《孤岛危机：重制版》等三款游戏支持英伟达 DLSS：高分辨率下帧率更高

IT之家 3 月 17 日消息 今天，英伟达宣布《孤岛危机：重制版》现已支持 DLSS，另外《传说中的森林》和《网络奇兵》Demo 成为首批 UE4 引擎使用插件添加 DLSS 支持的游戏。

IT之家了解到，在使用 RTX 显卡启用 DLSS 时，《孤岛危机：重制版》的性能可以提升最高 40%。

《传说中的森林》通过虚幻引擎 4 插件轻松实现了 NVIDIA DLSS，同样带来了大幅的性能提升。官方数据显示，《传说中的森林》在 4K 分辨率下开启 DLSS 可带来 1.6 倍的游戏性能提升，开启 DLSS 使用 RTX 3070 及更高级别显卡可以在最高设置和所有光线追踪效果全开情况下实现 4K 60fps。

《传说中的森林》是一款冒险游戏，主角为了寻找失踪的儿子，踏入了一片被称为 “Fabled Woods”的森林。该游戏还将在 3 月 25 日发售，支持光线追踪反射、光线追踪阴影和光线追踪全局光照。

使用虚幻引擎 4 重制的《网络奇兵》发布了一段Demo，也支持了 DLSS，在 4K 分辨率下，开启DLSS ，游戏帧率提升一倍以上。开启 DLSS 之后，在 4K 分辨率下，RTX 3060 Ti 以上的显卡都可实现 120fps 以上的帧率。

《网络奇兵》的故事设定在 2072 年，玩家需要扮演一位在位于土星上空的堡垒太空站中发生的浩劫下存活下来的黑客，必须幸存下来并挫败人工智能 SHODAN 意图毁灭全人类的阴谋。《网络奇兵：重制版》已于 2 月份上架 Steam，支持 DLSS 的 Demo 也已经在 Steam 上线。

IT之家了解到，目前已有近 40 款游戏支持 DLSS，而且数量还在不断增加。