预计明年量产，丰田发布全新概念 SUV：隐藏式门把手，后视镜外侧加入运动相机

3 月 17 日下午，丰田发布了一款 SUV 概念车型——Aygo X Prologue。这款 SUV 身材非常小巧，完全面向欧洲市场设计，基于丰田 TNGA-B 平台打造，量产车型可能采用三缸发动机。

▲丰田 Aygo X Prologue

Aygo X Prologue 定位于 A 级车，丰田希望这款车能够继续保持丰田在欧洲市场 A 级车的领导地位。

今天的发布会上，丰田并没有公布 Aygo X Prologue 的内饰和动力参数，预计这款车将在明年正式量产上市。

一、贯穿式头尾灯 用上大量时尚元素

外观方面，丰田 Aygo X Prologue 采用了大量的时尚元素，车头部分的前照灯采用贯穿式设计，中间没有断点。同时在前照灯下方有着巨大的格栅，让这款小型 SUV 有很强的动感。

▲丰田 Aygo X Prologue

在车身位置，丰田 Aygo X Prologue 共有四个车门，采用了隐藏式门把手设计。对于这样一款小型 SUV 来说，后备箱空间可能略显局促。

丰田 Aygo X Prologue 的尾部则采用了大面积的玻璃，贯穿式的尾灯三面环绕，中间也没有断点。

▲丰田 Aygo X Prologue 尾部

整体车身采用黑、红两种颜色的配色，加上大尺寸轮毂，有比较强的运动感。

在 Aygo X Prologue 的后视镜外侧，丰田为其加入了一枚运动相机，这枚相机可以记录驾驶员看到的前方风景，确保不会错过任何一个美景。

二、面向欧洲市场 明年下半年量产上市

丰田 Aygo X Prologue 的外观由丰田位于法国尼斯的 ED² 设计工作室设计。很明显，欧洲设计、A 级车型，这款车是完全面向欧洲市场打造的。

▲丰田 Aygo X Prologue 欧洲设计团队

此次发布会中，丰田并没有公布这辆车的内饰和动力配置信息。

从车头部分的进气口暴露出这款车应该还是由燃油驱动或采用混合动力。Aygo X Prologue 的造车平台为丰田 TNGA-B，意味着这款车很可能使用三缸燃油发动机。

根据外媒预计，丰田 Aygo X Prologue 在欧洲市场会与现代 i10、起亚 Picanto 等 A 级车正面竞争。目前，Aygo X Prologue 还处于概念车阶段，量产车型可能在 2022 年上市。

届时，丰田 Aygo X Prologue 可能会成为欧洲 A 级车市场的一颗新星。

不过，在去年全年，欧洲汽车市场中 10% 的新车已经是电动汽车，并且电动汽车的销量排名靠前的车型如雷诺 Zoe、大众 ID.3 等都是定位 A 级车。

▲大众 ID.3

电动汽车快速普及的今天，丰田对纯电技术仍持保守态度。2021 年，丰田的态度可能也将有所转变。

据了解，丰田将在下月举行的上海车展期间面向中国市场推出纯电 SUV 车型，也将让合资纯电品牌的竞争更加激烈。