像头，vivo NEX 采用弹出式前置摄像头，两者均为电动机械解决方案，手机正面为一整块屏幕。其他手机厂商，荣耀 Magic2、小米 MIX 3、联想 Z5 Pro 则为手动滑盖设计。2019 年，三星综合滑盖、电动机械等方案，推出升降式翻转摄像头的 A80 手机。

但这些手机大部分属于高端产品线，概念机型，面对更广的受众群体，手机厂商们又发布折中的解决方案，路线不激进，同时屏幕缺口又很小。比如，水滴屏、挖孔屏。2018 年推出的 OPPO R17、vivo X23、华为 Mate 20 采用了水滴屏幕，年底，三星 Galaxy A8s、华为 nova 4、荣耀 V20 又成为挖孔屏手机的代表。

安卓阵营的手机厂商们对全面屏手机的探索显然不止于此。

2019 年，OPPO 展示了两台屏下摄像头工程机。2020 年年初，vivo 也跟进，展示了一台屏下摄像头概念手机 APEX 2020。屏下摄像头不切割屏幕，保证一整块屏幕的完整性，又能兼顾前置摄像头功能。不过，OPPO、vivo 的概念机只是展示产品，真正实现量产的却是中兴 AXON 20。

相比之下，苹果手机屏幕形态一直很稳定，iPhone X 面世后，iPhone 至今一直沿用刘海屏设计。苹果也因此成为手机中的「异类」，创新能力受到质疑，事实真是如此吗？

「安卓厂商一年可以发布很多机型，有的走量，有的只是作为新技术的探索产品。苹果则不一样，每年只发布几款机型，创新上更加求稳。从商业决策角度来说，苹果不大可能冒险，承担失败的风险。」信达证券电子行业首席分析师方竞告诉极客公园。

毕竟，苹果不是一家以承担风险而著称的科技公司，全面屏手机解决方案并不是十全十美。比如，电动机械弹出式摄像头可能在使用过程中遭到物体撞击而失控，水、灰尘、污垢损坏机械零部件；弹出翻转摄像头维修复杂；屏下摄像头不能很好解决显示与屏幕透光率的问题，造成实际拍照效果不佳。

同时，苹果还需要平衡新技术与产品设计美学。苹果取消指纹 Touch ID 后，坚定看好 Face ID（面部识别 3D 结构光技术、人像摄影、Animoji 增强现实）。但 Face ID 系统复杂，刘海屏槽口包含泛光感应元件、感应器、红外摄像头、点阵投影器等众多元器件，刘海屏是对现有工程设计的妥协。

「库克上任后苹果以微创新为主，将更多精力投放在生态业务。苹果互联网业务营收占比逐渐提升，通过价格层次感获得更多用户，硬件创新已经不是苹果的核心着力点。」方竞说。

不过，因为市场竞争对手以及新冠疫情，事情还在发生变化。

折叠屏、全面屏都有点难

2019 年，彭博社就报道，苹果内部以及海外供应商正在测试屏幕指纹识别技术。鉴于三星、华为、OPPO、vivo、小米等主流安卓手机厂商均采用屏幕指纹识别技术，以消除刘海、边框带来的视觉不平衡感。继苹果 2013 年推出指纹识别，2017 年 Face ID 面部识别取代指纹识别后，2021 年苹果可能再次回归指纹识别阵营，最先在低成本的手机产品线 iPhone SE 上使用。



新冠疫情的变量加速这一进程。疫情期间，大部分人佩戴口罩，严重阻碍了苹果 Face ID 的功能使用，指纹识别可能是今年 iPhone 产品线延续「较小升级」路线中的最大改进。

方竞认为，一方面，刘海屏体积很大，用户体验不如挖孔屏；另一方面，苹果看好的 AI 应用实际很少，商业市场以结果为导向，苹果期待的 AI 应用，对于平常人而言依旧很遥远。

如果说全面屏手机需要苹果对技术路线和用户体验进行取舍，折叠屏手机则是另外一条截然不同的路径。

2019 年，三星、华为齐发折叠屏手机。三星、华为采取了两种不同的折叠方案，一个内折、一个外折。作为手机形态的新物种，折叠屏手机大规模量产投入市场，出现了一系列意外状况。三星给媒体的评测 Galaxy Fold 手机，出现屏幕凸起、黑屏、断屏，铰链与屏幕之间也存在漏洞，经过后续修补，才再次投向市场。

折叠屏手机进入市场两年时间中，无论是价格，还是用户群都比较高冷。今年年初，华为发布的第三代折叠屏手机 Mate X2 价格达 17999 以上，三星 Galaxy Z Fold2 5G 发售价也达到了 16999 元。即便部分旧机型有降价活动，价格也在万元上下徘徊。

IDC 统计数据显示，2020 年全球折叠屏手机出货量为 194.73 万部，渗透率仅为 0.15%。尽管，2021 年开年后，市场盛传继华为、三星后，OPPO、vivo、小米、甚至苹果都可能在下半年推出折叠屏手机，但高居不下的价格，折叠屏折痕处理、屏幕材料等技术难点，距离折叠屏手机全面爆发的临界点还有很长一段路程。

「苹果很少在设计路线上调头，故事的终局往往是一条道走到黑。」方竞对极客公园回顾了苹果以往的设计路线。

舍弃刘海屏意味着苹果摒弃 AI、3D 结构光技术路线，选择折叠屏又意味着打破苹果持续多年的产品线布局。全面屏、折叠屏手机哪个能最先成为苹果的「意外」，恐怕只能交由时间与市场来解答。