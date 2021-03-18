美股收涨，腾讯音乐上涨 5.48%，拼多多大跌 7.1%

北京时间 3 月 18 日消息，美联储宣布维持当前利率不变，鲍威尔暗示 2023 年底前不会加息后，美股三大股指下午出现上涨。截至收盘，道指涨 189.42 点，涨幅为 0.58%，报收 33015.37 点；标普 500 指数涨 11.41 点，涨幅为 0.29%，报收 3974.12 点；纳指涨 53.63 点，涨幅为 0.4%，报收 13525.2 点。

美国主要科技巨头涨跌互现：

▲ 美国主要科技巨头

中国主要科技股多数上涨：

▲ 中国主要科技股

中概股股价

其他中概股涨跌互现，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他中概股

与上一交易日持平的公司包括：

▲ 与上一交易日持平的其他中概股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他中概股

▲ 哔哩哔哩赴港二次上市发行价将不高于 998 港元，募集约 32 亿美元

2021 年 3 月 17 日，哔哩哔哩公布了全球发售的股票在香港联交所主板上市的计划（股票代号：9626），拟募集约 32 亿美元资金。哔哩哔哩美国存托股（每股美国存托股代表一股 Z 类普通股）将继续在纳斯达克挂牌交易。在香港上市的股票将与在纳斯达克上市的美国存托股可完全转换。此次股票发售包括香港公开发售的 75 万股及国际发售的 2425 万股，占比分别为 3%及 97%。此外，预计哔哩哔哩将授予国际承销商超额配股权，最多再出售合计 375 万股 Z 类普通股，占本次出售股票总数的约 15%。香港公开发售的发行价将不高于 988 港元（下称 “最高香港发行价”），或每股 Z 类普通股 127.20 美元（相当于每股美国存托股 127.20 美元）。国际发售部分的发行价可以设置为高于或等于最高香港发行价。哔哩哔哩将考虑包括在纳斯达克上市的美国存托股在 2021 年 3 月 23 日或之前的收盘价，以及销售过程中投资者需求在内的其他因素，于 2021 年 3 月 23 日或前后设定国际发行价。常规交易中哔哩哔哩下跌 1.96 美元，跌幅为 1.73%，报收于 111.35 美元，盘中一度探底 103.73 美元。

美国 / 国外科技股

其他国外科技股多数上涨，其中上涨的公司包括：

▲ 上涨的其他国外科技股

下跌的公司包括：

▲ 下跌的其他国外科技股

▲ 顶级基金经理看空特斯拉，称传统汽车厂商将卷土重来

Lansdowne Partners 基金经理帕 · 莱坎德（Per Lekander）在接受媒体采访时表示，特斯拉正处在泡沫之中，随着疫情后利率上升，特斯拉股价将大幅下跌。据悉，莱坎德本人已开始做空特斯拉。莱坎德认为，传统汽车厂商将在今年卷土重来，他尤其看好德国汽车巨头大众。看好大众的不仅有莱坎德，瑞银分析师近日预计，未来四年大众和特斯拉将是电动汽车领域领头羊。莱坎德称，诺基亚和思科市值都曾有过暴跌 80% 的重创。但 Wedbush 分析师丹 · 艾维斯（Dan Ives）就认为，特斯拉的股价将从年初的震荡中恢复。艾维斯星期一发表报告称，特斯拉上调了 3 月份中国市场的电动汽车预期和需求，这将有利于其股价上涨。艾维斯甚至提及马斯克近日自封 “电音之王”一事，他认为这意味着马斯克将特斯拉视作未来的技术颠覆者。过去一年特斯拉市值暴涨近 10 倍，一度超过 8000 亿美元，但在 2 月份时曾跌破 6000 亿美元。今天常规交易中特斯拉上涨 24.93 美元，涨幅为 3.68%，报收于 701.81 美元，市值为 6736 亿美元。

▲ 亚马逊向其他公司提供虚拟医疗服务，成美国第一大服装零售商

亚马逊表示，它将从星期三起向华盛顿州其他企业提供虚拟医疗服务，从今年夏季起向其在全美的员工和其他企业提供这一服务。亚马逊从 2019 年 9 月开始向在西雅图公司总部附近的员工提供 “Amazon Care”服务。此举表明亚马逊将进一步深耕医疗服务领域。目前，亚马逊通过去年推出的网上药店向用户销售处方药。首先向内部员工提供医疗服务，然后再提供给其他公司，与亚马逊先建数据中心满足自己需求，而后向其他公司提供云计算服务如出一辙。Amazon Care 主管克里斯滕 · 赫尔顿（Kristen Helton）说，在疫情期间，这一服务快速增长，但它的机遇远不止于此，“虚拟医疗是未来医疗服务不可或缺的一部分”。亚马逊称，其他企业可以签署协议，将 Amazon Care 作为员工福利，补贴员工医疗费。亚马逊没有披露 Amazon Care 价格。富国银行的最新数据显示，亚马逊超过沃尔玛，成为美国第一大服装销售商。富国银行估计，2020 年亚马逊美国服装和鞋子销售额增长 15% 至 410 亿美元。今天常规交易中，亚马逊股价上涨 43.87 美元，涨幅为 1.42%，报收于 3135.73 美元，盘中一度摸高 3173 美元。