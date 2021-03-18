友谊的小船说翻就翻：大众自己造电池了，供应商们怎么办

在备受关注的 3 月 15 日晚上，大众集团给整个电动汽车产业投掷了一颗炸弹。

大众集团在自己的 Power Day 上 “宣布” 自己将变成动力电池生产企业，布局遍布动力电池的研发和生产的全流程。

在电池研发上，大众在磷酸铁锂电池、三元锂电池和固态电池方面都做了布局。在装配技术上，大众提出了 CTC 技术（电芯直接集成到底盘）；此外，大众还建立了动力电池回收系统。

更重要的是，大众集团将会在 2030 年前在欧洲建立 6 个年产能 40GWh 的动力电池工厂，届时年产能将会达到 240GWh，实现自给自足。

大众集团的举措仿佛在向整个行业宣告，自己将会脱离动力电池供应商的限制，完全把动力电池握在自己手里。

但大众此举背后的真相究竟是什么？会对宁德时代、LG 化学、SKI 等供应商产生什么影响呢？

01.大众自己下场造电池 谁最受伤？

在刚刚过去的 3 月 15 日，除了有让企业都自危 315 晚会，也有大众集团模仿特斯拉电池日搞的 Power Day，而就在这场活动上，大众集团也做出一些让电池企业感到 “危险” 的举措。

根据大众集团的介绍，其在动力电池的研发、装配、生产和回收等领域已经进行了布局。甚至还放出豪言称在 2030 年前要在欧洲建立 6 个年产能为 40GWh 的动力电池工厂。

▲大众 Power Day 现场

而这跟大众之前的策略并不相同，此前大众的策略一直是买买买。早在 2018 年，大众集团在其股东大会上宣布，已经签署价值 480 亿美元（约合人民币 3121 亿元）的动力电池订单。

而宁德时代、LG 化学和 SKI 等动力电池企业，也都顺利拿下了大众的动力电池订单。在过去的两年间，虽然大众也在做一些电池领域的布局，但是其主要的动力电池来源仍然是供应商。

前后对比，不禁让人猜测，大众集团是不是想要通过这一系列动作完全将动力电池握在手里。

如果是这样的话，大众就将会和曾经的电池合作伙伴直接抢市场，像宁德时代、LG 化学和 SKI 这样的供应商是不是也将会结束和大众的合作关系？

而正在高速发展的宁德时代是否会受到打击，也成了大家所关注的重点。

02.技术路径 “撞衫” 英雄所见略同

不过在仔细研究了大众的电池计划之后，可以发现，大众要做的并不是完全替代电池企业，甚至想法还和宁德时代不谋而合。

具体来看，大众在活动上表示其磷酸铁锂电池、镍钴锰三元锂电池、高锰电池以及固态电池方面都有布局。大众汽车认为，磷酸铁锂电池的成本低安全性好，适合入门车型，而三元锂电池能够带来更好的续航能力，固态电池则是未来发展方向。而在动力电池负极方面，大众集团正在着重开发硅基技术。

▲大众 Power Day 现场

与大众相似，宁德时代也一致坚持多线并行的发展方式，在三元锂电池方面，宁德时代已经是绝对的霸主了，国内几乎所有的主机厂都会为自己的高端产品配备宁德时代的三元锂电池；宁德时代的磷酸铁锂电池在国内已经实现了连续四年装机量第一，是妥妥的双料冠军。

此外，宁德时代也在研究硅负极，通过预锂化对电极材料进行提前补锂，硅材料作为锂电池负极应用中出现的先天缺陷，可以显著提升电池的总容量和能量密度。上汽集团、张江高科和阿里巴巴集团共同打造的智己汽车将会率先采用这一技术。

▲智己汽车首款车将采用宁德时代 “掺硅补锂” 电池

在电池装装配工艺方面，大众集团透露将会把电芯直接集成到汽车底盘上。从这段描述不难发现，这和宁德时代之前提出的 CTC（电芯直接集成到底盘）技术非常相似。

在 2020 年 8 月份的一场行业论坛上，宁德时代董事长曾毓群透露正在与客户联合研发 CTC 技术。宁德时代方面认为，在 2025 年前后推出第四代高度集成化的 CTC 电池系统；2028 年前后有望升级为第五代智能化的 CTC 电动底盘系统。

▲大众 Power Day 现场发布 CTC 技术

在 Power Day 上，大众集团还介绍了自己的快充技术。大众集团的固态电池现在可以在 20～30 分钟充电至 80%，到 2025 年，这一充电时间将会缩短到 17 分钟，未来会缩短到 12 分钟。宁德时代也在研发超级快充电池，只需要 15 分钟就能充电至 80%，针对一些定制化的需求，宁德时代还研发了 9 分钟内充电至 80% 的涡轮充电解决方案。

在电池回收方面，大众还在萨尔茨吉特建立了一家动力电池回收工厂。根据介绍，通过湿法冶金的回收方法，最多可以回收 95% 的原材料。而宁德时代的子公司广东邦普也一直在进行动力电池的回收工作，广东邦普的镍钴锰金属的回收率达到了 99.3%，废旧电池回收国内占比为 51%。

通过对比，不难发现，大众集团在动力电池领域所做的技术布局跟宁德时代不谋而合，大众集团的规划还和电池企业比较相似，并不会彻底甩开电池企业。

03.大众 “虚晃一枪” 合作程度反而更深

比较出乎意料的是，虽然大众给出了自己的动力电池计划，但是其和宁德时代的联系不但没有受到影响，反而还进一步加深了。

在本次 Power Day 上，大众展示了一款标准化的方形电芯，并表示未来 80% 的车型都将会采用这款电芯，这也意味着大众将会重点转向方形电芯。

而在大众的电池供应商中，只有宁德时代一直在做方形电芯，而且大众和宁德时代的技术路线更为相似。

▲宁德时代电池包

公开信息来看，大众也确实在加深和宁德时代的合作。路透社一则报道显示，三位知情人士透露，大众集团正在计划放弃与韩国 LG 化学和 SKI 的合作，更多的将转型宁德时代的产品。韩联社 3 月 16 日的一则报道也传递了类似的消息。

而在 3 月 16 日晚间，大众集团 CEO 迪斯在接受中国媒体采访的时候也表示：“我们与宁德时代有了大量的合作，并同时和国轩高科保持着合作，以取得更多的电池来源。”

这两则消息无疑说明了，大众本次电池日活动之后，宁德时代为代表的方形电芯企业将会获得更多的订单。目前，宁德时代也正在大众的大本营德国建立动力电池工厂，等新工厂投产之后，或会直接向大众集团供货。

总的来看，本次大众汽车宣布进入动力电池行业，看似对动力电池企业造成了不小的影响，甚至还有一些人已经在等着看宁德时代的笑话了。但从大众的布局进展来看，自建的动力电池工厂还没有全面落地，现阶段还无法彻底摆脱对动力电池企业的依赖，和宁德时代的合作加深就是一个最好的例子。

此外，动力电池领域存在一定的壁垒。首先是技术难题，就算是特斯拉这样的实力玩家也需要通过收购麦克斯韦尔来获取技术，另一些车企则选择了和电池企业建立合资公司。其次是车企自研动力电池需要巨额的资金支出，即使研制出了动力电池，在成本和一致性上与专业的电池企业相比也不占优势。另外，动力电池企业大多拥有数十年的研发经验，这也是车企所不具备的。

因此从长期上来看，车企在电动化转型的道路上，也还离不开电池企业的支持。