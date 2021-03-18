Soul 否认上市，陌生人社交到底是个好生意吗

近日，据外媒报道，中国知名社交软件 Soul 计划在美国上市，计划融资金额约 2 亿美元，其估值将超过 10 亿美元，投资者最高可能会给到 20 亿美元的估值，不过目前仍处于磋商阶段。

3 月 17 日，Soul 在官媒上表示 “Soul 的定位并非约会软件，而是一款给 GenZ 的以 Soul 为链接的社交元宇宙。公司没有确定的上市计划。”虽说 Soul 自我表示不会上市，但业内也有不少 “打脸”的案例，那么如今的 Soul 真的具备上市的资格了吗？

Soul：用新鲜感吸引用户

Soul 于 2016 年在国内正式上架，其最初的宣传语为 “匿名灵魂聊天，寻找你的灵魂伴侣”，这一文案抓住用户的需求痛点，用 “灵魂”吸引用户的注意，强调了软件的优势，相比起传统社交，Soul 主打的是生活化场景的私聊体验，更利于关系的深入累积，用户在体验上能够尝到新鲜感。

Soul 的玩法其实很简单，用户注册回答一系列问题后，确定自己的 “星球定位”和 “灵魂属性”，以此为标签来进行匹配和之后的交流，有以文字交流为主的灵魂匹配、语音匹配、恋爱铃以及视频匹配功能，还有广场功能，能自己发布以及看到其他 Souler（其他用户的名称）发布的瞬间。

最重要的是在 Soul 上头像、昵称、地域等一切可能暴露身份的元素都不复存在，也就是说用户无需担心自己发布的内容被现实中的朋友、同事、家人所看见。

而在用户匹配到对应的 “灵魂伴侣”后，系统还设置了一个点亮 “Soulmate”的激励玩法，随着两者之间的聊天时长会依次点亮 “Soulmate”这八个字母，在完全点亮后系统就会为两人创立一个只属于彼此的私人空间，让用户感到自己的努力是能够获得结果的。其实简单来说就是鼓励用户尽可能多使用这个软件，增加用户粘性。

正是因为 Soul 这种与众不同的玩法，Soul 逐渐在用户之间传播开来，在竞争极为激烈的陌生人社交市场中抢到属于自己的 “一亩三分地”。

后续上线的语音连麦功能更是让 Soul 的用户数量激增，在 2018 年时甚至因为服务器崩了而登上微博热搜，足见当时 Soul 的影响力之大。而在疫情期间，由于用户都无法出门交友，这类线上交友软件就成了用户排忧解闷的最佳方式，根据 Soul 官方给出的数据显示，在 2020 年，Soul 的月活跃用户数量接近 2900 万，同比增长 133%，注册用户数量已经超过了一亿名，Soul 也长期保持在陌陌之后，占据社交 App 排行榜第二位。

Soul 能够在市场中脱颖而出，与当代用户长存的孤独感分不开关系。

充值是 Soul 走下坡路的开始

虽说 Soul 主打的是 “寻找到你的灵魂伴侣”，可灵魂伴侣哪有那么容易遇见，就算用户恰好遇到了自己的 “灵魂伴侣”，最后的结果依旧是双方加个微信，用户就此流失。根据艾瑞数据发布的报告显示，Soul 近一年平均月活用户数仅为五百万，用户粘性偏低。

除了留存率低外，Soul 还有一个十分严重的问题就是让用户去 “氪金”，不少免费功能都变成了付费后才能继续使用。就以访客记录为例，早期用户是可以免费查看自己的访客记录，而改为收费后，用户必须充值一定的金额后才能看到访客记录。并且根据网友的反馈，这些所谓的 “访客”不过是系统安排的 “机器人”，故意营造出一种有人在默默关注你的假象。

而让 Soul 爆红的语音连麦功能也被 Soul 列入了氪金清单中，首先是用户的免费匹配次数被降至 3-15 次（男性为 3 次，女性为 10 次），其次如果免费次数用完后就必须使用 Soul 币购买匹配机会，需要 12 个 Soul 币才能换取一次语音匹配机会和一张加速匹配卡（1 元 = 6 个 Soul 币，此前为 5Soul 币一次）。 除此之外，像最经典的灵魂匹配和恋爱铃等功能也开始陆续推出福袋活动，其实 Soul 想实现商业变现并没有错，哪一家企业不想盈利呢。但突然让这些免费服务变为收费项目，用户多多少少都会有所不适。

用户质量是 Soul 绕不过的坎

2019 年 6 月国家网信办会同有关部门，依法打击利用互联网传播淫秽色情和 “软色情”内容的行为，严肃查处一批违法违规网站平台，Soul 就包含在其中。有不少网友表示 “主要是这个软件确实太多机器人了，盗图盗歌盗视频盗文字的数不胜数 ，有的甚至还骗炮骗钱，可官方从未对这些现象实施严厉打击 ，色情审核制度也很有问题 ，还经常置顶一些盗来的内容。”

恋爱铃功能上线后，意味着用户寻求同城 “伴侣”的成功几率大大增加，也让不少用户丧失了持续交流的耐心，从最初的畅谈诗词歌赋到如今三言两语就要求线下见面，Soul 逐渐变成了 “快餐式交友”平台。对于那些老 Soul 用户而言，如今的 Soul 已经失去了初心，也就没有继续使用下去的欲望。 除了色情，诈骗也是 Soul 绕不过的一道坎，我在网页上搜索 “Soul 诈骗”几个字就能弹出一百多万个相关结果。在内置的语音聊天和视频聊天功能的加持下，不法分子很容易取得用户的信任，诈骗成功率也会随之升高。轻者可能会被诈骗几十或几百元，而严重的最高可达数百万。

图源水印

对此，soul 软件在保障用户安全上也采取了较多措施，会经常为用户发送防骗贴士；在举报对方涉嫌诈骗后，soul 大多会将对方封号；不过，在以陌生人交友为主的 soul 上，这似乎起不到什么实质性作用。 想要做好一款灵魂社交平台，Soul 首先要做的是如何让自己的灵魂保持干净。

混乱的陌生人市场应该如何走下去？

根据 iiMedia Research 的数据统计，2020 年我国互联网陌生人社交用户数量为 6.49 亿，而 Soul 发布的《Z 世代社交报告》显示，超过七成 Z 世代认为自己的社交圈子狭窄，近九成人希望通过其他社交软件来拓展自己的朋友圈，这也代表着 Z 世代这一批人会是具有极强社交需求的用户。

陌生人市场对于诸多互联网企业来说无疑是一个巨大的 “香饽饽”，谁都想从中获得一份羹。但前文也有提到，社交 App 最大的问题就是用户忠诚度过低，无论如何最终导向的仍是微信，QQ 等主流社交软件。所以这些互联网企业在做社交 App 时，应该注重如何留住客户，加强审核及管理，让整个社交环境更加符合用户的心理需求。

如果一款产品，没有办法让用户真真正正的，从心底里尊敬或者是接受，也就意味着它在用户心目中的地位很低，那么它被替代的可能性就非常高。

不管 Soul 是否上市，如何解决社区氛围不断被稀释与用户高期待之间的矛盾冲突，将直接影响到其后续发展。毋庸置疑的是，Soul 当前形势并不乐观，未来它是会坚持自己的初心，继续以灵魂伴侣为核心加深自己的 “护城河”还是会像陌陌一样拓展直播等业务？对于 Soul 此后的表现，作为一名曾经的 Souler，还是十分期待的。