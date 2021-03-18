宝马 i4 量产版首发：高性能版续航 590 公里，百公里加速 4 秒左右

3 月 17 日，宝马 i4 量产版车型首次公开亮相！

作为宝马新一代纯电动车阵营里的主力车型，宝马 i4 将在今年年内上市。新车型会在全球市场提供不同版本，其中包括一款 M Performance 高性能版本，WLTP 续航 590 公里。

根据宝马官方，宝马 i4 的最大输出功率可达 390kW（530 马力），百公里加速仅需 4 秒左右。

去年也是在 3 月份，宝马首次发布了旗下第三款纯电车型 i4 的概念车。今天发布的宝马 i4 量产版车型和概念车在外观上几乎没有差别，都是纯电动四门轿车。

另外一方面，虽然今天宝马 i4 的外观已正式对大众公开，但车身尺寸、具体的动力系统配置和性能参数、智能化配置仍然是个谜。宝马 i4 的全部细节信息将在未来几周内公布，届时让我们继续拭目以待。

一、宝马 i4 量产车型首次亮相 高性能版续航 590 公里

在今天举行的宝马集团 2021 年财报新闻发布会上，宝马纯电动量产车型宝马 i4，迎来了它的第一次公开亮相。

▲宝马 i4

宝马 i4 基本重现了 2020 年发布的 i4 概念车的外观。都采用了四门轿跑车和溜背式设计，不过量产版的车灯看起来没有概念车那么长，但造型整体上仍运动感十足。

▲宝马 i4 概念车

宝马 i4 的内饰、车身尺寸、具体动力系统配置及性能参数、智能化配置、售价等信息没有公布。

动力方面，宝马 i4 将推出多个版本，其中包括一款 M Performance 高性能版本，WLTP 续航 590 公里。另外，宝马 i4 的最大输出功率可达 390kW（530 马力），百公里加速仅需 4 秒左右。在未来国内电动车市场上，宝马 i4 或会和极星 2、特斯拉 Model 3、小鹏 P7、比亚迪汉展开一波 “厮杀”。

▲几款车型参数对比

二、宝马全新电动化战略发布 到 2023 年推出 12 款纯电车型

宝马最新的电动化战略，也是本次发布会的重头戏。宝马集团董事长齐普策在财报新闻发布会上分别谈到了宝马到 2021 年、2023 年和 2025 年三个时间节点的计划。

2021 年，宝马预计其纯电动车和插混车型的销量将实现同比增长 75% 以上。纯电动车的比例会继续增长，预计比 2020 年至少翻一番。宝马希望能在今年年底，实现向全球用户交付 100 万辆新能源车的目标。

就产品规划而言，今年除了现有的 BMW i3、MINI SE 和宝马 iX3，还会推出宝马 iX 和宝马 i4。

今年，宝马还将小批量推出氢燃料电池车型 BMW i Hydrogen NEXT，未来有可能考虑量产。为此，宝马正在支持德国进行相关的基础设施建设。

2023 年，宝马计划向市场提供一共约 12 款纯电动车型。宝马计划在主要细分市场提供至少一款纯电动车产品，来覆盖紧凑车型到大型豪华车等不同细分市场。

到 2025 年底，宝马计划完成全球 200 万辆纯电动汽车的交付。2025 年，其纯电动车的销量预计会达到 2020 年的 10 倍以上。

MINI 将成为宝马首个实现纯电动化的品牌。宝马计划在 2025 年发布最后一款 MINI 内燃机车型。到 2030 年代初期，MINI 全系车型都将实现纯电动化。

此外，劳斯莱斯品牌也将推出自己的纯电动车型。

齐普策在发布会上强调，从 2025 年开始，宝马将迈入到转型的一个新阶段，并预计在 2025 年至 2030 年间，宝马的纯电动车型将以每年超过 20% 的平均增速持续增长。

在 2025 年的这个节点上，宝马会推出名为 “新世代”的全新产品系列。“新世代 “系列车型将融合三大特征：1、重新设计的IT和软件架构。2、新一代的高性能电力驱动系统和电池。3、可持续的新阶段，以循环经济为中心。

宝马预计到 2030 年，纯电动车型在其总交付量中的占比将至少达到 50%。未来 10 年左右，宝马计划在全球累计交付约 1000 万辆纯电动汽车产品。

与此同时，宝马对 2021 财年的公司运营状况持乐观态度。宝马希望能在今年继续恢复各项业绩指标，其中包括大幅提升集团税前利润。宝马预计今年汽车交付量将实现稳固增长；汽车业务板块息税前利润率预计提升到 6%-8%。