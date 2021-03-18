2020 年苹果 Mac 恶意软件威胁激增，但仍远不及 Windows

IT之家 3 月 18 日消息 新数据显示，与往年相比，恶意软件开发者在 2020 年加大了针对 Mac 的恶意软件的制作力度。

根据 Atlas 的调查，AV-TEST GmbH 的安全研究人员在 2020 年记录了 674,273 个 macOS 恶意软件的新样本。研究人员在 2019 年发现了 56,556 个样本，在 2018 年发现了 92,570 个样本。

虽然数据只能证明发现了更多独特的恶意软件样本，但也确实表明恶意软件作者正在继续将注意力转向 Mac。在 2019 年至 2020 年间，恶意软件样本识别量激增了 1092%。2020 年检测到的 674,273 个样本远远超过了 AV-TEST GmbH 在 2012 年至 2019 年期间检测到的 219,257 个样本总数。

当然，虽然 Mac 恶意软件的威胁在不断增加，但相对来说还是比较小的。AV-TEST GmbH 在 2020 年检测到 9105 万个 Windows 恶意软件样本，创历史新高，比 2019 年的 8907 万个样本有所增加。

按照这些数字来看，这意味着 Windows 恶意软件作者平均每天制造了 249452 个新威胁，而 Mac 恶意软件开发者则每天制造约 1847 个威胁。

根据 Atlas 的说法，macOS 和 Windows 恶意软件开发激增的原因之一是现成代码的扩散，可以很容易地针对特定攻击进行定制。

2020 年 2 月 Malwarebytes 的一份报告显示，macOS 恶意软件威胁的开发速度超过了 Windows 威胁。该报告指出，由于市场份额增加，Mac 正在成为攻击者更甜蜜的目标。

IT之家了解到，在 2021 年早些时候，Malwarebytes 发布了一份单独的报告，指出 2020 年 macOS 和 Windows 的恶意软件检测量与往年相比都有所下降。

苹果目前正在将 Mac 产品线转移到专有的 Apple Silicon 芯片上，Apple Silicon 具有许多英特尔处理器所没有的安全优势和反恶意软件机制。