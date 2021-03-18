官方出品的防诈骗利器，国家反诈中心 App 体验：全民举报让骗子无所遁形

近年来诈骗方式层出不穷，发展到现在电话、短信、社交 APP 乃至现在的虚假手机 APP 等等的各种先进手段，让人防不胜防。

那么智能手机时代有没有一款可以帮助用户防止诈骗的 APP 呢，其实这类 APP 有不少，不过今天小编要介绍的是一个国家级别的 “国家反诈中心”APP，一起来看看这个刚刚上线的 APP 能帮些什么忙。

iOS App store 下载地址点此，安卓用户自行在各大应用商店搜索下载即可。

图 1 国家反诈中心 APP

目前国家反诈中心 APP 已经在各大应用商店上架，搜索安装即可。安装后启动，第一个要用户设置的就是所在地址，目的是可以根据地区来推送预警信息，不过这里标注注册后无法切换，如果有人换了常住地后该怎么办呢？不如直接定位来的靠谱。

图 2 选择所在地区

接着就是要进行登陆操作，第一次用首先得注册账户，不过可能因为一时间涌入太多用户，发送验证码的服务器繁忙，所以得多试几次或者换时间再试。

图 3 注册账户

注册完毕后就是填写个人信息阶段，这里收集的个人信息非常的多。国家反诈中心 APP 支持人脸识别的个人身份认证。不知道为何，小编几次人脸识别认证都没通过，有通过的网友请在评论区告诉小编一下，谢谢！有几个功能需要认证后才能使用。

图 4 填写个人信息

接下来就来看看国家反诈中心 APP 能干些什么。

APP 检测 假冒窃隐私 APP 一键查

手机里安装的 APP，怎么知道安全不？国家反诈中心 APP 可以帮助用户一键检查手机内安装的 APP 以及手机里存储着的 APP 安装包，帮助用户快速鉴别有风险的 APP。

图 5 APP 自查功能

诈骗电话短信自动识别

怕接到诈骗电话，怕接到诈骗短信，无从分辨来电的真假？那么让国家反诈中心 APP 来帮你鉴别是否属于诈骗电话和信息。用户只需要开启国家反诈中心 APP 的诈骗预警功能，国家反诈中心 APP 就能帮助用户精准识别并预警诈骗电话或短信。

和所有同类 APP 一样，要开启这个功能都需要你授予权限，赋予权限后，国家反诈中心 APP 就能帮用户在接到来电或短信时分析是否属于诈骗。

图 6 开启诈骗预警功能 图 7 需授予权限

全民举报 让诈骗信息无所遁形

遇到诈骗电话、短信或者其它诈骗内容，怎么办？放在一旁不理它？不！我们要举报一下它，不要让这些诈骗信息再传播害人。在国家反诈中心 APP，用户可以快速举报相关内容，全民举报让诈骗信息无所遁形。

图 8 举报诈骗信息

骗局曝光 看多一点长见识一点

国家反诈中心 APP 收集了大量的骗局资料还有经典案例，把这些内容发到相亲相爱一家人的群里，让亲朋好友见多识广预防被骗吧。

图 9 骗局曝光

国家反诈中心 APP 其它功能简介

※ 报案助手

报案助手功能可以帮助用户在现场或手机报案后，可以通过手机在线上传涉案信息。

※ 身份验真（未开放）

该功能可以帮助用户在社交软件转账时，知道对方身份的真实性，防止财产损失。在进行社交软件交友时，防止对方冒充身份进行诈骗。也可对方账号是否涉诈，提高警惕避免点击或观看钓鱼网址等诈骗信息。

总结

国家反诈中心 APP 可以帮助用户防止诈骗电话诈骗信息，还能进行身份验证、进行骗局举报，有需要的网友赶紧装上吧，小编这就给长辈们装上这款 APP 防诈骗了。